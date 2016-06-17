Kontrollü hareket etmeli

Duygularımızı kontrol etmemiz ve kontrollü hareket etmemiz gerekebilir. Dün olduğu gibi bugün de, ülke insanını ilgilendiren konular, mülteciler, yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili kişiler, sporcular, gençler, sanatçılar, maddi alanlar, uluslararası ilişkiler veya yabancılarla ilgili başlıklar, eğitim, hukuk, dış ticaret, bilişim, medya, yayıncılık, finans, halkla ilişkiler konuları ön planda. Akşam saatlerinde birbirimize yardım etmekten keyif alabilir, ruhsal çalışmalar veya maneviyatımızı kuvvetlendirecek aktiviteler söz konusu olabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel