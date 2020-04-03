6 aylık bebek çorbası tarifi
Bebekler ek gıda dönemine geldiğinde en sık yapılan hatalardan biri, çorba vermektir. Sebebiyse çorba hazırlanırken içine eklenen sudur. Hazırlanan çorbada su miktarı arttıkça bebeğin tükettiği enerji ve besin öğesi miktarı o kadar azalır. O yüzden ek gıda döneminde sebze çorbası değil sebze püresi hazırlanmalı. Sebze püresi hazırlarken en önemli kural mevsiminde sebzeleri günlük olarak hazırlayıp, kullanmaktır. Başlangıç için kış aylarında ıspanak, bal kabağı, havuç, patates gibi sebzeleri; yaz aylarında ise kabak, patates taze olarak kullanılabilir. Bu sebzeleri denedikten sonra mevsimine göre 3 gün kuralına uyarak karnabahar, kereviz, brokoli, maydanoz, bezelye gibi sebzeler ve bebeğinizin gaz durumuna göre soğan kullanabilirsiniz. İşte Yetişkin, Anne ve Çocuk Diyetisyeni Dilan Dalgıç Görücü'nün hazırladığı susuz sebze püresi tarifi...
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- Yarım küçük boy patates
- Çeyrek kabak
- Çeyrek havuç
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
6 aylık bebek çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tüm sebzeler yumuşak hale gelene kadar buharda pişirin.
Pişmiş sebzeleri bir kaseye alın.
Üzerine zeytinyağı ekleyerek iyice ezin.
İçine tuz ve baharat kesinlikle eklemeyin.
Başlangıçta sebzeleri tel süzgeçten geçirebilirsiniz ama kesinlikle blender kullanmayın.
Çatalla ezmek bebeğin ek gıdalardaki kıvama alışmasına ve çiğnemeyi öğrenmesine yardımcı olacaktır.
Kıvamı koyu gelirse anne sütü ekleyerek seyreltebilirsiniz.