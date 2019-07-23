"Kova Burcu - Yıllık"

Kova burcunu 2021'de neler bekliyor?

Satürn gezegeninizin başlı başına zaten sizin burcunuzda 2 yıl kalması hayatınızda büyük başlangıçlar yaratmanıza sebep olacak. Ay düğümleri 5 ve 11. evde, Jüpiter’in tüm yıl Kova burcunda olması zaten size şans bereket ve bolluk getirecek. Aslında sistem bir yerden sizi büyütürken bir yerden daraltacak. Sanki bir çekiştirme yaşanacak ve siz yerinizi bulacaksınız gibi düşünün. Hem kariyer hem de ilişkilerinizde önemli bir sürecin sapağında olduğunuzu söyleyebiliriz. Yılın başında Satürn ve Jüpiter’in kavuşumu ve uzun bir süre birlikte hareket etmesi ile büyük dönüşümü 2021 yılının başlarında hissedeceksiniz.

Kova burcu için 2021 Şubat ayı içerisinde öne çıkanlar

11 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeni ay ile hayatınızdaki tüm başlangıçlara başlıyor olacaksınız. Bu yıl size üst vaatlerde bulunmak doğru olmaz. Mümkün oldukça çok daha sakin ve profesyonel hareketler içinde olmalısınız. Yönetici gezegeniniz Uranüs’ün hem Satürn’de sizin burcunuzla kare açı yapması sizi güçlü değişimlere götüreceğe benziyor.

Hemen aklınızdan bu durumun iyi mi ya da kötü mü gibi düşüncelerle şekillendirmemelisiniz. Bu sadece bir kuşun uçabilmesi için hazırlık süreci gibi düşünülmelidir. Hiçbir kuş direkt uçamaz. Önce yürümesi ve kanatlarını açması gerekmektedir. Sizler de bu bağlamda bu yıl yürüyerek kanatlarınızı açacaksınız ve 2022-2023 yıllarında gökyüzünde süzülerek uçacaksınız. Bu deneyim muhteşem olacak ama bunun için sizlerin kendinizi hazırlıyor olması gerekmektedir. Bu dönemi bir ön hazırlık olarak görmelisiniz.

Kova burcunun 2021'de evlilik, aile hayatı nasıl olacak?

Aşk ve sevgi, çocuklar sizin için bu yılın en önemli konusu olabilir! Sevmek veya sevilmek, keyif almak, çocuk sahibi olmak ya da kazanmak sizler için çok önemli olacak. Sevgisizlik sizi önemli bir test sürecinden geçirebilir. Evliyseniz bu bağlamda bazı konularda sınanabilirsiniz. Aynı zamanda eğer çocuk düşünüyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz. Ya da çocuklarınızın sorumluluğu sizin için çok önemli olabilir. Hızlı yatırımlar içine girebilirsiniz.

Kova burcunun 2021'de aşk hayatı nasıl olacak?

Gizli bir ilişki sizin hayatınızın dönüm noktası olabilir. Bu yıl hayatta yapmam dediğiniz şeylerden sınanabilirsiniz. Bu durum sizler için şaşırtıcı bir deneyim olabilir. Bazı konuları gizli tutarak yürütebileceğinizi düşünürken işler kontrolünüz dışına çıkabilir. Bunu yönetmek sizler için zor olabilir. Bu konuda lütfen daha tedbirli olmayı seçin. Tercih etmeyeceğiniz konular ile baş başa kalabilirsiniz. Özellikle 26 Mayıs'ta yaşayacağınız ay tutulması bu noktada çok önemli olabilir. Arkasından 10 Haziran’da gerçekleşecek olan güneş tutulması bu durumu ortaya çıkartabilir ve sizin bunu çözüme taşımanız noktasına götürebilir.

Aslan burcu için 2021 Ağustos ayı içerisinde öne çıkanlar

22 Ağustos sonrası hayatınızda devrimsel bir dönüşüm başlatabilirsiniz. Yaşantınızda her şeyi planlarken birden rotanızı yeniden hesaplamanız gereken günler içinde olabilirsiniz. Bu zamanlarda herhangi bir olayı ya da durumu asla krize dönüştürmemelisiniz. Belki aile içinde ya da kardeşlerinizle aranıza mesafeler koyabilir belki de hiç beklemediğiniz dostluklarınızı bitirme kararı alabilirsiniz. Kariyerinizde bazı statü değişimleri de bu zamana denk gelebilir. Belki hak ettiğiniz değeri görmediğinizi düşünüp aniden ülke değiştirmek ya da işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu noktada çok dürtüsel olmamanız gerekmektedir.

Ortak girişimlerden ziyade kendi girişimlerinizle başarı elde edeceksiniz!

Satürn ve Jüpiter Kavuşumu sizin burcunuzda olacağı için devrim yapacağınız konular içine girebilirsiniz. Planlarınızın pratiğe dökülmesi mümkün olurken bir yandan da birilerinin ya da koşulların sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Sadece istemenin yetmediği, çabanın ön planda olduğu ve karşılığını görebileceğiniz bir yıl ama yılmadan pes etmeden devam etmeyi seçmelisiniz. Popülerliğinizin veya göz önünde olmanın ya da aranan, tanınan biri olacağınız bir yıl söyleyebiliriz. Hayallerinize ulaşmanın bu kadar çalışma getirmesi gerektiğini sizlerde bilmiyordunuz.

14 Ocak -23 Şubat arasını çok iyi yönetmelisiniz.

Bazı sorumluluklar fazlasıyla üzerinize gelebilir ya da eş ile ilgili konularda oldukça gerilebilirsiniz. Hayatınızın yoğunluğundaki gündemde kaybolma ve odak sorunu yaşayabilirsiniz. Kafa karışıklığı ve kaos, beden sağlığını etkileyebilir. Ya da o süreçte mevcut bir hastalık varsa, daha fazla dikkat ve bakım gerektiren bir süreç söz konusu olabilir. Belki de çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi görebilirsiniz.

24 Temmuz Kova dolunayı hayatınızda büyük bir başarı getirecek!

Başkalarının tercihinden asla etkilenmemiz gereken kendi tercihlerinizi belirlemeniz gereken bir süreç olacak. Satürn bu yıl size yeniden doğmanız için bir fırsat sunacak ama tam olarak sadece sancıları hissedeceksiniz. Hiçbir doğum öyle çok kolay değildir. Bu dönem sancıların sıklaştığı ve doğuma başladığınız bir dönem olacak. Doğumu yıl sonuna doğru Aralık ayından sonra gerçekleştirecek ve yeni bir şeyi büyütmeye başlatmaya doğru gideceksiniz. Bu yüzden asla umutsuzluğa kapılmayın. Satürn omurganızı inşa edecek. Bu yıl kim olduğunuzdan ne istediğinizden ne yöne gittiğinizden emin olmak tek hedefiniz olmaktadır.

2021'de Kova burcunu etkileyecek hangi gökyüzü olayları yaşanacak?

Jüpiter Kova burcunda olacak ve tekrar size şans ve fırsatları vermek için 28 Temmuz'da tekrar geri dönüş yaparak kaybettiğiniz fırsatları geri sunacak. Jüpiter’in Kova'daki gerilemesi 18 Ekim'de bitip, 19 Ekimden sonra size yardımınızı kat ve kat arttıracak.

Kova burcunun 2021'de özellikleri nasıl olacak?

Değişim sebebiniz asla öfke nedeniyle olmamalıdır. Bu yıl bunu kendinize söz verin. Kovaların en önemli özelliklerinden biri öfkelenince her şeyi değiştirmeleridir. Normal durumda bir değişim yapmazlar. Bakmayın, özgür ve isyankâr ruhları aslında değişime bir o kadar kapalı ve korkaktır. İçlerinde geleneksel yapıları hep durur. Bu yüzden Uranüs buraya oldukça baskı yapacak.

Bu değişimin gerçekleşmesi için belki bir hayal kırıklığı, belki bir öfke yaşanması gerekebilir. Ya da belki kendinize kızgınlık duyacaksınız. İnsan öfkeliyken bazen “mola” vermelidir. Bu yıl bazı ilkeler belirlemelisiniz. Herkesi koşulsuz sevmek, asla yargılamamak, insanlar hakkında hep olumlu düşünmek sizin bu döngüyü çok başarılı geçirmenizi sağlayacaktır. Şimdi içinizden böyle olduğunuzu ve hep böyle yaptığınızı söyleyeceksiniz. Haklısınız ama işler istediğiniz gibi gitmediğinde de böyle olacak mısınız? Bu konu önemli…