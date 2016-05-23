Kutuplaşmalara ve düşmanca hareketlere dikkat!

Mayıs başında yoğunlaştığımız işlerde veya projelerde sonlanma veya neticelenme enerjileri devreye girmeye başlıyor. Ne zamana kadar? Mayıs sonuna kadar!

ANİ HAREKETLER TEHLİKELİ OLAYLARI GÜNDEME TAŞIYABİLİR



Hafta sonu meydana gelen dolunay ve Güneş ile Mars arasındaki görünüm, bu hafta meydana gelecek Venüs ve Mars etkileşimi ve Jüpiter ve Satürn arasındaki görünüm ise, bu haftadan itibaren Temmuz ayının ikinci hafta başına kadar çift yönlü burçlar İkizler, Yay, Balık ve Başak burçları(yükselen burçları bu burçlarda olanlar dahil) başta olmak üzere, daha dikkatli hareket edilmesi, konuşulması, ani hareketlerden kaçınılması gerektiren, ani tepkilerin yaratacağı sorunlara karşı tedbirli olunmasını gereken, güç mücadelelerine açık, zorlayıcı, mücadele gerektiren ya da yüzleşilmesi gereken durumları, farkına varılan gerçekleri veya rekabet ortamlarını ve kıskançlıkları akla getiren bir haftaya girdiğimize işaret ediyor. Saldırgan tutumlarda, şiddet aktivitelerinde artış görülebilir ve tepkisel tavırlar nedeniyle kazalara ve sakarlıklara karşı ekstra tedbirli olunması gerekebilir. Aşırılıklardan kaçmalı ve sabırlı olmalıyız. Zemin kayıyor ve kimin neyi neden yaptığını anlamak çok kolay olmayacaktır Haziran sonuna kadar.



İLİŞKİLERE VE İŞ BİRLİKLERİNE KIRILACAK EŞYA MUAMELESİ YAPMALI



Kutuplaşmalar, ani hareketler, karşı görüşler ve kendini kabul ettirme, gücünü gösterme veya üstünlük taslama türünde tutumlar, tutulamayacak sözler vermek ilişkilerde, iş birliklerinde ve ortaklıklarda anlaşmazlıkları körükleyebilir. Bencillik veya inatçılık ya da hayata ve geleceğe karşı farklı beklentiler içerisinde olunması bir süredir uyumsuzluk yaşanan ilişkilerde kopma noktasına gelinmesi anlamına gelebilir. Sonlanma ve sonuçlanma enerjileri devrede olacak zira. Ya da doğasında saldırganlık olan öfkeli kişilere ilgi duyabiliriz. Kimin veya kimlerin etrafında olduğumuza dikkat edelim. Rekabetçi enerjiyi bastırabilmek için fiziksek enerji gerektiren işlerle ilgilenmek ve spor yaparak, dans ederek, evi düzenleyerek enerjiyi keyif veren şeylere harcamak daha doğru olacaktır.

Bir diğer taraftan Temmuz ayının ikinci haftasına kadar, uzun zamandır inandığımız şeylere inancımızı kaybedebilir, bazı eleştiri veya şikayetler nedeniyle içsel sorgulamalarımızı arttırabilir, gerçekle hayaller arasında kaybolabiliriz. Kötü alışkanlıkları olanlar zorlansalar dahi, artık bırakmaları gerektiğini fark edebilirler. Maddi başlıklı konular da bu belirsizlikler ve düşmanca tavırlar içeren atmosferden olumsuz etkilenebilir.



Dolunayın Yay burcunda ve Yay burcundaki Mars'la iletişimde olduğunu gözönünde bulundurursak, hukuk, yurtdışı başlıklı konular, yabancılarla ilişkiler, seyahatler, felsefe, dinler, din adamları, yüksek eğitim, dış ticaret, politika, bilişim, iletişim, yayıncılık, göçmenler v.b (daha önce Satürn'ün veya Mars'ın Yay burcunda olduğunu anlattığım yazılarımdan başlıkları genişletebilirsiniz) başlıklı konular ön plana çıkmaya başlıyor. Aslen hırpalayıcı bir döneme girdiğimizi Pluton ve Mars'ın gerilemeye başladığı yazımda detaylı şekilde ele almış ve saldırgan tutumlara, anlık tepkisel tavırlara ve birden ortaya çıkabilecek saldırgan kişilere, düşmanca hareketlere ve düşmanlara Temmuz'un ilk haftasına kadar dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettiğim, Mars'ın agresif özellikleri maalesef ülkemiz üzerinde dolaşan hepimize derinden yaralayan konularda olayların hafiflemesi yerine artarak devam etmesi anlamına geliyor.