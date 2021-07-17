Kurban kestikten sonra namaz kılınması gerekir mi? Kurban kestikten sonra nasıl ve kaç rekât namaz kılınır?

'Kurban kestikten sonra kılınan namaz', nasıl niyet edileceği gibi konularla gündeme geldi. Kurban kestikten sonra kılınan namazın dinen hükmü, kurban ibadeti öncesi araştırılıyor. Diyanet'in kurban kestikten sonra kılınan namaz hususundaki verdiği bilgilere göre, Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılınabilir. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi ve bu namaza nasıl niyet edilir? İşte kurban sonrası kılınan namazla ilgili detaylı bilgiler.

“Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi”sorusuna Diyanet’in yanıtı şu şekilde;

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NASIL NAMAZ KILINIR?

Kurban kestikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder.

1.Rekat

Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Ardından secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

KURBAN KESTİKTEN SONRA KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

Kurban sonrası namaz olarak şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından teşbih çekilir ve dua edilir.