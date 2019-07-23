"Kova Burcu - Özellikler"

En akıllı burçlar arasında gösterilen kova burcu, hava grubunun en dikkat çekici burçlarından biri. Özgürlüklerine düşkünlükleri ile tanınan kovalar, girdikleri ortamlarda entelektüel bakış açıları ile büyük beğeni kazanıyorlar. Tarih boyunca pek çok ünlü bilim insanının bu burca mensup olması ise hiç şaşırtıcı değil. Yenilikçi yapıları ile kovalar, bilinmezlere doğru keşif yolculuğunda en etkili burçlardan. Topluma ve insanlığa faydalı olmak ise onların mizaçlarının ayrılmaz bir parçası.

Kova Burcu

21 Ocak - 19 Şubat

Kova Burcu Genel Özellikleri

Grup: Hava, erkeksi, sabit, pozitif

Yönetici Gezegen: Satürn, Uranüs

Renk: Yeşil, koyu mavi, gece mavisi

Uğurlu Taş: Yeşim

Şanslı Sayı: 4

Şanslı Gün: Pazar

Karşıt Burç: Aslan

Şehirler: Hamburg, Salszburg, Buenos Aires

Metal: Alüminyum

Çiçekler: Kardelen Çiçeği

Ağaçlar: Armut, şeftali, ayva

Kova Burcu Fiziksel Özellikleri

Kova burcunda; orta ve uzun bir boy, düzgün bir vücut, açık sarı saçlar, koyu renk gözler göze çarpan en belirgin niteliklerdir. Kova kadınlarının yüzleri son derece güzel olup güzelliklerine önem verir, bakımlarını ihmal etmezler. Yaşlanıncaya kadar kendilerine özen gösterirler. Metabolizması hassas olan kovalar, doğal ilaçlar ile tedaviye eğilim gösterirler. Akapuntur, biyoenerji gibi alternatif yöntemlere ilgi duyarlar. Spor yapmak kova burçlarının fit bir vücuda sahip olmalarına yardımcı olur.

Kova Burcu Kişisel Özellikleri

Özgürlüğüne düşkün olan kovaların sınırsız bir hayal güçleri vardır. Akılcı ve sezgisel olan kovalar, hayal güçleri ile birlikte bilim ve sanat alanlarında oldukça başarılı projelere imza atarlar. Bazen dik kafalı tavırları ile insanları kızdırsalar da bildiklerinden şaşmayan yapıları ile şaşırtıcı sonuçlara ulaştıkları göz ardı edilemez. Kova burçları yardımsever, güler yüzlü ve sevgi dolu insanlardır. İnsanlar arasında ayrım yapmazlar herkesin aynı yaşam standartlarına sahip olmalarını isterler. İyi niyetli kovalar bazen inatçı davranırlar. Özgür ruhlarından ötürü aile yaşamında zorlanırlar.

Kova Burcu Zayıf Özellikleri

Kova burcu sabit fikirli, meraklı, kibirli ve dikkat çekmeyi seven yapıları ile kimi zaman kendilerini bu huylarına kaptırdıklarından ötürü söz ve davranışları ile toplum, aile içinde zayıflıklar gösterebilmektedir. Mantıklı bir burç olmalarına rağmen zengin hayal güçleri ve kırılgan iç dünyaları da onları bazen üzmekte ve psikolojik açıdan yıpranmalarına neden olabilmektedir. Olmayacak hayallerin peşinde koştukları zaman ise boşa geçen zamanlar olarak onları ve çevrelerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Kova Burcu Güçlü Özellikleri

Kova burçları, aklın rehberliğinde yol alan duygularından çok mantığı ile hareket etmenin çoğu alanda kendisini güçlü kıldığı bir burçtur. Sevecen ve insancıl yönlerinin güçlü olması ise bu burcun insanlarının topluma liderlik etmelerinde en etkili özellikleri arasında yer alıyor. Hem akıllı hem sevgi dolu bu insanları sevmek zor olmamaktadır. Karizmatik görünüşleri de insanlar üzerindeki etkilerini artıran bir diğer güçlü yanlarıdır.

Kova Burcu İyi Özellikleri

Kova burcu insanları bencil değildir. İnsanlarla paylaşım içinde bulunmayı seven cömert insanlardır. Sosyal olmaları ise aynı zamanda eğlenceli ve esprili insanlar olduklarının gözlemlenmesini sağlar. Kova burçları ile sohbet etmek ve keyifli vakit geçirmek mümkündür. İnsani değerleri yüksek kovalar, sağ duyulu söz ve davranışları ile beğenilirler. Empati kurma yetenekleri yüksektir. Dost canlısıdırlar.

Kova Burcu Kötü Özellikleri

Kova burcunun olumsuz özellikleri arasında uçarı biri olması en fazla öne çıkanlardandır. Eğlenceye çok düşkün olması kimi zaman uzun süreli ilişkiler kurmasına ve sevdiği insana bağlanmakta zorlanmasına yol açabilmektedir. İsyankar bir yapısı vardır. Bu davranış ve sözlerine de yansır. Geleneksel yaşama ve kurallara karşı gelmesi ise kimi zaman olumsuz bir davranış olarak adlandırılabilmektedir. Kibirli ve patavatsız tavırları da eleştirilen olumsuz özelliklerindendir.

Kova Burcu Sağlık

Metabolizmaları hassas olan kovalar, düşündüklerini eyleme dönüştürdükleri sürece mutlu ve enerjik hisseden insanlardır. Genellikle bir anda başlayan ama hızlı bir şekilde iyileşen hastalıklara yakalandıkları gözlemlenmektedir. Sağlıklarına önem veren kovalar en ufak rahatsızlıklarında bile doktora giden kişilerdir. Beslenme ve spor düzenlerine özen gösterirler.

Kova Burcu İş Hayatı

Zeki ve modern bakış açısı ile üretkenlikten yanadır. Orijinal ve yenilikçi fikirler tam ona göredir. Dürüst kişiliği ile çalıştığı iş arkadaşları tarafından takdir edilir. İş yaşamında fikirleri ve davranışları ile güvenilen, başarılı ve örnek gösterilen kişiler arasında olmayı başarır. İş yerinde aldığı radikal kararlar ile kimi zaman herkesi şaşırtabilen bir çalışan veya patrondur.

Kova Burcu Aşk Hayatı

Kova burcunun aşk hayatı sıra dışıdır. Klasik bir aşk ilişkisi yaşamaktan ziyade yeniliklere açık, modern bir aşk ilişkisinin hayallerini kurar. Geleneksel kadın- erkek rollerini benimsemekten uzaktır. Sıradan bir aşk hayatı ona hitap etmez. Değişikliklerden hoşlanır. Kendisine sürpriz yapılması bu nedenle hoşuna gider. Sosyal etkinliklere sevdiği ile birlikte katılmaktan hoşlanır.