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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Kova burcunda ay tutulması

    Kova burcunda ay tutulması

    Niobe
    18.08.2016 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Dünyadaki dengesizlikleri ve istikrarsızlıkları daha net görmemizi sağlayacak bu Ay Tutulması, bireysel ihtiyaçlarımızla sosyal gerçeklikler arasında kalmamıza neden olabilir.

     Politik arenada işleri alt üst edebilecek ve hayatlarımızın yörüngesinde kalıcı değişikliklere neden olabilecek Kova Aslan aksında başlayacak sıralı tutulmaların da ilki niteliğini taşıyor bu tutulma.

    Geçmişle bağlantılı bazı konular tekrar gündeme gelerek farkındalığı arttırabilir, bazı şeyleri fark etmemizi sağlayabilir ya da belli şeyler ortaya çıkabilir.

    Dünyayı, ilişkilerimizi veya kendimizi farklı şekilde algılamamıza neden olacak bilgi akışı ve öğrenmemiz gereken bilgiler söz konusu olabilir. Karanlık gerçeklerle yüzleşme isteğimiz artabilir. Olaylara daha geniş ve evrensel yaklaşımlar getirebiliriz.

    Değiştirici ve dönüştürücü olaylar, bilgiler ya da enerji çok sert ve hızlı akacaktır, ama değişimle aynı hızda akabileceğimiz bireysel enerjimiz olacak bizim de. (+/-) Bir ay etkili tutulmanın ne anlama geldiğini, etkilerini ve kimleri daha fazla etkilediğini Pazartesi günü detaylarıyla yazmıştım okumanızı öneririm Niobe’ce. Tutulmanın Kova da olması nedeniyle elektrik elektronik, teknoloji, hava, havacılık, uzay, keşifler, fizik, bilişim v.b konularında haberler, buluşlar veya gelişmeler artabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: niobe burç yorumları

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