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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

16 saatte pişen 500 yıllık geleneksel bir lezzet: Pöç

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16 saatte pişen 500 yıllık geleneksel bir lezzet: Pöç
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Kayseri’de, dananın kuyruk sokumundan yapılan ve 500 yıllık geçmişi bulunan pöç yemeği, 16 saatte taş fırında pişiriliyor. Kentte ayda 4 tondan fazla tüketilen bu lezzeti, yerli ve yabancı turistler de çok beğeniyor.

’Mantı, pastırma ve sucuğun ana vatanı’ olarak bilinen Kayseri’de, son dönemde en ilgi gören lezzetlerinden biri de dananın kuyruk sokumundan yapılan pöç yemeği oldu.

16 saatte pişen 500 yıllık geleneksel bir lezzet: Pöç

Kayserililer tarafından ’dananın kuyruğunu koparan lezzet’ olarak isimlendirilen pöç yemeği, Osmanlı döneminden saray mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Pöç çorbası tarifi
Pöç çorbası tarifi

Meşe odununun közünde güvece konularak, 16 saatte kendi yağı ile pişirilen pöç, fıstıklı ve kuş üzümlü iç pilavla servis ediliyor.

16 saatte pişen 500 yıllık geleneksel bir lezzet: Pöç

Özellikle kışın yaygın olarak tüketilen pöç, kente gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da çok beğeniliyor.

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Bir danadan sadece iki parça çıkıyor, yiyen bir daha vazgeçemiyor
Bir danadan sadece iki parça çıkıyor, yiyen bir daha vazgeçemiyor

Pöç ustası Ahmet Güneyler, "Pöç, dana ve ineklerin kuyruk sokumundaki son boğumlarından yapılan bir yemektir. 16 saat kendi ilik suyu ile doğal öz aroması ile meşe odunun köz fırınlarında pişiyor. Bağışıklık sistemi güçlendiren pöç, son dönemlerde çok fazla talep görüyor. Aylık 4 tondan fazla pöç yemek olarak hazırlanıyor. Sarayın mutfağının lezzetlerinden olan pöç, Osmanlı’nın mutfağının Orta Doğu’ya armağanıdır. Kayseri ve çevre illerde yapılıyor, oldukça faydalıdır" dedi.

16 saatte pişen 500 yıllık geleneksel bir lezzet: Pöç

Bir danadan sadece iki parça çıkıyor, yiyen bir daha vazgeçemiyorGastronomi kentlerden Kayseri'de mantı, pastırma, sucuk ve çeşit çeşit hamur işlerinin yanında unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerden olan ve sığırın kuyruğundan yapılan "pöç" sofraları süslüyor. Yörede "Dananın kuyruğunu koparan" lezzet olarak bilinen ve fırınlarda güvece koyularak yaklaşık 15 saat pişirilmeye bırakılan pöçü yiyenler, unutamadıkları yemeği yeniden tatmak için Kayseri'ye geliyor. Özellikle soğuk kış günlerinde tercih edilen pöç, kışın Erciyes Dağı'na kayak için gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda pöç satılan işletmenin sahibi Ahmet Sadık Yelkanat, pöçün erkek dananın kuyruğundan yapıldığını söyledi.
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