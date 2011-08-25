refid:18575854 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

Kova Burcu genelde geliÅŸtirir ancak 2011â€™de NeptÃ¼nâ€™Ã¼n etkisiyle bu etki azalacak ve maddiÂ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ temel alan fikirler daha yumuÅŸayacaktÄ±r. Yeni yÄ±l boyunca NeptÃ¼n Kova Burcuâ€™nda etkin olacak ve yeniliklere yol gÃ¶sterecek. AÄŸustos 2011â€™den sonra burcunuz sakin ve daha huzurlu sadece NeptÃ¼n retrosunun etkileri gÃ¶rÃ¼lecek ama bu etkiler Ã§ok uzun zaman dilimlerinde sonuÃ§ getireceÄŸi iÃ§in pek farketmeyeceksiniz. Åžimdi Kova Burcu iÃ§in Ã¶nemli dÃ¶nemleri ve uyarÄ±larÄ± gÃ¶relim...