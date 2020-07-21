Kurban Hikâyeleri: Her Kurban yolumuzu gözlüyormuş
İHH’nın kurban çalışmalarına şahitlik etmek için Azerbaycan ve Gürcistan’a gittik. Bayram namazının ardından kurbanlarımızı kesip evlere dağıtmaya başladık. Türkiye’den geldiğimizi öğrenen Ahıska Türkleri, büyük bir ilgiyle karşıladı bizi. Sohbetleri, misafirperverlikleri, iyi kalpleriyle bayramımızı bayram ettiler. Fakat beni en çok Azerbaycan’da gittiğimiz bir evde duyduklarım etkiledi. Getirdiğimiz et poşetini alan bir kadın, biraz mahcubiyetle “Buraya yalnızca siz geliyorsunuz. Bu yüzden her Kurban Bayramı ve Ramazan ayında yolunuzu gözlüyorum.” dedi. Bu, içime öyle bir işledi ki üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. - Muhammed Baki Özkara / Azerbaycan ve Gürcistan, 2017
Savaş, kuraklık ve afet bölgelerinde yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibi yolumuzu gözlüyor. Onları sevindirmek için bu yıl da yola çıkıyoruz. Uzaklardaki bir bekleyişe kurban bağışı ile umut olabilirsiniz.
Kurban vekaletlerinizi, 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da, İHH ile ülkemiz dahil dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilir, sizi bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olabilirsiniz.
BİR KURBAN HİSSESİ 900 TL’dir.
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