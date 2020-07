Kurban Bayramında nasıl sağlıklı besleniriz?

Yapılan güncel araştırmalarda; ağır bir öğün tüketimi sonrasında kalp krizi geçirme riskinin arttığı bildirilmektedir. Özellikle; kalp-damar hastalığı, hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve diyabet (şeker hastaları)’nın; dengeli beslenmeleri gerekmektedir. Kurban bayramında kırmızı et tüketiminin artmasının yanı sıra, tatlı tüketimi de artmaktadır. Bu durum, tüm bireylerde sağlıksız beslenmeye ve sağlık risklerinin artmasına neden olmaktadır.

Kırmızı et; kaliteli hayvansal kaynaklı protein, demir, çinko, fosfor mineralleri ve A, B 1 , B 6 ve B 12 vitaminleri açısından zengindir. Aynı zamanda, etler; doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek besinlerdir. Etlerin görünür kısımlarındaki yağlar ayrılsa bile et içeriğinde %20-25 oranında yağ bulunmaktadır. Bu nedenle porsiyon miktarları azaltılmalıdır. Ayrıca et yemekleri pişirme sırasında, dışarıdan yağ ilavesi yapılmamalıdır. Izgara, haşlama veya fırında yağsız pişirme yöntemleri kullanılmalıdır.

Bayram gününde kesilen etlerin, sertlik derecesi fazla olacağı için hazımsızlık, mide rahatsızlığı ve sindirim problemleri yaşanır. Özellikle mide ve sindirim hastalıkları olan bireyler, yeni kesilen hayvan etlerini 24 saat geçmeden tüketmemelidir.

Bayramda da, kan şekeri regülasyonunu sağlamak için, 3 ana öğün tüketilmelidir. Öğün atlanmamalıdır. Ayrıca et grubunda, C, E vitaminleri ve posa içermediği için etin yanında sebze ve salata tüketilmelidir.

Kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli; akşam öğününde ise posa içeriği yüksek yağsız hazırlanmış sebze ve kurubaklagil grubu tüketilmelidir.

Sakatat tüketimi artan bu günlerde; özellikle kalp-damar ve böbrek hastaları sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.

Tatlı tüketimi artan bu günlerde, yemeklerin yanında pilav/makarna gibi glisemik indeksi yüksek besinler yerine, bulgur, esmer pirinç; asitli içecekler yerine yoğurt, ayran, cacık tüketilmelidir.

Asitli içecekler, hamur tatlılar yerine; açık/bitki çayları; hamurlu tatlılar yerine sütlü tatlılar/meyveler tercih edilmelidir.

Her günde olduğu gibi bayramda da dengeli ve yeterli beslenme önemlidir. Et porsiyon miktarı günlük almanız gereken kadar olması, öğünlerinizde süt grubu, ekmek grubu, sebze grubu ve meyve grubu bulunması dengeli beslendiğinizin göstergesidir.