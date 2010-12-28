Kova burcunu 2011'de neler bekliyor

10-12 OCAK-MARS/SATÃœRN Â Â Â Â Â Â Â



bu dominant etki altÄ±nda yaÅŸamÄ±n zorluklarÄ±na dayanma gÃ¼cÃ¼ artacaktÄ±r, gereken dÃ¼zen ve disiplin daha kolay kabul edilecektir hatta bu ortam hoÅŸunuza dahi gidebilir veya alÄ±ÅŸabilirsiniz. Yine bu organize iÅŸlerde yararlÄ± olabilir. Konsantrasyonunuz yÃ¼ksektir ve olaylara karÅŸÄ± koyma gÃ¼cÃ¼nÃ¼z vardÄ±r. SabÄ±rlÄ±sÄ±nÄ±z ve yorulmuyorsunuz yani kafanÄ±zdaki planlarÄ± gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ±za uygulayabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Sadece duygusal konularda zorlanma sonucu baÅŸarÄ± elde edebilirsiniz.



16 OCAK MARS KOVA BURCUâ€™NDAÂ Â



Mars etkisinde tÃ¼m yetilerinizi bireysel amaÃ§lara konsantre edeceksiniz veÂ yetileriniz daha bilimsel Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r.. Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ daha Ã§ok Ã¶nemseyeceksiniz, bu nedenle arkadaÅŸ Ã§evresinde beklenmedik deÄŸiÅŸimler ve hareketler gÃ¶rÃ¼lebilir. OlaÄŸandÄ±ÅŸÄ± durumlarda tepkileriniz Ã§abuk ve yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Mars burcunuzda liderlik ruhunu daha Ã§ok ortaya koyar, Marsâ€™Ä±n kendine Ã¶zgÃ¼n duygusallÄ±ÄŸÄ±, Kovaâ€™nÄ±n mantÄ±k ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan etkilenmez ve bu nedenle de duygusal aksamalar yaÅŸanabilir.



21 OCAK GÃœNEÅž BURCUNUZDA 23-27 OCAK-MARS/MARS



GÃ¼Ã§Ã¼nÃ¼zÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ± duygusuna kapÄ±labilir ve aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk hissedebilirsiniz. Zor da olsa saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa tahammÃ¼l etmek zorunda kalabilirsiniz, genelde sizin iÃ§in gergin bir dÃ¶nemdesiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: TartÄ±ÅŸmalar girmeyin. bu iliÅŸkilerinizi bozabilir.



26-29 OCAK-GÃœNEÅž/MARS



Bu dÃ¶rt gÃ¼n sizi rahatlatabilir. Hassas bir konum olduÄŸu iÃ§in duygusallÄ±k vardÄ±r ama temelde gÃ¼Ã§ ve saÄŸlÄ±k getiren bir konumdur, yanÄ±sÄ±ra da Ã§abuk kararlar verebilirsiniz, dÃ¼rtÃ¼leriniz size savaÅŸma cesareti veriyor, hÄ±rslÄ± ve gayretlisiniz.Â GÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ bilinÃ§li kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼rece baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k olanaksÄ±zdÄ±r



4 ÅžUBAT-MERKÃœR KOVA BURCUâ€™NDA



EÄŸer siz bir kaÅŸifseniz daha iyi bir konum olamaz, yeni buluÅŸlar yaratabilirsiniz. Sezgileriniz iyi ve ileri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼sÃ¼nÃ¼z. YerleÅŸik ve geleneksel dÃ¼ÅŸÃ¼nceler sizi rahatsÄ±z edecek ama pek ses Ã§Ä±karmak istemeyecekssiniz. Kabul edilmeye zorlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z taktirde geleneksel dÃ¼ÅŸÃ¼nceye saygÄ± gÃ¶sterirsiniz. AklÄ±nÄ±z farklÄ± Ã§alÄ±ÅŸsa dahi, yargÄ±larÄ±nÄ±z mÃ¼kemmeldir. EntellektÃ¼el meraklar iÃ§erisindesiniz. Ã‡ok duygusal deÄŸilsiniz ama sadakat dÃ¼zeyiniz Ã§ok iyidir. Siz iyi bir arkadaÅŸsÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda ani ve kesin deÄŸiÅŸiklikler olabilir, buna izin vermeyin.



6-8 ÅžUBAT-MERKÃœR/GÃœNEÅž



Ä°ki gÃ¼n kendinizden emin deÄŸilsiniz, biraz daÄŸÄ±nÄ±k ve sinirlisiniz hatta tembel. Keyif kaÃ§Ä±rtÄ±cÄ± iliÅŸkilerden kaÃ§Ä±nÄ±n.



6-9 ÅžUBAT-MARS/VENÃœS



AÅŸÄ±rÄ± hevesli gÃ¶rÃ¼nebilir ve olaylarÄ±n kolay yÃ¶nlerine kaÃ§abilirsiniz. KadÄ±nlarlaÂ mÃ¼nakaÅŸa ve ayrÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir.



7-9 ÅžUBAT-MERKÃœR/MARS



DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in ruhsal teÅŸviklere ihtiyacÄ±nÄ±z var. Ä°ÅŸlerin Ã§abuk hallolmasÄ±nÄ± istiyorsunuz ama biraz daha zaman gerek.



7-9 ÅžUBAT-GÃœNEÅž/NEPTÃœN



Genel olarak dÄ±ÅŸ uyarÄ±lara Ã§ok aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z bu sizi Ã§ok yorabilir olabildiÄŸince dÄ±ÅŸ etkilerden kaÃ§Ä±nÄ±n hatta bazen duyarsÄ±zlaÅŸÄ±n. Ã–te yandan etkileme yeteneÄŸiniz aÄŸÄ±rlÄ±k kazanÄ±yor ayrÄ±ca hayalleriniz ve fantazileriniz yoÄŸun ama abartmayÄ±n. Bu etki iÃ§inde mistik temayÃ¼ller gÃ¶zlenebilir ya da manevi yÃ¶ndeki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi baÅŸka insanlara aktarma eÄŸilimindesiniz. Maddi yÃ¶nden daha az ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã‡ok dikkatli olun Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan Ã§abuk kandÄ±rÄ±labilir ve dolandÄ±rÄ±labilirsiniz.



8-12 ÅžUBAT MARS/NEPTÃœN



Evlilik ve tÃ¼m ikili iliÅŸkiler iÃ§in hassas bir dÃ¶rt gÃ¼n. EÄŸer sÄ±kÄ±ntÄ± ve mutsuzluk varsa bu dÃ¶nemde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klar Ã§ok artabilir, yaÅŸamsal gerÃ§eklerden kaÃ§arsÄ±nÄ±z. KuÅŸkular artacaktÄ±r, gereksiz isteklerde bulunabilir huysuz olabilirsiniz. Kolay memnun olmayacaksÄ±nÄ±z. Enerjinizi boÅŸa harcamayÄ±n ve aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k duygusunu yenin.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã–zellikle yanlÄ±ÅŸ ilaÃ§lardan ve gazlardan dolayÄ± zarar gÃ¶rebilirsiniz.



17-19 ÅžUBAT-MERKÃœR/JÃœPÄ°TER



Biraz gÃ¼venilmez bir ortam, abartÄ±, nezaketsizlik ve sorunlar olabilir iyisi mi Ã¶nemli konularÄ± erteleyin.



3 MART VENÃœS KOVA BURCUâ€™NDA



Hemen Ã¼stteki etkinin ilacÄ± burada. Nezaket, hayÄ±rseverlik, ÅŸefkat ve insancÄ±llÄ±k geliyor. VenÃ¼s burada Ã§ok hassas deÄŸildir, biraz daha Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k arar hatta evliler bu konumda daha bir dÄ±ÅŸa yÃ¶nelirler veya gÃ¶zleri dÄ±ÅŸarda olur. SÄ±radan ve geleneksel olmayan iliÅŸkiler Ã¶nem kazanÄ±rlar, eÅŸler buna dikkat etmelidirler. Bu arada yoÄŸun Ã§ekicilik ve cazibe oluÅŸur. Maddi konularda kararlar iyidir. Sosyal iliÅŸki ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z geniÅŸ bir yelpazeyi kapsayacaÄŸÄ± iÃ§in kabul edilmenin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±ndan hoÅŸlanmazsÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: Beklenmedik ve sÄ±radÄ±ÅŸÄ± arkadaÅŸlÄ±klar kuracaksÄ±nÄ±z ama Ã¶lÃ§Ã¼yÃ¼ kaÃ§Ä±rmayÄ±n ve dikkatli olun.Â



6 AÄžUSTOS NEPTÃœN RETRO 15 AÄžUSTOS-NEPTÃœN/ASC



ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ astro evde yoÄŸun bir oluÅŸum. BaÅŸkalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden ruhsal baskÄ±lar altÄ±nda kalabilirsiniz veya hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±lmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Dikkat doÄŸrulardan kaÃ§ma eÄŸilimindesiniz ve bir daha dikkat dolandÄ±rÄ±cÄ± veya iftiracÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir ve onlar tarafÄ±ndan aldatÄ±labilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã‡evrenizden fazla etkileniyorsunuz bu yÃ¼zden Ã¼zÃ¼lebilir ve hastalanabilirsiniz.

