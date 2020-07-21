Kurban Hikâyeleri: Asıl maksadımız kardeşlik

O yıl Kurban’ın bereketi Burundi’ye ulaştığı gibi bu yıl da ülkemiz dahil 52 ülkeye ulaşıyor. Kurban vekaletlerinizi, 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da, İHH ile dünyanın dört bir tarafına ulaştırabilir, sizi bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olabilirsiniz.

Siz de kurban vekaletlerinizi vakfımıza bağışlayarak bizi bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibine Kurban’ın rahmetini ve kardeşliği ulaştırabilirsiniz.

BİR KURBAN HİSSESİ 900 TL’dir.