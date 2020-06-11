KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE KARŞI İŞ İNSANLARI VIP ARAÇLARA YÖNELDİ

Özellikle elit iş insanları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere yaptıkları yolculuklarda uçak ve tren yerine güvenlik ve konforu en üst düzeyde sağlayan VIP araçlara yönelmeyi tercih etti. Şehirlerarası yolculuklarda uzun süre aynı aracın içinde kalınmasının yarattığı risk sebebiyle de iş insanlarının vazgeçilmezi oldu. Güvenliğin yanı sıra birçok imkanı da bir arada sunan VIP araçlar LED TV, sürekli Wİ-Fİ erişimi, bilgisayar, koltuktan ısıtma-soğutma, ve masajın yanı sıra yatak olabilen koltuklarıyla ofis konforunda ulaşıma olanak sağlıyor. Türkiye’ye VIP sektörünü kazandıran Ertex’in Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, salgın döneminde ve sonrasında kişiye özel tasarlanmış bu araçlara büyük ilgi olduğunu belirtti. Özellikle iş insanlarının şehirlerarası yolculuklarda uçak ve tren gibi taşıtlarda birçok kişiyle aynı ortamı paylaşmamak için VIP araçları tercih ettiğini belirten Ercan Malkoç, siparişlerin yüzde 50 oranında arttığını dile getirdi.



Uçağın biniş öncesi ve sonrasında ciddi süre kaybına sebep olduğunu belirten Malkoç şunları söyledi: “4 saat süren Ankara-İstanbul arası yolculuk VIP araçlarla konforlu şekilde sağlanabiliyor. Aynı mesafe uçak ile gidildiğinde en az 2 saat erken çıkmak ve uçak kalkmadan 1 saat önce havaalanında olmak gerekiyor. Havada 1 saatten fazla hayattan kopuluyor. Uçaktan indikten sonra gidilecek yer vs. derken karayolu ile aynı süreye gelmiş oluyor. Özellikle bu dönemde birçok insan ile aynı havayı teneffüs etme riski de bir başka tehlike anlamına geliyor. Kişiselleştirilebilen VIP araçlar, ofis konforunda, iş süreçlerinden kopmadan güvenli ve hijyenik yolculuk sağladığı için son dönemde iş insanları, sanatçılar, siyasetçiler ve spor camiası tarafından tercih ediliyor.



HEM KARAVAN HEM VIP ARAÇLAR YENİ TERCİH OLACAK



Geçen yıl Cenevre Fuarı’nda yerli yabancı birçok iş insanı ve futbolcunun stantlarını ziyaret ettiğini ifade eden sektörün tecrübeli ismi Ercan Malkoç, Avrupa’da bir ilki gerçekleştirerek hem karavan hem VIP aracı aynı anda otomobil içerisine sığdırarak geniş bir kullanım alanı oluşturduklarını belirtti. Büyük VIP araçları ikiye bölerek araç içerisine WC, duş, ocak, kahve makinası ve yatak eklediklerine dikkat çeken Malkoç, hem karavan hem VIP minibüs olarak kullanılabilen bu araçların yakın zamanda iş dünyasının ilk tercihi olacağını ifade etti.

ERTEX OTO VİDEO





ROLLS ROYCE VİDEO











İŞTE ERTEX VİP MİNİBÜSÜN ROLLS ROYCE’U GERİDE BIRAKTIĞI TEKNİK ÖZELLİKLER

ERTEX VİP MİNİBÜS 1)Şoför yolcu mesafe 3 metre 2)Protokol ara bölmesi şoför ile aranızdaki irtibatı keser.



3)Koltuk diz mesafesi 1-1.5 metre 4)Araçtaki yaşam alanı 3.5-4 metreküp 5)Elektronik Multimedia Sistemi • Tv 32’ • Ses sistemi Power Bass ROLLS ROYCE 1)Şoför yolcu mesafe 1,5 metre 2)İsteğe bağlı yapılabilmektedir 3)Koltuk diz mesafe 60-70 cm 4)Araçtaki yaşam alanı 3.5-4 metreküp 5)Elektronik Multimedia Sistemi • Tv 8.8’ • Ses sistemi Subwoofer Hoparlör











































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