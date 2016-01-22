Kötü niyetli ya da ısrarcı kişiler

Belli konulara takılıp kalabilir, sabit fikirli bir görünüm verebiliriz. Karşı tarafa kendi fikirlerimizi kabul ettirene kadar uğraşmamız ve ısrarcı olmamız ilişkileri gerebilir. Düşüncelerimizde en derin noktalara inip, araştırmacı ve soruşturmacı olabileceğimiz günlerdeyiz. İçimizdeki Sherlock Holmes kendimizin veya karşımızdaki kişilerin düşüncelerinin derinliklerine inmemizi ve araştırmamızı söyleyebilir. Gerçekleri öğrenme arzumuz artabilir.

Bu gökyüzü görünümü zihnimize belli şeyler takmamızın ya da bir şeyler üzerinde fazla düşünmemizin ve ısrar etmemizin bizi yorabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki on günlük süreçte, psikolojik anlamda baskı uygulayan veya kötü tavırları olan kişilerle de karşılaşabilinir. Bilinmedik yerlere seyahatler ya da farklı kişilerle sohbetler esnasında dikkatli olmakta fayda vardır. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel