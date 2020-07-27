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Hürriyet
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Kurban Bayramı
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

1 ton 330 kiloluk boğa 'Paşa', 32 bin liraya satılık

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1 ton 330 kiloluk boğa 'Paşa', 32 bin liraya satılık
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL’den satışa çıkarıldı. Simental cinsi boğa, heybetiyle ilgi çekti.

Darıca’daki kurban pazarında satışa çıkan boğa, ağırlığı ve heybetiyle dikkatleri üzerine çekti. Ardahan’ın Göle ilçesinden getirilen simental cinsi 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL’den satışa çıktı. ‘Paşa’ isimli boğa, pazarın en ağır kurbanlıklarından oldu.

Boğanın sahibi Ersin Polat, ‘Paşa’ isimli boğanın 3 yaşında olduğunu belirterek, ''Ardahan’ın Göle ilçesinde beslemiş olduğumuz Paşa’mızı satmak için bu sene Darıca kurban pazarına getirdik. Paşa'nın ağırlığı 1 ton 330 kilo, fiyatı ise 32 bin TL. Tüm vatandaşların ilgisini ve sempatisini kazanmış olan Paşa'yı almak isteyen, bakmak isteyen müşterilerimizi bekliyoruz'' dedi.

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