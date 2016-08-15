Kova burcunda farklı bir Ay tutulması

Dünyadaki dengesizlikleri ve istikrarsızlıkları daha net görmemizi sağlayacak bu Ay Tutulması, bireysel ihtiyaçlarımızla sosyal gerçeklikler arasında kalmamıza neden olabilir. İnandığımız değerler ve yapılması gereken değişiklikler veya oluşan değişimler tam bir çelişki yaşamamıza sebebiyet verebilir. Politik arenada işleri alt üst edebilecek ve hayatlarımızın yörüngesinde kalıcı değişikliklere neden olabilecek Kova Aslan aksında başlayacak sıralı tutulmaların da ilki niteliğini taşıyor.

Geçmişle bağlantılı bazı konular tekrar gündeme gelerek farkındalığı arttırabilir, bazı şeyleri fark etmemizi sağlayabilir ya da belli şeyler ortaya çıkabilir.

Dünyayı, ilişkilerimizi veya kendimizi farklı şekilde algılamamıza neden olacak bilgi akışı ve öğrenmemiz gereken bilgiler söz konusu olabilir. Karanlık gerçeklerle yüzleşme isteğimiz artabilir. Olaylara daha geniş ve evrensel yaklaşımlar getirebiliriz.

Değiştirici ve dönüştürücü olaylar, bilgiler ya da enerji çok sert ve hzılı akacaktır, ama değişimle aynı hızda akabileceğimiz bireysel enerjimiz olacak bizim de.

İlişki ve iş birliklerindeki dengesizlikler, kutuplaşmalar ya da sorunlar yüksek farkındalık, araştırmalar, fazla soru sorulması, özgün çözümler, yaklaşımlar veya gelişmeler sayesinde dengeye oturabilir. Bilimsel çalışmalar, havayla, elektrik elektronikle,uzay, teknoloji ya da astrolojiyle bağlantılı konular sıklıkla gündeme gelebilir.

Maddi başlıklı konularda hem olumlu gelişmeler ve sürprizler hem de sıkıntılar ve aksilikler bir arada.

Sezgilerdeki kuvvetlenme ve içsel öngörülerin anlam kazanmasıyla kendi kendimizi yeniden keşfedebilir, yaşantımıza yeni boyutlar kazandırabiliriz. Keşif yeteneğimiz artıyor ya da bazı buluşlar ve keşifler hepimizi ilgilendirebilir. Alışık olduğumuz alandan çıkıp, sosyal çevremizi genişletebilir, oldukça farklı kişilerle tanışabiliriz. Durağanlaşan ilişkiler canlanabilir, eski ilişki veya iş birlikleri beklenmedik toplantılar, özgün fikirler, randevular veya alışılmadık karşılaşmalar sayesinde yenilenebilir. Şans eseri karşılaşılan kişilerle duygusal yakınlaşmalar veya arkadaşlıklar kurmak da mümkün olabilir. Ancak, artan özgürleşme arzusunun ilişkilerimize zarar vermesine izin vermemeliyiz.

Olumlu haberler

Bazı sırlar ya da bilgiler ortaya çıkabilir. Kulağımızı raylara dayayıp faydalanabileceğimiz bilgileri duymaya çalışmamızda fayda vardır veya olumlu haberler alabiliriz(+/- 15 gün).

Fakat bir ihtimal, saklı kalması gereken önemli şifreler, gizli konular varsa, bilgisayar bilgilerimizi, telefon ya da banka hesaplarımızla ilgili güvenliğimizi ilgilendiren konularda(siz şifre kullandığınız diğer başlıkları da buraya yerleştirebilirsiniz, ben bu kadar olasılık yazabildim) dikkatli olmamızda fayda var. Düşük ihtimal, ama ben tedbiri severim.

Karmik dersler

Bu tutulma ruhsal anlamda büyümemizi sağlayacak karmik derslere işaret ediyor. Endişeli veya gergin hissetme ihtimalimiz yüksek. Neyse ki, Merkür’ün konumu sinirlerimizi dengelememize ve faydalı bir enerjiye dönüştürmemize yardım etmekle kalmayıp, olumlu ve açık fikirli olmamıza yardım edecektir. Yeni seyahat planları, sınavlar veya eğitimler gündeme gelebilir.

Sosyal yeteneklerimiz, sempatikliğimiz ve politik davranmamız sayesinde tartışmaları bitirmek veya başlamasını engellemek daha kolay olacaktır.

Her ne kadar Satürn ve Neptün karşıtlığının yarattığı endişe ve korku veren olaylar sürse de, geleceğimizi ilgilendiren parlak planlar yapacağımız, fırsatları doğru şekilde değerlendireceğimiz günlerde olacağız.

İyi haberler alabiliriz, hayatımızı ya da aşk yaşamımızı olumlu etkileyecek durumlar oluşabilir veya maddi başlıklı konuları ilgilendiren olumlu gelişmeler söz konusu olabilir.

Çocuklar, gençler veya sanatçılarla ya da göz önündeki kişilerle ilgili olaylar veya duyumlar artabilir. Sağlık başlıklı konular gündeme gelebilir.

Kimler daha çok etkileniyor:

Kova, Aslan, Boğa, Akrep burçlarının son haftasında doğanlar ve Balık, Başak, Yengeç burçları ile yükselen burçları bu burçlarda olanlar