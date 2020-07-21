Kurban Hikâyeleri: Her Kurban yolumuzu gözlüyormuş

Savaş, kuraklık ve afet bölgelerinde yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibi yolumuzu gözlüyor. Onları sevindirmek için bu yıl da yola çıkıyoruz. Uzaklardaki bir bekleyişe kurban bağışı ile umut olabilirsiniz.

Kurban vekaletlerinizi, 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da, İHH ile ülkemiz dahil dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilir, sizi bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olabilirsiniz.

BİR KURBAN HİSSESİ 900 TL’dir.