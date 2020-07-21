MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKurban Bayramı HaberleriKurban Hikâyeleri: Tarif edilemez duygular
GeriKurban Bayramı Kurban Hikâyeleri: Tarif edilemez duygular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kurban Bayramı
Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Kurban Hikâyeleri: Tarif edilemez duygular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurban Hikâyeleri: Tarif edilemez duygular
Abone Olgoogle-news

‘Kurban organizasyonu için Arnavutluk’a yolculuk yaptık. Yardım çalışmalarının ihtiyaç sahiplerine ulaşma sürecini çok merak ediyordum. Hem ekip arkadaşlarım hem de İHH’nın bölgede birlikte çalıştığı kurumun organizasyonu oldukça iyiydi, böylece hiç aksaklık yaşamadık. Hatta ben kurban dağıtımlarının yetişmeyeceğini düşünürken, sahadaki arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak payları paketlemişti bile. Hayırseverlerin kurban bağışlarını sahiplerine bizzat ulaştırırken tarif edilemez duygular yaşadım.’ / Ramiz Çoban / Arnavutluk, 2019

Bu yıl yine ülkemiz dahil binlerce kilometre yol katederek kurban emanetlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Hatırlanmayı bekleyen kimsesizlerin, yetimlerin, mazlumların kapısını çalacağız. Tam da bayramın gerektirdiği gibi. Kurbanınız farklı bir coğrafyada onlarca kişinin sofrasını bereketlendirsin.

Kurban vekaletlerinizi, 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da, İHH ile ülkemiz dahil dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilir, sizi bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olabilirsiniz.

BİR KURBAN HİSSESİ 900 TL’dir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle