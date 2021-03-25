321 poğaça nasıl yapılır? İşte 321 poğaça malzemeleri

Kolay kolay bayatlamayan 321 poğaça, hem pratik hem de kısa bir sürede hazırlanıyor. Bu lezzetli poğaça 3 paket kabartma tozu, 2 bardak yoğurt ve 1 adet yumurta ile hazırlandığı için 321 adını almış.

MALZEMELER:

4,5 su bardağı un

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı galeta unu

İç harcı için:

150 gram beyaz peynir

NASIL YAPILIR?

Yağı ve yoğurdu bir kasede karıştırın. Üzerine kabartma tozu ve tuz ekleyip karıştırın. Ardından unu yavaş yavaş ilave edip ve yoğurun. Hamurunuzu yoğurduktan sonra 20 dakika dinlendirin.

Diğer taraftan da peyniri bir kaseye alın. Dilerseniz maydanoz veya dereotu ekleyebilirsiniz. Daha sonra çatal yardımıyla ezin.

Daha sonra dinlenen hamurdan bezeler alarak içine peynirli harcı koyun ve yuvarlayın. Ardından galeta ununa bulayıp tepsiye dizin. Poğaçalarınızı önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.