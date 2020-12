KoÃ§lar dikkat, Teraziler sabÄ±r

23 ŞUBAT CUMARTESİ



KOÇ BURCU

Hisleriniz ve duygularınız şuursuzca yükselmesinler, buna izin vermeyin. Önemli bir uyarım daha var. Size engel olabileceğini düşündüğünüz şeylerin ortadan kalktığını göreceksiniz. Gezegenlerin etkileri birbirlerine bazen çok yakın etkiler yaratırlar ama zaten yaşamımızda çok fazla olasılık ta yoktur, değil mi? Aşırı iyimserlikten dolayı başınız derde girebilir. Beklenmedik şeyler yapmaya eğilimlisiniz.

BOĞA BURCU

Güçlü konumdaki insanlarla tartışmamaya gayret etmeli, sakin olmalısınız. Profesyonel davranmanız gereken yerde duygularınızın açığa çıkmasına ve soğukkanlılığınızı kaybetmemeye önem vermelisiniz. Sizin için fazla önemi olmayan bir erkek çevrenizde fazlaca dolanarak bazı tekliflerde bulunabilir. Eğer onun yaklaşımlarına hoşgörü gösterirseniz gerek devam etmekte olan ilişkilerinizi, gerekse olası başka fırsatları köreltmiş olursanız.

İKİZLER BURCU

Sezgilerinizde güçlenme var, hemen yönelin ve şarj olun. Bir çok şeyi önceden tahmin edebilir, karşınızdaki kimselerin duygularını hissedebilirsiniz. Bakın bunu değerlendirin. Size son derece uygun görünse bile ya da duygularınız bir insan hakkında olumsuz şeyler söylüyorlarsa kısacası o insandan uzak durun. Her şeyin kararınca olmasına dikkat edin ve abartmalardan kaçının.

YENGEÇ BURCU

Birkaç gün kadar duygusal anlamda yüzeysel olacaksınız . Genelde insanlara yardım etmeyi seviyor aynı zamanda kendinize bir pay çıkartıyor ve mutlu oluyorsunuz. Oluşmuş ve süregelen olumsuzluklardan sonra tersliklerden ve yolunda gitmeyen işlerden arınacaksınız. İşin aslına bakarsanız kabahat biraz da sizde. Uzun süredir görmediğiniz birisinden bir haber alabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Değişik insanlar sizi etkileyebilir ama bunu aşk anlamına almayın. Yani her gün yeni bir beraberlik sizi yıpratabilir. Eğer, süregelen bir ilişkiniz varsa eşinizle aranız açılabilir. Oysa süregelen beraberliğinizde mutlu bir dönem başlayabilir, çünkü zodyağın sakin burçlarındansınız, tabii şimdilik. Fakat, tüm bunlara rağmen aşırı iyimserlikten kaçının. Bir yolculuk nedeniyle eşinizden ya da birlikte olduğunuz kimseden uzak kalmanız ihtimali de vardır. Bu sıralar tam olarak, akıllıca tavsiyelere kulak vermeniz gereken dönemdir.

BAŞAK BURCU

Başarının keyfini çıkartabilirsiniz ama eğer kendisini başarılı hissetmiyorsanız moralinizi sıkı tutun yeter. Aşk hayatınızda gözle görülür bir hareketlenme olacaktır eğer bir sevdiğiniz yoksa bu dönem içinde şansınızı zorlamanızda bir sakınca yok. Ama bir birlikteliğiniz varsa aranızda geçen ufak tatsızlıkları halledip birbirinize daha yakın günler geçireceksiniz. Bir arkadaşınız beklenmedik şekilde sizin aleyhinize dönebilir ve bunun sebebini de bir türlü anlamayabilirsiniz. Aceleciliğiniz devam edecek.

TERAZİ BURCU

Önceliği işinize vermeniz daha iyi olacak. Sabır sizin için avantaj olacak. Kendi iç sorunlarınuz ikinci plana itilecek. Bu da problemlerin çözümünü geciktirecek. Daha çok çevrenize dönüksünüz. O zaman çıkarlarınızı gözleyin. Gün ortasında tecrübelerinizi kullanma fırsatınız olabilir. Acele ile yanlış kararlar verebilirsiniz. Aile içinde gergin bir hava esebilir.

AKREP BURCU

Yaratıcı gücünüz size kaynak olacaktır. Kendinize yeni ilgi alanları ve yeni hobiler arayabilirsiniz. Size ilginç gelen her konuya atlayabilir kısa süre de olsa o konuyla ilgilenebilirsiniz. Bilgi ve öğrenme isteğiniz gün geçtikçe artıyor. Fakat buna paralel kişisel hırsınızın da arttığı görülüyor. Uzun süredir baklediğiniz haberler bugün de size ulaşmayabilir.

YAY BURCU

İş ve ev hayatınızdaki sorunlar sizi fazlasıyla sıkmasına rağmen çözümlemek için tüm enerjinizi sarfedeceksiniz. Tabii ki iş çevresinde diplomatik davranışlarınız pek çok kişinin gözüne girmenize neden olacak. Bu nedenle konuşmalarınızda biraz daha seçici davranmanızı öneririm. İstediğiniz gibi yürümediği için size üzüntü veren bir ilişkiniz hakkında sevindirici gelişmeler olabilir. Önemli bir karar vermeniz gerekebilir.

OĞLAK BURCU

Güçlü konumunuza rağmen çekinilecek bir hava yaratmıyorsunuz. Aksine insanlara çekici ve yumuşak gelen bir yapınız var. Çünkü insanlara yardım etmeyi seviyor aynı zamanda kendinize de pay çıkartıyorsunuz. Bu birkaç günü atlattıktan sonra tersliklerden arınacaksınız. Olaylara karşı isteksiz ve tembelsiniz. Bu da veriminizi bir hayli düşürecek. Bazı konularda fazla ihtiyatsız düşünüyorsunuz.

KOVA BURCU

Elinize beklediğiniz bir para geçecektir. Bunun yanında sizden parasal destek bekleyen bir dostunuz olabilir. Ama zamanlama sorunları yüzünden umduğunuz yardımı yapamayacaksınız. Ayrıca borç ödeme konusunda zorlanabileceğinizi ve paranızı uzun vadede geri alabileceğinizi söyleyebilirim Bazı dostlarınızın da hoş sürprizlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Her türlü kimseyle iyi ilişkiler kurabiliyorsunuz. Bu iyimser ve uyumlu havanızdan kayaklanacak.

BALIK BURCU

Yapmak isteyeceğiniz pek çok şey olmasına rağmen zaman zaman sizden kaynaklanan, zaman zamanda çevrenizdeki olayların olumsuz gelişmesi yüzünden birtakım engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu tür olaylar sinirlerinizin bozulmasına neden olabileceği gibi sağlılığınızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Gerilimin yaratacağı ortamlar sağlığınızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Günün sonunda olaylar sizin kontrolünden çıkıyor.

24 ŞUBAT PAZAR



KOÇ BURCU

Birlikte olmaktan mutluluk duyacağınız insanlara vakit geçirmek sıkıntılarınızı unutmanızı sağlayabilir. Bu günlerde önemli bazı ev eşyalarını almak için de kişisel isteklerinizden vazgeçmeniz gerekebilir.. Her konuda yenilikler ve değişiklikler düşünebilirsiniz. Parasal açıdan şanslı bir dönemde olmanıza rağmen harcamalarınız sizi ufak tefek sıkıntılara sokabilir. Yakın akrabalarınızdan yardım görebilirsiniz.

BOĞA BURCU

İnsiyatifinizi yitirmeyin. Şansınızın her zaman size yardım edeceğinden emin görünüyorsunuz. Bugün arkadaşlarınız sizi hoş bir davete çağırabilirler. Bu davette birisiyle her zamankinden daha çok konuşmak ve dertleşmek isteyebilirsiniz. Yanlız bu konuda biraz ölçülü olmanızı öneririm. Her konuda yardım isteyeceksiniz. Öte yandan bedensel açıdan oldukça faal ve hareketlisiniz.

İKİZLER BURCU

Zorlu ve fizik mücedelenin gerekli olduğu bir dönemdesiniz. Ufak tatsızlıklar canınızın sıkılmasına neden olabilir. Ama genelde gelişmeler sizin lehinize ilerliyor. Bunun dışında hafta içinde satın aldığınız bir şey söz konusu olabilir. Bu nedenle biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Maddi konularla ilgili olması ihtimali yüksek olan bir başarı kazanacak veya birşeyler elde edeceksiniz. Bu nedenle gözünüzü dört açmanızı tavsiye ederim.

YENGEÇ BURCU

İş veya okul ortamında ya da aile içinde alacağınız tatsızbir haber canınızı epey sıkacak. Hatta bir tanıdığınızın derdini hissedeceksiniz. Bunun dışında kişisel yönden oldukça verimli olabileceksiniz. Bu dönem daha çok edindiğiniz tecrübelerin birikimini kullanacaksınız. Ama önünüze fazla fırsat çıkmayabilir. Bu gün imkansız ve uygulama ihtimali olmayan fikirler ortaya atabilirsiniz. Bu sizi bazı gerçeklerden uzaklaştırabilir.

ASLAN BURCU

İstekleriniz ve arzularınız hakkında konuşmaktansa onları gerçekleştirmek için harekete geçmeyi deneyin. Enerjinizi kontrol etmekte güçlük çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı bir konu üzerine yoğunlaştırmak ve takip etmek sizin için bugün önemli ve bu etki sizi ilgilendiren başka bir ilgi alanı çıkana ve yeninin cazibesi geçene kadar sürecek. Aile ilişkilerinizin de düzenli devam ettiğini hatırlatırız. bu dönemde daha çok grup çalışmaları ve birlikte çalışmalar öne çıkıyor.

BAŞAK BURCU

Bir komşu ya da dosttan kaynaklanan sorun gündeme geldiğinde gelişmeler aile içine de yansıyacaktır. Hatta size karşı bazı kimselerin açıkca tavır alması da mümkün. Eski çevrenizden birisi ile ilişkinizi tazeleyebilirsiniz ve süre gelen ilişkilerinizin daha da iyiye gitmesi gözlenebilir. Sevdiğiniz yakınlarınızın size hazırladıkları bir süpriz olabilir ve bu kişilerin yardımıyla uzun süredir sahip olmak istediğiniz bir şeye kavuşabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Başkalarıyla ilişki kurma çabasında olacaksınız. Arkadaşlık ve işbirliği konularında hassas ve temkinli davranmaya çalıştığınız kadar eğiliminiz de çok fazla ama genelde topluma açılma eğilimindesiniz. Birlikte olduğunuz kimsenin de ailevi sorunları sona erecektir. Böylelikle eski neşesi ve morali geri gelecektir. Beraber hoş vakit geçirebilirsiniz. Geçen haftaların yorgunluğunu ve bitkinliğini üzerinizde hissedeceksiniz

AKREP BURCU

Günün ikinci yarısında kişisel yetenekleriniz ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilmeniz iyi olacaktır. Sorun yaratan olaylara karşı koyma gücünüz de yüksek. Eğer çalışıyorsanız fikirler üretebilir ve planlar yapabilirsiniz. Size oldukça yakın bir dostunuz ile birlikte yeni bazı atılımlarda bulunabilirsiniz. Ayrıca hislerinize bu dönem güvenebilirsiniz, size zorlandığınız anlarda çıkış yolunu gösterecektir.

YAY BURCU

Aşk hayatında bazı üzücü olaylar yaşayabilirsiniz. İstemediğiniz bitişler ve ayrılıklar olabilir. Ama kendinizi bırakmamanız ve mücadele etmeniz gerekiyor. Bu ani gelişmeler karşısında daha temkinli ve detaycı olmanız gerekecek. Çünkü alacağınız sorumluluk sandığınız kadar basit olmayacaktır. Dışa vurumunuz ve davranışlarınız ile sempatik birisi olarak görünmek isteyeceksiniz. Bunda da başarılı olacaksınız.

OĞLAK BURCU

Günün ilk saatlerinde soğukkanlı bir insan olmanın avantajlarını kullanabilir ve yolunda giden şeyleri tersine çevirebilirsiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltmasına izin vermemeli ve bu tür güçlerinizi zarar görebileceğiniz ortamlardan kullanmaktan kaçınmalısınız. Aslında iş hayatınızda olumlu ve başarılı gelişmeler olabilir. Önem verdiğiniz ve başkalarıyla anlaşmazlık içinde olduğunuz bir konu varsa bugün o konuda haklı çıktığınızı ve yeni imkanlara kavuştuğunuzu göreceksiniz.

KOVA BURCU

Bugün şansa açık oyunlarda kazanç sağlama oranınız yüksek olabilir. Yanlız günün ilk saatlerinde bu şansı yakalayabilirsiniz. Ayrıca çok az bir zaman içinde şansınız geri dönecektir. Günün ikinci yarısında zihinsel yönden veriminiz devam edecektir. Gerek aile büyükleriniz, gerekse yaşlı kimselerden gelen olumlu yardımlar size yeni bir yön kazandırabilir. Sonunda rahatlayacağınız bir sıkıntıdan geçeceksiniz.