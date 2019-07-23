Kova Burcu - Özellikler
"Kova Burcu - Özellikler"
En akıllı burçlar arasında gösterilen kova burcu, hava grubunun en dikkat çekici burçlarından biri. Özgürlüklerine düşkünlükleri ile tanınan kovalar, girdikleri ortamlarda entelektüel bakış açıları ile büyük beğeni kazanıyorlar. Tarih boyunca pek çok ünlü bilim insanının bu burca mensup olması ise hiç şaşırtıcı değil. Yenilikçi yapıları ile kovalar, bilinmezlere doğru keşif yolculuğunda en etkili burçlardan. Topluma ve insanlığa faydalı olmak ise onların mizaçlarının ayrılmaz bir parçası.
21 Ocak - 19 Şubat
Kova Burcu Genel Özellikleri
Grup: Hava, erkeksi, sabit, pozitif
Yönetici Gezegen: Satürn, Uranüs
Renk: Yeşil, koyu mavi, gece mavisi
Uğurlu Taş: Yeşim
Şanslı Sayı: 4
Şanslı Gün: Pazar
Karşıt Burç: Aslan
Şehirler: Hamburg, Salszburg, Buenos Aires
Metal: Alüminyum
Çiçekler: Kardelen Çiçeği
Ağaçlar: Armut, şeftali, ayva
Kova Burcu Fiziksel Özellikleri
Kova burcunda; orta ve uzun bir boy, düzgün bir vücut, açık sarı saçlar, koyu renk gözler göze çarpan en belirgin niteliklerdir. Kova kadınlarının yüzleri son derece güzel olup güzelliklerine önem verir, bakımlarını ihmal etmezler. Yaşlanıncaya kadar kendilerine özen gösterirler. Metabolizması hassas olan kovalar, doğal ilaçlar ile tedaviye eğilim gösterirler. Akapuntur, biyoenerji gibi alternatif yöntemlere ilgi duyarlar. Spor yapmak kova burçlarının fit bir vücuda sahip olmalarına yardımcı olur.
Kova Burcu Kişisel Özellikleri
Özgürlüğüne düşkün olan kovaların sınırsız bir hayal güçleri vardır. Akılcı ve sezgisel olan kovalar, hayal güçleri ile birlikte bilim ve sanat alanlarında oldukça başarılı projelere imza atarlar. Bazen dik kafalı tavırları ile insanları kızdırsalar da bildiklerinden şaşmayan yapıları ile şaşırtıcı sonuçlara ulaştıkları göz ardı edilemez. Kova burçları yardımsever, güler yüzlü ve sevgi dolu insanlardır. İnsanlar arasında ayrım yapmazlar herkesin aynı yaşam standartlarına sahip olmalarını isterler. İyi niyetli kovalar bazen inatçı davranırlar. Özgür ruhlarından ötürü aile yaşamında zorlanırlar.
Kova Burcu Zayıf Özellikleri
Kova burcu sabit fikirli, meraklı, kibirli ve dikkat çekmeyi seven yapıları ile kimi zaman kendilerini bu huylarına kaptırdıklarından ötürü söz ve davranışları ile toplum, aile içinde zayıflıklar gösterebilmektedir. Mantıklı bir burç olmalarına rağmen zengin hayal güçleri ve kırılgan iç dünyaları da onları bazen üzmekte ve psikolojik açıdan yıpranmalarına neden olabilmektedir. Olmayacak hayallerin peşinde koştukları zaman ise boşa geçen zamanlar olarak onları ve çevrelerini olumsuz etkileyebilmektedir.
Kova Burcu Güçlü Özellikleri
Kova burçları, aklın rehberliğinde yol alan duygularından çok mantığı ile hareket etmenin çoğu alanda kendisini güçlü kıldığı bir burçtur. Sevecen ve insancıl yönlerinin güçlü olması ise bu burcun insanlarının topluma liderlik etmelerinde en etkili özellikleri arasında yer alıyor. Hem akıllı hem sevgi dolu bu insanları sevmek zor olmamaktadır. Karizmatik görünüşleri de insanlar üzerindeki etkilerini artıran bir diğer güçlü yanlarıdır.
Kova Burcu İyi Özellikleri
Kova burcu insanları bencil değildir. İnsanlarla paylaşım içinde bulunmayı seven cömert insanlardır. Sosyal olmaları ise aynı zamanda eğlenceli ve esprili insanlar olduklarının gözlemlenmesini sağlar. Kova burçları ile sohbet etmek ve keyifli vakit geçirmek mümkündür. İnsani değerleri yüksek kovalar, sağ duyulu söz ve davranışları ile beğenilirler. Empati kurma yetenekleri yüksektir. Dost canlısıdırlar.
Kova Burcu Kötü Özellikleri
Kova burcunun olumsuz özellikleri arasında uçarı biri olması en fazla öne çıkanlardandır. Eğlenceye çok düşkün olması kimi zaman uzun süreli ilişkiler kurmasına ve sevdiği insana bağlanmakta zorlanmasına yol açabilmektedir. İsyankar bir yapısı vardır. Bu davranış ve sözlerine de yansır. Geleneksel yaşama ve kurallara karşı gelmesi ise kimi zaman olumsuz bir davranış olarak adlandırılabilmektedir. Kibirli ve patavatsız tavırları da eleştirilen olumsuz özelliklerindendir.
Kova Burcu Sağlık
Metabolizmaları hassas olan kovalar, düşündüklerini eyleme dönüştürdükleri sürece mutlu ve enerjik hisseden insanlardır. Genellikle bir anda başlayan ama hızlı bir şekilde iyileşen hastalıklara yakalandıkları gözlemlenmektedir. Sağlıklarına önem veren kovalar en ufak rahatsızlıklarında bile doktora giden kişilerdir. Beslenme ve spor düzenlerine özen gösterirler.
Kova Burcu İş Hayatı
Zeki ve modern bakış açısı ile üretkenlikten yanadır. Orijinal ve yenilikçi fikirler tam ona göredir. Dürüst kişiliği ile çalıştığı iş arkadaşları tarafından takdir edilir. İş yaşamında fikirleri ve davranışları ile güvenilen, başarılı ve örnek gösterilen kişiler arasında olmayı başarır. İş yerinde aldığı radikal kararlar ile kimi zaman herkesi şaşırtabilen bir çalışan veya patrondur.
Kova Burcu Aşk Hayatı
Kova burcunun aşk hayatı sıra dışıdır. Klasik bir aşk ilişkisi yaşamaktan ziyade yeniliklere açık, modern bir aşk ilişkisinin hayallerini kurar. Geleneksel kadın- erkek rollerini benimsemekten uzaktır. Sıradan bir aşk hayatı ona hitap etmez. Değişikliklerden hoşlanır. Kendisine sürpriz yapılması bu nedenle hoşuna gider. Sosyal etkinliklere sevdiği ile birlikte katılmaktan hoşlanır.