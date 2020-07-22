Hamileler kurban eti yiyebilir mi?

-İster kurumsal bir yerden isterse kırsaldaki geleneksel kurban alanlarından alınmış olsun kurbanlığın veteriner kontrolünün yapılmış olduğunun belgesinin istenmesine özellikle dikkat edilmeli.

-Kurban eti taze bir ettir. İslami usullere göre kesimde kan tamamen akıtılmış olsa da özellikle ilk aylarda olan anne adaylarında taze et, kan ve demir kokusu rahatsızlık yaratabilir.

-Eti pişirmek önemli ancak kömür gibi pişirilmesi etin besleyiciliğini ileri derecede azaltabilir.

-Son aylarda olan anne adaylarında bebeğin mideye olan baskısı mide hacminin daralmasına neden olduğundan, özellikle miktar çok olduğunda ve iyi çiğnenmediğinde sindirim sistemi rahatsızlıkları yaratabilir.

-Etin bir gün bekletilmesi önerilmekle beraber çoğunlukla daha ilk sabah kahvaltısında kurban eti kavurması yenilmesi adeta sabit bir gelenek haline gelmiştir ve ben bunun zararlı olmadığını düşünüyorum.

-Sakatat eti özellikle B vitamini başta olmak üzere vitamin ve minerallerden oldukça zengindir ve besleyici değeri yüksek bir besin maddesi grubu olarak kabule edilir. Ancak özellikle anne adaylarının uyması gereken kurallar var:

Ciğer yani karaciğer bol miktarda A vitamini içeren bir besin maddesidir ve yüksek doz A vitaminin organ gelişiminin devam ettiği ilk 3 aylık dönemde soruna yol açabilme ihtimali nedeniyle bu dönemde olan anne adayları mümkünse hiç ciğer tüketmemelidir.

-İhtimal çok az da olsa deli dana hastalığı olan hayvanların beyinlerden bulaşan “Creutzfeld Jakob” hastalığı riskini göz önünde bulundurarak beyin tüketiminden vazgeçmenin sadece anne adayları değil her birey için geçerli olduğunu düşünüyorum.

-Bağırsaklar kokoreç olarak yenecekse bunların iyi temizlenmiş olmasına dikkat edilmesi önemlidir.

-Diğer tür sakatatların tüketilmesinde genel olarak sakınca olduğunu düşündüren bilgi ve bulgu yoktur ancak anne adayının beslenmesinde sakatatın temel besin grubu haline getirilmesi uygun görünmemektedir, bu konuda anne adayı zorlanmamalıdır.

-Son olarak aşırı et tüketimi kolesterol yükselmesine, gut hastalarında atak riskinin artırmasına neden olur. Bu gibi klasik bilgiler konumuz dışındadır zira biz burada sadece birkaç gün süren bir dönemi ele almış bulunuyoruz.

Herkese ailesi ile birlikte mutlu bayramlar dilerim.