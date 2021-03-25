321 poğaça nasıl yapılır? İşte 321 poğaça malzemeleri
321 poğaça, peynirli veya patatesli hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif. Malzemelerinin miktarından dolayı 321 adını almış. Kahvaltı sofralarınızı renklendirecek 321 poğaça uzun süre de taze kalıyor. Denemek isteyenler için tarifi hemen aşağıda. 321 poğaça nasıl yapılır? İşte yapılışı...
Kolay kolay bayatlamayan 321 poğaça, hem pratik hem de kısa bir sürede hazırlanıyor. Bu lezzetli poğaça 3 paket kabartma tozu, 2 bardak yoğurt ve 1 adet yumurta ile hazırlandığı için 321 adını almış.
MALZEMELER:
4,5 su bardağı un
3 paket kabartma tozu
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı galeta unu
İç harcı için:
150 gram beyaz peynir
NASIL YAPILIR?
Yağı ve yoğurdu bir kasede karıştırın. Üzerine kabartma tozu ve tuz ekleyip karıştırın. Ardından unu yavaş yavaş ilave edip ve yoğurun. Hamurunuzu yoğurduktan sonra 20 dakika dinlendirin.
Diğer taraftan da peyniri bir kaseye alın. Dilerseniz maydanoz veya dereotu ekleyebilirsiniz. Daha sonra çatal yardımıyla ezin.
Daha sonra dinlenen hamurdan bezeler alarak içine peynirli harcı koyun ve yuvarlayın. Ardından galeta ununa bulayıp tepsiye dizin. Poğaçalarınızı önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.