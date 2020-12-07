4 adımda patates püresini tatlandırmanın ipuçları
Patates, içinde olduğu her yemeği güzelleştirir. Birçoğumuzun kızartmadan sonraki favorisi püre patatestir. Ancak bazı zamanlarda istediğimiz kadifemsi kıvamı elde edemediğimiz gibi, tadında da ne olduğuna bir türlü karar veremediğimiz bir eksiklik fark ederiz. İşte birkaç basit adımla, patates pürenizi daha lezzetli hale getirmenin ipuçları…
Mutfak robotu kullanın
Patatesler haşlandıktan sonra, bir patates ezici veya daha kolay bir yöntem olan mutfak robotuyla püre haline getirmeyi deneyin. Daha sonra bir tencereye üçte bir oranında tereyağı ve süt ekleyin ısıtın ve robottan geçirdiğiniz patateslerin içine ekleyin. Bu şekilde, patatesler normalde alabileceklerinden daha fazla yağı tutabilirler. Aynı zamanda patates püresi güzel bir doku eksiksiz bir tat kazanır.
Kaşar ekleyin
Püreniz hala sıcakken kaşar peyniri eklemek, kadifemsi bir kıvamın yanında, harika bir tat verir.
Zeytinyağı ve baharatlarla süsleyin
Zeytinyağı, biberiye, sarımsak ve maydanoz gibi yardımcı öğeler eklemek, patates püresinin sunumunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda hazmı kolaylaştırır ve daha sağlıklı olmasına katkı sağlar.
Tereyağı gezdirin
İçerisinde zaten tereyağı kullanmıştınız, ancak üzerine de küçük bir tavada erittiğiniz tereyağı gezdirdiğinizde, tadına ekstra bir katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıca dilerseniz tereyağını pul biber, nane veya toz kırmızı biberle de kavurabilirsiniz.