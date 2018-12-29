2019 benim peynir yılım!
Yurt dışına uzun süreli seyahat edecek ya da Asya’ya kısa süreli de olsa bir ziyareti olan Türk yolcuların çantalarında “beyaz peynir” taşıması çok da alışılmadık bir durum değildir. Batı mutfağında kahvaltıda peynir kullanılmamasından ya da ekonomik koşullardan çekinenler “hiçbir şey olmazsa peynir ekmek yerim” mantığıyla taşırlar peynirlerini. Asya’da durum daha farklıdır. Asya mutfak kültüründen hoşlanmayanlar ya da denemek istemeyenler için “beyaz peynir” kalıp halinde bir kurtarıcı olarak çantadaki yerini alıverir. Yurt dışına tur düzenleyen tur şirketlerinin sıklıkla aldığı şikayet konusu “kahvaltıda peynir” üzerinedir. Niye yoktur, neden yoktur sorularından bunalan bazı tur firmaları, anlaşmalı otellerine beyaz peynir ve zeytin koydurmakta bulmuşlardır çareyi.
Peynire olan düşkünlüğümüzün, bu derece “hayati” bağlarla sıkı sıkı bağlanmış durumumuzun bir yansıması da ülkemizde 200’e yakın peynir çeşidi olduğuna dair kaynakların varlığıyla doğrulanıyor. Bu 200 çeşit peynirin sınıflandırılması, kalitesi ve tadı konusunda ise tanıtım anlamında yapılan çalışmalar oldukça kısıtlı.
Sıradan bir market müşterisinin raflarda görüp satın alabileceği temel peynirler beyaz peynir çeşitleri, kaşar çeşitleri, dil peyniri, tulum peyniri çeşitleri, lor ve tel peyniri çeşitleriyle sınırlı… Kimi zincir marketlerde buna yöresel peynirlerden Kolot, Gaziantep peyniri gibi tatlar da katılmaya başladı.
Bu 200 çeşit peynir nereden çıkıyor o zaman? Kim ne için kullanıyor? Kahvaltı için mi kullanılıyor yoksa börek için mi? Kızartma, yemeklik, içecek eşlikçisi gibi pek çok görevi olabilir ilgili peynirlerin…
Bir davet sırasında Tangör Tan’ın Ege dolaylarındaki kasaba ve köyleri tarayarak bulduğu yöresel peynirlerin hayranı olmuştum. Konya yöresi peynirlerini, Antalya Yörük peynirlerini ve daha pek çoğunun da özellikle peşindeyim.
Facebook yeme içme grubu Mide Lobisi de 2019 yılı için bir gıdayı ana tema yapmak için bir oylama açtı ve “peynir” bu oylamayı yüzde 60’ın üzerinde bir oy oranıyla kazandı. Tüm bu peynir çeşitlerinin ortaya çıkarılması ve sınıflandırılmasıyla ilgili pek çok çalışma yapılacak.
Sizi bilmem ama sıcacık bir böreğin içindeki iyi bir peynirin, bir köy ekmeği üzerinde hafif eritilmiş bir bez peynirinin, sabah kahvaltısında ya da akşam yemeğinde bir üçgen Ezine peynirinin tadını kolay kolay değişmem.
Sizlerin yöresinde bulunan, ünlü peynirleriniz neler, nasıl hazırlanıyor, ne amaçla kullanılıyor? Sosyal medyadan ve e posta yoluyla bilgi verirseniz çok mutlu olurum!
Şimdiden bol peynirli bir 2019 yılı diliyorum!
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