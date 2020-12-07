4 adımda patates püresini tatlandırmanın ipuçları

Mutfak robotu kullanın



Patatesler haşlandıktan sonra, bir patates ezici veya daha kolay bir yöntem olan mutfak robotuyla püre haline getirmeyi deneyin. Daha sonra bir tencereye üçte bir oranında tereyağı ve süt ekleyin ısıtın ve robottan geçirdiğiniz patateslerin içine ekleyin. Bu şekilde, patatesler normalde alabileceklerinden daha fazla yağı tutabilirler. Aynı zamanda patates püresi güzel bir doku eksiksiz bir tat kazanır.



Kaşar ekleyin



Püreniz hala sıcakken kaşar peyniri eklemek, kadifemsi bir kıvamın yanında, harika bir tat verir.



Zeytinyağı ve baharatlarla süsleyin



Zeytinyağı, biberiye, sarımsak ve maydanoz gibi yardımcı öğeler eklemek, patates püresinin sunumunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda hazmı kolaylaştırır ve daha sağlıklı olmasına katkı sağlar.



Tereyağı gezdirin



İçerisinde zaten tereyağı kullanmıştınız, ancak üzerine de küçük bir tavada erittiğiniz tereyağı gezdirdiğinizde, tadına ekstra bir katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıca dilerseniz tereyağını pul biber, nane veya toz kırmızı biberle de kavurabilirsiniz.