KoÃ§lar dikkat, Teraziler sabÄ±r

23 ÅžUBAT CUMARTESÄ°



KOÃ‡ BURCU

Hisleriniz ve duygularÄ±nÄ±z ÅŸuursuzca yÃ¼kselmesinler, buna izin vermeyin. Ã–nemli bir uyarÄ±m daha var. SizeÂ engel olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸeylerin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. Gezegenlerin etkileri birbirlerine bazen Ã§ok yakÄ±n etkiler yaratÄ±rlar ama zaten yaÅŸamÄ±mÄ±zda Ã§ok fazla olasÄ±lÄ±k ta yoktur, deÄŸil mi?Â AÅŸÄ±rÄ± iyimserlikten dolayÄ± baÅŸÄ±nÄ±z derde girebilir. Beklenmedik ÅŸeyler yapmaya eÄŸilimlisiniz.

BOÄžA BURCU

GÃ¼Ã§lÃ¼ konumdaki insanlarla tartÄ±ÅŸmamaya gayret etmeli, sakin olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Profesyonel davranmanÄ±z gereken yerde duygularÄ±nÄ±zÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±na ve soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kaybetmemeye Ã¶nem vermelisiniz. Sizin iÃ§in fazla Ã¶nemi olmayan bir erkek Ã§evrenizde fazlaca dolanarak bazÄ± tekliflerde bulunabilir. EÄŸer onun yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterirseniz gerek devam etmekte olan iliÅŸkilerinizi, gerekse olasÄ± baÅŸka fÄ±rsatlarÄ± kÃ¶reltmiÅŸ olursanÄ±z.

Ä°KÄ°ZLER BURCU

Sezgilerinizde gÃ¼Ã§lenme var, hemen yÃ¶nelin ve ÅŸarj olun. Bir Ã§ok ÅŸeyi Ã¶nceden tahmin edebilir, karÅŸÄ±nÄ±zdaki kimselerin duygularÄ±nÄ± hissedebilirsiniz. BakÄ±n bunu deÄŸerlendirin. Size son derece uygun gÃ¶rÃ¼nse bile ya da duygularÄ±nÄ±z bir insan hakkÄ±nda olumsuz ÅŸeyler sÃ¶ylÃ¼yorlarsa kÄ±sacasÄ± o insandan uzak durun.Â Her ÅŸeyin kararÄ±nca olmasÄ±na dikkat edin ve abartmalardan kaÃ§Ä±nÄ±n.

YENGEÃ‡ BURCU

BirkaÃ§ gÃ¼n kadar duygusal anlamda yÃ¼zeysel olacaksÄ±nÄ±z . Genelde insanlara yardÄ±m etmeyi seviyor aynÄ± zamanda kendinize bir pay Ã§Ä±kartÄ±yor ve mutlu oluyorsunuz. OluÅŸmuÅŸ ve sÃ¼regelen olumsuzluklardan sonra tersliklerden ve yolunda gitmeyen iÅŸlerden arÄ±nacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸin aslÄ±na bakarsanÄ±z kabahat biraz da sizde. Uzun sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸiniz birisinden bir haber alabilirsiniz.

ASLAN BURCU

DeÄŸiÅŸik insanlar sizi etkileyebilir ama bunu aÅŸk anlamÄ±na almayÄ±n. Yani her gÃ¼n yeni bir beraberlik sizi yÄ±pratabilir. EÄŸer, sÃ¼regelen bir iliÅŸkiniz varsa eÅŸinizle aranÄ±z aÃ§Ä±labilir. Oysa sÃ¼regelen beraberliÄŸinizde mutlu bir dÃ¶nem baÅŸlayabilir, Ã§Ã¼nkÃ¼ zodyaÄŸÄ±n sakin burÃ§larÄ±ndansÄ±nÄ±z, tabii ÅŸimdilik. Fakat, tÃ¼m bunlara raÄŸmen aÅŸÄ±rÄ± iyimserlikten kaÃ§Ä±nÄ±n. Bir yolculuk nedeniyle eÅŸinizden ya da birlikte olduÄŸunuz kimseden uzak kalmanÄ±z ihtimali de vardÄ±r. Bu sÄ±ralar tam olarak, akÄ±llÄ±ca tavsiyelere kulak vermeniz gereken dÃ¶nemdir.

BAÅžAK BURCU

BaÅŸarÄ±nÄ±n keyfini Ã§Ä±kartabilirsiniz ama eÄŸer kendisini baÅŸarÄ±lÄ± hissetmiyorsanÄ±z moralinizi sÄ±kÄ± tutun yeter. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir hareketlenme olacaktÄ±r eÄŸer bir sevdiÄŸiniz yoksa bu dÃ¶nem iÃ§inde ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± zorlamanÄ±zda bir sakÄ±nca yok. Ama bir birlikteliÄŸiniz varsa aranÄ±zda geÃ§en ufak tatsÄ±zlÄ±klarÄ± halledip birbirinize daha yakÄ±n gÃ¼nler geÃ§ireceksiniz.Â Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z beklenmedik ÅŸekilde sizin aleyhinize dÃ¶nebilir ve bunun sebebini de bir tÃ¼rlÃ¼ anlamayabilirsiniz. AceleciliÄŸiniz devam edecek.

TERAZÄ° BURCU

Ã–nceliÄŸi iÅŸinize vermeniz daha iyi olacak. SabÄ±r sizin iÃ§in avantaj olacak.Â Kendi iÃ§ sorunlarÄ±nuz ikinci plana itilecek. Bu da problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ geciktirecek. Daha Ã§ok Ã§evrenize dÃ¶nÃ¼ksÃ¼nÃ¼z. O zaman Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zleyin. GÃ¼n ortasÄ±nda tecrÃ¼belerinizi kullanma fÄ±rsatÄ±nÄ±z olabilir. Acele ile yanlÄ±ÅŸ kararlar verebilirsiniz. Aile iÃ§inde gergin bir hava esebilir.

AKREP BURCU

YaratÄ±cÄ± gÃ¼cÃ¼nÃ¼z size kaynak olacaktÄ±r. Kendinize yeni ilgi alanlarÄ± ve yeni hobiler arayabilirsiniz. Size ilginÃ§ gelen her konuya atlayabilir kÄ±sa sÃ¼re de olsa o konuyla ilgilenebilirsiniz. Bilgi ve Ã¶ÄŸrenme isteÄŸiniz gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor.Â Fakat buna paralel kiÅŸisel hÄ±rsÄ±nÄ±zÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Uzun sÃ¼redir baklediÄŸiniz haberler bugÃ¼n de size ulaÅŸmayabilir.

YAY BURCU

Ä°ÅŸ ve ev hayatÄ±nÄ±zdaki sorunlar sizi fazlasÄ±yla sÄ±kmasÄ±na raÄŸmen Ã§Ã¶zÃ¼mlemek iÃ§in tÃ¼m enerjinizi sarfedeceksiniz. Tabii ki iÅŸ Ã§evresinde diplomatik davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z pek Ã§ok kiÅŸinin gÃ¶zÃ¼ne girmenize neden olacak. Bu nedenle konuÅŸmalarÄ±nÄ±zda biraz daha seÃ§ici davranmanÄ±zÄ± Ã¶neririm. Ä°stediÄŸiniz gibi yÃ¼rÃ¼mediÄŸi iÃ§in size Ã¼zÃ¼ntÃ¼ veren bir iliÅŸkiniz hakkÄ±nda sevindirici geliÅŸmeler olabilir. Ã–nemli bir karar vermeniz gerekebilir.

OÄžLAK BURCU

GÃ¼Ã§lÃ¼ konumunuza raÄŸmen Ã§ekinilecek bir hava yaratmÄ±yorsunuz. Aksine insanlara Ã§ekici ve yumuÅŸak gelen bir yapÄ±nÄ±z var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanlara yardÄ±m etmeyi seviyor aynÄ± zamanda kendinize de pay Ã§Ä±kartÄ±yorsunuz. Bu birkaÃ§ gÃ¼nÃ¼ atlattÄ±ktan sonra tersliklerden arÄ±nacaksÄ±nÄ±z. Olaylara karÅŸÄ± isteksiz ve tembelsiniz. Bu da veriminizi bir hayli dÃ¼ÅŸÃ¼recek. BazÄ± konularda fazla ihtiyatsÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz.

KOVA BURCU

Elinize beklediÄŸiniz bir para geÃ§ecektir. Bunun yanÄ±nda sizden parasal destek bekleyen bir dostunuz olabilir. Ama zamanlama sorunlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden umduÄŸunuz yardÄ±mÄ± yapamayacaksÄ±nÄ±z. AyrÄ±ca borÃ§ Ã¶deme konusunda zorlanabileceÄŸinizi ve paranÄ±zÄ± uzun vadede geri alabileceÄŸinizi sÃ¶yleyebilirim BazÄ± dostlarÄ±nÄ±zÄ±n da hoÅŸ sÃ¼rprizlerine karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Her tÃ¼rlÃ¼ kimseyle iyi iliÅŸkiler kurabiliyorsunuz. Bu iyimser ve uyumlu havanÄ±zdan kayaklanacak.

BALIK BURCU

Yapmak isteyeceÄŸiniz pek Ã§ok ÅŸey olmasÄ±na raÄŸmen zaman zaman sizden kaynaklanan,Â zaman zamanda Ã§evrenizdeki olaylarÄ±n olumsuz geliÅŸmesi yÃ¼zÃ¼nden birtakÄ±m engellerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bu tÃ¼r olaylar sinirlerinizin bozulmasÄ±na neden olabileceÄŸi gibi saÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± da olumsuz yÃ¶nde etkileyebilir. Gerilimin yaratacaÄŸÄ± ortamlar saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± da olumsuz yÃ¶nde etkileyebilir.Â GÃ¼nÃ¼n sonunda olaylar sizin kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±yor.

24 ÅžUBAT PAZAR



KOÃ‡ BURCU

Birlikte olmaktan mutluluk duyacaÄŸÄ±nÄ±z insanlara vakit geÃ§irmek sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±zÄ± unutmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir.Â Bu gÃ¼nlerde Ã¶nemli bazÄ± ev eÅŸyalarÄ±nÄ± almak iÃ§in de kiÅŸisel isteklerinizden vazgeÃ§meniz gerekebilir.. Her konuda yenilikler ve deÄŸiÅŸiklikler dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Parasal aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ± bir dÃ¶nemde olmanÄ±za raÄŸmen harcamalarÄ±nÄ±z sizi ufak tefek sÄ±kÄ±ntÄ±lara sokabilir. YakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±zdan yardÄ±m gÃ¶rebilirsiniz.

BOÄžA BURCU

Ä°nsiyatifinizi yitirmeyin. ÅžansÄ±nÄ±zÄ±n her zaman size yardÄ±m edeceÄŸinden emin gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsunuz. BugÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z sizi hoÅŸ bir davete Ã§aÄŸÄ±rabilirler. Bu davette birisiyle her zamankinden daha Ã§ok konuÅŸmak ve dertleÅŸmek isteyebilirsiniz. YanlÄ±z bu konuda biraz Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmanÄ±zÄ± Ã¶neririm. Her konuda yardÄ±m isteyeceksiniz. Ã–te yandan bedensel aÃ§Ä±dan oldukÃ§a faal ve hareketlisiniz.

Ä°KÄ°ZLER BURCU

Zorlu ve fizik mÃ¼cedelenin gerekli olduÄŸu bir dÃ¶nemdesiniz. Ufak tatsÄ±zlÄ±klar canÄ±nÄ±zÄ±n sÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olabilir. Ama genelde geliÅŸmeler sizin lehinize ilerliyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hafta iÃ§inde satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸey sÃ¶z konusu olabilir. Bu nedenle biraz sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekebilirsiniz. Maddi konularla ilgili olmasÄ± ihtimali yÃ¼ksek olan bir baÅŸarÄ± kazanacak veya birÅŸeyler elde edeceksiniz. Bu nedenle gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ dÃ¶rt aÃ§manÄ±zÄ± tavsiye ederim.

YENGEÃ‡ BURCU

Ä°ÅŸ veya okul ortamÄ±nda ya da aile iÃ§inde alacaÄŸÄ±nÄ±z tatsÄ±zbir haber canÄ±nÄ±zÄ± epey sÄ±kacak. Hatta bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n derdini hissedeceksiniz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kiÅŸisel yÃ¶nden oldukÃ§a verimli olabileceksiniz. Bu dÃ¶nem daha Ã§ok edindiÄŸiniz tecrÃ¼belerin birikimini kullanacaksÄ±nÄ±z. Ama Ã¶nÃ¼nÃ¼ze fazla fÄ±rsat Ã§Ä±kmayabilir. Bu gÃ¼n imkansÄ±z ve uygulama ihtimali olmayan fikirler ortaya atabilirsiniz. Bu sizi bazÄ± gerÃ§eklerden uzaklaÅŸtÄ±rabilir.

ASLAN BURCU

Ä°stekleriniz ve arzularÄ±nÄ±z hakkÄ±nda konuÅŸmaktansa onlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in harekete geÃ§meyi deneyin. Enerjinizi kontrol etmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekeceksiniz. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bir konu Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmak ve takip etmek sizin iÃ§in bugÃ¼n Ã¶nemli ve bu etki sizi ilgilendiren baÅŸka bir ilgi alanÄ± Ã§Ä±kana ve yeninin cazibesi geÃ§ene kadar sÃ¼recek. Aile iliÅŸkilerinizin de dÃ¼zenli devam ettiÄŸini hatÄ±rlatÄ±rÄ±z. bu dÃ¶nemde daha Ã§ok grup Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

BAÅžAK BURCU

Bir komÅŸu ya da dosttan kaynaklanan sorun gÃ¼ndeme geldiÄŸinde geliÅŸmeler aile iÃ§ine de yansÄ±yacaktÄ±r. Hatta size karÅŸÄ± bazÄ± kimselerin aÃ§Ä±kca tavÄ±r almasÄ± da mÃ¼mkÃ¼n. Eski Ã§evrenizden birisi ile iliÅŸkinizi tazeleyebilirsiniz ve sÃ¼re gelen iliÅŸkilerinizin daha da iyiye gitmesi gÃ¶zlenebilir. SevdiÄŸiniz yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n size hazÄ±rladÄ±klarÄ± bir sÃ¼priz olabilir ve bu kiÅŸilerin yardÄ±mÄ±yla uzun sÃ¼redir sahip olmak istediÄŸiniz bir ÅŸeye kavuÅŸabilirsiniz.

TERAZÄ° BURCU

BaÅŸkalarÄ±yla iliÅŸki kurma Ã§abasÄ±nda olacaksÄ±nÄ±z. ArkadaÅŸlÄ±k ve iÅŸbirliÄŸi konularÄ±nda hassas ve temkinli davranmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kadar eÄŸiliminiz de Ã§ok fazla ama genelde topluma aÃ§Ä±lma eÄŸilimindesiniz. Birlikte olduÄŸunuz kimsenin de ailevi sorunlarÄ± sona erecektir. BÃ¶ylelikle eski neÅŸesi ve morali geri gelecektir. Beraber hoÅŸ vakit geÃ§irebilirsiniz. GeÃ§en haftalarÄ±n yorgunluÄŸunu ve bitkinliÄŸini Ã¼zerinizde hissedeceksiniz

AKREP BURCU

GÃ¼nÃ¼n ikinci yarÄ±sÄ±nda kiÅŸisel yetenekleriniz ve bir konu Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸabilmeniz iyi olacaktÄ±r. Sorun yaratan olaylara karÅŸÄ± koyma gÃ¼cÃ¼nÃ¼z de yÃ¼ksek. EÄŸer Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z fikirler Ã¼retebilir ve planlar yapabilirsiniz. Size oldukÃ§a yakÄ±n bir dostunuz ile birlikte yeni bazÄ± atÄ±lÄ±mlarda bulunabilirsiniz. AyrÄ±ca hislerinize bu dÃ¶nem gÃ¼venebilirsiniz, size zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlarda Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunu gÃ¶sterecektir.Â

YAY BURCU

AÅŸk hayatÄ±ndaÂ bazÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylar yaÅŸayabilirsiniz. Ä°stemediÄŸiniz bitiÅŸler ve ayrÄ±lÄ±klar olabilir. Ama kendinizi bÄ±rakmamanÄ±z ve mÃ¼cadele etmeniz gerekiyor. Bu ani geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda daha temkinli ve detaycÄ± olmanÄ±z gerekecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ alacaÄŸÄ±nÄ±z sorumluluk sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kadar basit olmayacaktÄ±r. DÄ±ÅŸa vurumunuz ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z ile sempatik birisi olarak gÃ¶rÃ¼nmek isteyeceksiniz. Bunda da baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z.

OÄžLAK BURCU

GÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde soÄŸukkanlÄ± bir insan olmanÄ±n avantajlarÄ±nÄ± kullanabilir ve yolunda giden ÅŸeyleri tersine Ã§evirebilirsiniz. Sezgilerinizin sizi yanÄ±ltmasÄ±na izin vermemeli ve bu tÃ¼r gÃ¼Ã§lerinizi zarar gÃ¶rebileceÄŸiniz ortamlardan kullanmaktan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. AslÄ±nda iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda olumlu ve baÅŸarÄ±lÄ± geliÅŸmeler olabilir. Ã–nem verdiÄŸiniz ve baÅŸkalarÄ±yla anlaÅŸmazlÄ±k iÃ§inde olduÄŸunuz bir konu varsa bugÃ¼n o konuda haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve yeni imkanlara kavuÅŸtuÄŸunuzu gÃ¶receksiniz.

KOVA BURCU

BugÃ¼n ÅŸansa aÃ§Ä±k oyunlarda kazanÃ§ saÄŸlama oranÄ±nÄ±z yÃ¼ksek olabilir. YanlÄ±z gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde bu ÅŸansÄ± yakalayabilirsiniz. AyrÄ±ca Ã§ok az bir zaman iÃ§inde ÅŸansÄ±nÄ±z geri dÃ¶necektir. GÃ¼nÃ¼n ikinci yarÄ±sÄ±nda zihinsel yÃ¶nden veriminiz devam edecektir. Gerek aile bÃ¼yÃ¼kleriniz, gerekse yaÅŸlÄ± kimselerden gelen olumlu yardÄ±mlar size yeni bir yÃ¶n kazandÄ±rabilir. Sonunda rahatlayacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÄ±kÄ±ntÄ±dan geÃ§eceksiniz.