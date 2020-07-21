Kurban Hikâyeleri: Tarif edilemez duygular
‘Kurban organizasyonu için Arnavutluk’a yolculuk yaptık. Yardım çalışmalarının ihtiyaç sahiplerine ulaşma sürecini çok merak ediyordum. Hem ekip arkadaşlarım hem de İHH’nın bölgede birlikte çalıştığı kurumun organizasyonu oldukça iyiydi, böylece hiç aksaklık yaşamadık. Hatta ben kurban dağıtımlarının yetişmeyeceğini düşünürken, sahadaki arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak payları paketlemişti bile. Hayırseverlerin kurban bağışlarını sahiplerine bizzat ulaştırırken tarif edilemez duygular yaşadım.’ / Ramiz Çoban / Arnavutluk, 2019
Bu yıl yine ülkemiz dahil binlerce kilometre yol katederek kurban emanetlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Hatırlanmayı bekleyen kimsesizlerin, yetimlerin, mazlumların kapısını çalacağız. Tam da bayramın gerektirdiği gibi. Kurbanınız farklı bir coğrafyada onlarca kişinin sofrasını bereketlendirsin.
Kurban vekaletlerinizi, 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da, İHH ile ülkemiz dahil dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilir, sizi bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olabilirsiniz.
BİR KURBAN HİSSESİ 900 TL’dir.
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