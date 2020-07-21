Bayramda et tüketimi nasıl olmalı?
Kurban bayramında et ve tatlı tüketimi artmaktadır. Sağlıklı bir bayram geçirmek için kırmızı et ve tatlı tüketiminin miktarına ve sıklığına dikkat edilmeli, porsiyon kontrolüne özen gösterilmelidir.
Bu yüzden bayramda dikkat edilmesi gerekenleri 10 maddede derleyip topladım. Bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz.
1- Kurban bayramında güne sağlıklı, doyurucu ve her grup besin ögesini içeren bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Hamur işleri, yağlı kızartmalar, salam, sucuk gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
2- Kavurma ve kızartma yapılırken et uzun süre sıcağa maruz kaldığından kanserojen ögeler oluşabilmektedir. Bu nedenle pişirme yöntemlerinden ızgara, fırında, haşlama yöntemleri tercih edilmelidir.
3- Sakatatları sınırlı miktarda tüketmekte yarar vardır. Özellikle kalp-damar hastalıkları ve yüksek kolesterolü olan hastaların tüketmemeleri daha iyi olacaktır.
4- Et pişirirken içerisine kuyruk yağı ve iç yağı eklemeye gerek yoktur, eti kendi yağında pişirmek yeterlidir. Kekik, kimyon, karabiber, fesleğen ve defne yaprağı etin lezzetini arttırır.
5- Sindirim problemleri yaşamamak için kırmızı eti öğle öğününde veya kahvaltıda tüketip, akşam öğünü daha hafif geçirilmelidir.
6- Ölüm katılığı (rigor mortis) denilen hayvanın kesilmesi sırasında oluşan kas kasılması durumunun ortadan kalkması ve etlerin pişince sert olmaması için tüketmeden önce 24-48 saat kadar dinlendirilmesi gerekir. Dinlendirilmemiş etin sindirimi daha zor olur.
7- Etler büyük parçalar halinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp tek pişirimlik miktarlarda buzdolabı poşetine konularak derin dondurucuda saklanmalıdır. Dondurulmuş etleri çözündürdükten sonra kesinlikle tekrar dondurmamak gerekir.
8- Bunların dışında; et demir ve çinko açısından zengindir. Fakat C ve E vitamini içermez. Et, bol sebze ve salata ile tüketilmelidir.
9- Sadece et değil, tatlı tüketimine de dikkat edilmelidir. Şerbetli tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar kan şekerini aniden yükseltir, uzak durulması gereklidir. Sütlü tatlılar, meyveli tatlılar ve dondurma tercih edilmelidir.
10- Bayramda sıvı alımına dikkat edilmelidir. İçilen çay ve kahve sıvı ihtiyacını gidermez. Ayrıca her zaman olduğu gibi bayramda da fiziksel aktiviteye önem verilmelidir. Açık havada 1 saat yürüyüş yapmak yararlı olacaktır.
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