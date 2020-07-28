Bayramı sağlıklı ve güvenli geçirmek için öneriler

Uzmanlar pandemide henüz birinci dalganın içinde bulunulan dönemde kutlanacak olan Kurban Bayramı’nı huzurlu ve güven içinde geçirebilmek için ziyaretlerden, bayram harçlığına kadar birçok geleneğin değişime uğraması gerektiğinin altını çiziyor.

Bayram, altı önemle çizilen “kalabalık ortamlara girmeme” uyarısı ile çelişen bir duruma yol açmamalıdır. Alınacak önlemler sayesinde riski sıfır olmasa da en aza indirmeye çalışmamız gerekiyor. Kurban kesimi, kurban eti dağıtımı ve birlikte kurban eti yemek gibi geleneklerimiz doğrultusunda kalabalık aileler bir araya gelmeyi özlese de, şimdilik birlikteliklerimizle mesafeyi korumak gerekiyor.

Görüntülü aramayla bayramlaşmak sağlıklı olacaktır

Geleneklerimize aykırı da olsa bu, ne yazık ki bu bayramda mümkün olduğu kadar evde kalmak, telefonla veya görüntülü aramayla bayramlaşmak sağlıklı olacaktır. Hastalığı hafif geçirebilecek olan gençlerin, kendileri için hayati tehlike olmasa bile, taşıyıcı olabilecekleri, hastalığı büyüklerine geçirme ve onların yaşamlarını riske atma ihtimalleri olduğunu unutmamaları gerekir.

El öpme, tokalaşma yok, mesafe var

Genelde aileler, aile büyüklerinin evinde bir araya geldikleri için, bu dönemde yaşlılar risk altına girebiliyor. Bu nedenle bayramda özellikle kalp, diyabet, KOAH gibi kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üstü kişilerin evlerinde kalabalık ortam oluşturmamak gerekiyor. Mutlaka ziyarete gidilmesi gereken durumlarda da, ziyaretin 5-6 kişiyle sınırlı tutulması gerekiyor.

El öpme, tokalaşma, sarılma gibi bayram gelenekleri ne yazık ki bu bayramda önerilmiyor. Yüzyüzeyken bir metreden daha yakın mesafede durulmamalı. Bununla birlikte en yakınımız olsa bile mutlaka maske takmaya özen gösterilmelidir. Yaz aylarında olduğumuz için ev ziyaretlerinde varsa evin bahçesinde, balkonda veya terasta, açık havada olmaya özen göstermek de yarar sağlayacak ve en azından bildiğimiz riskleri azaltacaktır.

Kolonyanın kapağını açık bırakmayın

Bu bayram değeri katlanarak artan en önemli gelenek ise kolonya tutmak. Kolonya tutma geleneğimiz pandemi koşullarında daha da önem kazanacak. Kolonya, koronavirüs başta olmak üzere, birçok mikroorganizmaya karşı etkili bir dezenfektan olduğu için, eve dışarıdan gelecek herkese ilk olarak kolonya ikram edilmeli. Ancak burada bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde 60-90 arası olan alkol oranı 50’nin altına düşebilir.

Kurban kesiminde daha katı hijyen kuralları

Kurban kesimi sırasında sadece bu dönem değil, her zaman çok dikkatli davranılması gerekiyor. Kurban kesiminin hep hijyenik yapılması gerektiği söylenir, çünkü kurban etiyle de bulaşan bir takım hastalıklar vardır. Bu nedenle her zamankinden daha çok hijyene dikkate edilmeli. Kurban kesimine mümkün olduğu kadar az kişi gitmeli, dağıtım yapılırken de yine elden ele geçeceği için iki kişinin de karşılıklı ellerini dezenfekte etmesi gerekir. Kurban etiyle temas eden herkes mutlaka eldiven kullanmalı.

Mutlaka maske!

Bayram sırasında toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşların da 1 metreden daha kısa mesafede oturmamaları ve mutlak suretle maske takmaları gerekiyor. Maskenin uygun kullanılması önem taşıyor. Maske ağız ve burnu tam olarak kapatacak, hatta yanlarını da tam olarak kapatacak şekilde kullanılmalıdır.

Islandıysa değiştirmek gerekir. Konuşurken ya da yemek yerken maske açıldığından karşıdaki kişi riske atılmış olur. Bu nedenle maske kullanımı çok önemlidir. Elden ele geçen her şey risklidir. En önemlisi paradır. Bu nedenle elden ele bayram harçlığı geleneğini bu bayramda sürdürmemek daha sağlıklı olacaktır.