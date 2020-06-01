MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Nerede Ne Yenir56 yıl önce üretildi, şimdi ise Sinop’un simgesi oldu
GeriNerede Ne Yenir 56 yıl önce üretildi, şimdi ise Sinop’un simgesi oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nerede Ne Yenir
İHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

56 yıl önce üretildi, şimdi ise Sinop’un simgesi oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
56 yıl önce üretildi, şimdi ise Sinop’un simgesi oldu
Abone Olgoogle-news

Sinop'ta 56 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen ‘prenses' tatlısı, ilgi odağı oluyor. Kentin simgesi olan tatlı, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

Kentte, 1925 yılında kurulan Şen ailesine ait asırlık pastanede, 56 yıl önce bir tatlı üretildi. 'Prenses' adı verilen tatlının ünü günümüze kadar ulaşarak, kentin yöresel tatlı lezzetleri arasına girdi.

İki tartolet arasına hafif ve özenli krema konulup üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek yenilen tatlı, zamanla müdavimlerinin ilgi odağı oldu. Sinop'a gelen ziyaretçilerin mantı ve tescilli 'Sinop nokulu'dan sonra en çok tükettiği 'prenses' tatlısı, siparişle yurt dışına da gönderiliyor.

56 yıl önce üretildi, şimdi ise Sinop’un simgesi oldu

İşletme çalışanı Salih Uçar tatlının yarım asır önce yapıldığını belirterek, "Buranın eski bir işletme sahibi ve bir çalışanı, yıllar önce yeni bir lezzet üzerinde çalışma yapmış ve bu tatlıyı bulmuşlar. 56 yıldır aynı şekilde bu ürünü yapmaya devam ediyoruz. Bu lezzetin bize ait olduğuna dair tescilini de yaptık. Gurmeler de bu lezzeti, çeşitli dergilerde tanıttı ve herkes artık prenses tatlısını biliyor" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi