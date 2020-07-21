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Kurban Bayramı
Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Kurban Hikâyeleri: Sevincini görmeliydiniz

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Kurban Hikâyeleri: Sevincini görmeliydiniz
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‘Kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için köy köy gezerken dışı eskimiş, camlarından biri kırık, perdeyle kapatılmış, kutu gibi bir eve yaklaşıyoruz. Tıkladığımız kapı biraz bekleyince açıldı. Bizi görünce yüzü güldü Zehra teyzenin. Koltuk değneğiyle yavaşça dışarı çıktı, bayramlaştık ve kurban payını hediye ettik. Sevincini görmeliydiniz.’ - Murat İzmir, 2019, Bosna

O gün Kurban’ın rahmeti Bosna’ya ulaştığı gibi bu yıl da ülkemizle birlikte 52 ülkeye ulaşıyor. Kurban vekaletlerinizi, 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da, İHH ile dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilir, sizi bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olabilirsiniz.

Siz de yapacağınız kurban bağışı ile ihtiyaç sahiplerinin Kurbanını bereketlendirmek istemez misiniz? Gelin, bu zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerine bayram sevincini birlikte yaşatalım.

BİR KURBAN HİSSESİ 900 TL’dir.

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