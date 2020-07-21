Kurban Hikâyeleri: Sevincini görmeliydiniz

O gün Kurban’ın rahmeti Bosna’ya ulaştığı gibi bu yıl da ülkemizle birlikte 52 ülkeye ulaşıyor. Kurban vekaletlerinizi, 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da, İHH ile dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilir, sizi bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olabilirsiniz.

Siz de yapacağınız kurban bağışı ile ihtiyaç sahiplerinin Kurbanını bereketlendirmek istemez misiniz? Gelin, bu zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerine bayram sevincini birlikte yaşatalım.

BİR KURBAN HİSSESİ 900 TL’dir.