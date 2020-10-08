4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yarın başlıyor

“Türkiye’nin ilk dijital lezzet festivali” olma özelliğini taşıyan 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, “İlham Veren Tüm Renkleriyle Adana” temasıyla yarın başlıyor.

Adana Valiliği himayesinde 9-10-11 Ekim’de düzenlenecek festival, bu yıl Adana’nın da sınırlarını aşarak kentin tüm renklerini ve gastronomik değerlerini dünyaya tanıtacak.

Üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı festival kapsamında, Sahrap Soysal, Ebru Baybara Demir, Cüneyt Asan, Hazer Amani, Yunus Emre Akkor ve Orhan Demirok gibi ünlü şeflerin Adana mutfağını vurgulayan şovları ve söyleşileri dijital dünyada lezzet severlerle buluşacak.

Ayrıca, yerel ustalardan şehrin mutfak zenginliğini yansıtan mutfak atölyeleri ve şovlarıyla kentin önde gelen lezzet markalarının hikayeleri dijital dünyada geniş kitlelerle buluşacak.

Festivalin ikinci günü; Türkiye’nin ünlü şefleri Sahrap Soysal ve Ebru Baybara Demir’in Adanalı kadın kebap ustası Melek Kıyan eşliğindeki “Kadın Şefler Mangal Başında” gastro şovu ile açılacak.

Söyleşi ve paneller bölümü ise; gazeteci Cüneyt Özdemir’in Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile gerçekleştireceği sohbet ile başlayacak.

Festival boyunca ünlü şefler; Hazer Amani, Yunus Emre Akkor, Orhan Demirok ve Koray Türk’ün Adana’nın Küp Şelalesi, Varda Köprüsü ve Anavarza gibi simge mekanlarında gerçekleştirecekleri gastro şovlar canlı olarak yayınlanacak.

Le Cordon Bleu İstanbul Eğitmen Şefi Luca de Astis de İstanbul’dan bağlanarak gastro şovuyla festival severlerle buluşacak. Festival kapsamında gerçekleşecek oturumlarda iki gün boyunca gastronomi sektöründeki yeni gelişmeler, araştırmalar, üretimler, sorunlar ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulunulacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ADANA'DA

Festival izleyicileri ünlü şef Türev Uludağ sunuculuğunda Perulu şef Bruno Santa Cruz ve İtalyan şef Matteo Bertuletti eşliğinde Lezzet Durakları’nı gezecek. Gastronomi Dergisi yazarı Aliye Gümüş sunuculuğunda gerçekleşen “Adana Yerel Yemekleri Atölyesi”nde ise Adanalı kadınların geleneksel mutfak zenginliğini yansıtan yemek yapımları yer alacak.

İzleyiciler ayrıca; yöreye özgü ürünlerin hasat ve üretim süreçleri ile sokak lezzetlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. “MasterChef Türkiye” adlı televizyon program şefleri de kenti ziyaret edecek.

Dünyanın en ünlü et uzmanlarından Steven Raichlen, 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne dijital olarak konuk olacak.

Et ve barbekü denildiğinde ilk akla gelen isim olan dünyaca ünlü Amerikalı şef, yazar ve televizyon yıldızı Steven Raichlen, ızgara üzerine otuzdan fazla kitabın yazarı. Japonya’dan Amerika’ya birçok ülkede televizyon şovları yayınlanan Raichlen’in “Etin Diyarı Adana’ya Selam” isimli videosu festival kapsamında takipçiler ile buluşacak.

Adana Müzesi’nde yapılan canlı yayından 3 gün boyunca takip edilebilecek 4. Adana Lezzet Festivali, 11 Ekim Pazar akşamı son bulacak. Festival severler, 4. Adana Lezzet Festivali’ni YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter kanalları üzerinden takip edilebilecek.