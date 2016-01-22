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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Kötü niyetli ya da ısrarcı kişiler

    Kötü niyetli ya da ısrarcı kişiler

    Niobe Aslı Temel
    22.01.2016 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Sabah saatlerinde duygusallık ön planda. Akşama doğru saatlerden itibaren ise, Merkür Pluton görünümü, takıntılı düşünceleri ön plana çıkartabilir.

    Belli konulara takılıp kalabilir, sabit fikirli bir görünüm verebiliriz. Karşı tarafa kendi fikirlerimizi kabul ettirene kadar uğraşmamız ve ısrarcı olmamız ilişkileri gerebilir. Düşüncelerimizde en derin noktalara inip, araştırmacı ve soruşturmacı olabileceğimiz günlerdeyiz. İçimizdeki Sherlock Holmes kendimizin veya karşımızdaki kişilerin düşüncelerinin derinliklerine inmemizi ve araştırmamızı söyleyebilir. Gerçekleri öğrenme arzumuz artabilir.

    Bu gökyüzü görünümü zihnimize belli şeyler takmamızın ya da bir şeyler üzerinde fazla düşünmemizin ve ısrar etmemizin bizi yorabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki on günlük süreçte, psikolojik anlamda baskı uygulayan veya kötü tavırları olan kişilerle de karşılaşabilinir. Bilinmedik yerlere seyahatler ya da farklı kişilerle sohbetler esnasında dikkatli olmakta fayda vardır. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

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