1 dilim tost ekmeğini kızartmak için kaç bisikletçi gerekir?

Video sonunda şöyle bir özet paylaşmışlardı:

1 dilim tost ekmeği kızartmak için 1

Bir otomobili 1 saat çalıştırabilmek için 180

Bir uçağı bir saat uçurabilmek için 43 bin

Robert Förstemann’a ihtiyaç var.

Bu deney beni gerçekten çok etkiledi. Düşününce o kadar şanslıyız ki gerçekten bunu oldukça kanıksamış ve başka türlüsü zaten yokmuş gibi yaşıyoruz. Musluğu çevirince suyumuz akınca ya da düğmeye basıp da elektriğimiz yanınca bunun doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Oysa bunların hepsi çok değerli birer kaynak.

Söz konusu dünyamızı önemsemek ve her türlü karbon ayak izimizi düşürmekse eğer biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor.

Mutfağınızda hayata geçirebileceğiniz birkaç basit genel geçer öneri paylaşmak istiyorum sizinle:

-- Buzdolabınızı yerleştirirken duvarlarla ve diğer eşyalarla arasında mesafe olmasına dikkat edin.

-- Buzluğunuzu zaman zaman kontrol ederek aşırı buzlanma oluştuysa erimesini sağlayın.

-- Buzdolabına sıvı şeyler ya da yemekler koyduğunuzda kapaklı olarak konduğundan emin olun.

-- Bulaşık makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşyaların özellikle enerji tasarrufu yapan modellerini tercih edin.

-- Fırında yemek pişirirken kapağını açıp kaçamak ısı kaybına neden olur, bu yüzden fırın fazladan enerji harcar. Buna dikkat edin.

-- Aynı şekilde buzdolabının da kapısını mümkün olduğunca az açıp kapatın.

-- Su ısıtıcısını çalıştırırken içinde ihtiyacınız olduğu kadar su olduğundan emin olun. Fazlaca suyu ısıtmak için boşa enerji harcamayın.

-- Mutfakta iş yaparken aklınıza gelen bir şey için içeri giderken ışığı kapamayı unutmayın.

Sizin de kullandığınız başka elektrik tasarrufu önerileri varsa lütfen paylaşmayı unutmayın.