KoÃ§ burcunu 2011'de neler bekliyor

23 OCAK/5 HAZÄ°RAN 2011/JÃœPÄ°TER KOÃ‡ BURCUâ€™NDA...Â Â Â

GÃ¶zÃ¼nÃ¼z aydÄ±n ama dikkatli olmanÄ±z ÅŸartÄ±yla. Bu astrolojik oluÅŸum uzun sÃ¼reli ve geniÅŸ etkiler getirecek dÃ¼zeyde. Normalin Ã¼stÃ¼nde heyecanlÄ±, ateÅŸli, coÅŸkulu ve hevesli olacaksÄ±nÄ±z. Dikkat edin, geliÅŸmeniz ve atÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±z kontrolÃ¼nÃ¼zden Ã§Ä±kabilir. DuygularÄ±nÄ±za Ã¶ncelik tanÄ±rken, mantÄ±ÄŸÄ± unutmayÄ±n, ruhunuz Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k arayabilir ama bu arayÄ±ÅŸ bir yere kadar olmalÄ±. Bir yere kadar hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olmalÄ± ve yanÄ±sÄ±ra da vericiliÄŸinizi abartmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu Ã§izginin aÅŸÄ±mÄ± sadece madden deÄŸil, duygusal olarak da sizi Ã¼zebilir ama Ã§izgiyi korursanÄ±z hem Ã§ok sayÄ±lÄ±r, aranÄ±r ve baÅŸtacÄ± edilirsiniz. OlduÄŸunuzdan Ã§ok daha pratik olmanÄ±z gerekiyor bunu saÄŸlamak iÃ§in yeterince dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, Ã§abuk karar vermeyin hep zaman kazanÄ±n, yaratÄ±cÄ± olun bu size ilham verecektir. DÃ¼zeni koruyun ama doÄŸru zamanlamalarÄ± gzleyin ve o zaman yeni fikirlere doÄŸru aÃ§Ä±lÄ±n. Ã–te yandan Ã§evrenizde yaratÄ±cÄ± insanlar olmasÄ±na Ã¶nem verin. Kendinize gÃ¼venin ama bunu kendinizi beÄŸenmiÅŸlikle karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±n. Bu sÃ¼reÃ§te, baÅŸkalarÄ±nÄ±n zor gireceÄŸi risklere girmekten hoÅŸlanacaksÄ±nÄ±z, Ã¶nceki cÃ¼mle bu yÃ¼zden Ã¶nemli iÅŸte bu size hata yaptÄ±rabilir. SÃ¶z konusu sÃ¼reÃ§te daha iyimser, sadÄ±k, keyifli, nazik, adil, daha akÄ±llÄ± ve daha sportif olacaksÄ±nÄ±z. Ve bir uyarÄ±, eÄŸer dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz davranÄ±r ve Ã§evrenize birÅŸeyler kanÄ±tlamak iÃ§in harcamalar yaparsÄ±nÄ±z bu tehlikeli olabilir...



ASTRO REÃ‡ETE: AÅŸÄ±rÄ± iyimser olmayÄ±n, israftan kaÃ§Ä±nÄ±n, kurnazlÄ±ktan kaÃ§Ä±nÄ±n, kendinizi gerektiÄŸinde yeterince eleÅŸtirin.

15 ÅžUBAT/JÃœPÄ°TER/PLUTO

Ä°ÅŸ ve madde dÃ¼nyanÄ±za yÃ¶nelik yoÄŸun bir etki daha. Burada dikkat etmeniz gereken istek gÃ¼cÃ¼nÃ¼zdÃ¼r, bu gÃ¼Ã§ arttÄ±kÃ§a Ã§ok ÅŸeyin Ã¼stesinden geleceksiniz.

Sosyal konumunuz, gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ kontrol etmenizi zorlayacak, iÃ§gÃ¼dÃ¼lerinizi iyi dinleyin, alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± defalarca gÃ¶zden geÃ§irin ve kendinizi deÄŸiÅŸime zorlayÄ±n. Gerekirse bildiÄŸinizi sÄ±namak veya ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± daha iyi anlamakÂ iÃ§in danÄ±ÅŸmaktan Ã§ekinmeyin. Zaman zaman iÅŸinizde ilerlemenizin engellendiÄŸini ve kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceksiniz ama gerÃ§ek etki dÄ±ÅŸardan deÄŸil aksine iÃ§erden yani sizden kaynaklanÄ±yor.

10 MART/MERKÃœR KOÃ‡ BURCUâ€™NDA

Ä°ÅŸte ÅŸimdi hÄ±zlÄ± kararlar alabilir ve Ã§abuk eyleme geÃ§ebilirsiniz, kendinizi ifade etmede arzulusunuz fakat iÅŸin inceliklerini gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmayÄ±n. SÃ¼rÃ¼ncemeli tartÄ±ÅŸmalardan kaÃ§Ä±nÄ±n. DuygularÄ±nÄ±z daha keskin ve hassas, bu nedenle daha Ã§abuk sinirlenebilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã–fkelendiÄŸinizde, durun ve iÃ§inizden ona kadar sayÄ±n daha da iyisi olay yerini birkaÃ§ dakika terk edin.

12 MART/URANÃœS KOÃ‡ BURCUâ€™NDA

Her konuda araÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olun ve yeni alanlara cesaretle adÄ±m atÄ±n ama tedbiri elden bÄ±rakmayÄ±n. Bu sÃ¼reÃ§te kendi Ã§Ä±karÄ±nÄ±z iÃ§in deÄŸiÅŸiklikleri kabul etmek zorunda kalacak ve kabul edeceksiniz. GeliÅŸmeler adÄ±m adÄ±m oluÅŸacak.

21 MART GÃœNEÅž BURCUNUZDA... 20 ÅžUBAT-5 MART/JÃœPÄ°TER/MARS



Yine bir 10. Astro ev etkisi ama bu biraz sert bir etki yani dikkat edilmesi gereken bir sÃ¼reÃ§. Kurallara ve yasalara karÅŸÄ± gelme eÄŸilimleriniz artabilir hatta risklere atÄ±labilirsiniz, acelecisiniz ve zorunlu kararlar gerekecek. Evliler iÃ§in anlaÅŸmazlÄ±k dÃ¶nemi olabilir, sorunlarÄ± ertelemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. BÃ¼tÃ§enizin Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kan harcamalar yapmamalÄ±sÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: TÃ¼m aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klardan kaÃ§Ä±nÄ±n ve herÅŸeyi iki kez dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n...

14-26 MART/JÃœPÄ°TER/PLUTO



Bir diÄŸer Ã¶nemli oluÅŸum daha ama sÃ¼reÃ§ kÄ±sa. Fanatizm ve maceraperestlik getirebilir. Yine uyarÄ±yorum, harcamalara Ã§ok dikkat edin. Bu sÃ¼reÃ§te baÅŸkalarÄ±ndan yararlanmak isteyeceksiniz. Eski bir hatadan dolayÄ± Ã¶nemli birÅŸeyinizi kaybedebilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Bu sÃ¼reÃ§te hukuki sorunlardan uzak kalÄ±n yani mÃ¼mkÃ¼nse sonraya erteleleyerek zaman kazanÄ±n. KÄ±sacasÄ± bu sÃ¼reÃ§ten Ã§Ä±kÄ±n.

26 MART-4 NÄ°SAN/MERKÃœR/SATÃœRN



Ã‡ekingenlik, gÃ¼vensizlik ve biraz da sÄ±kÄ±ntÄ± dÃ¶nemi, nedeni zor Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± olabilir. Hafif bir saÄŸlÄ±k bozulmasÄ± olabilir, Ã¶zellikle Ã¼st bacaklarÄ±nÄ±za ve dizlerinize dikkat edin. Bu dÃ¶nemde baÅŸka iÅŸler dÃ¼ÅŸÃ¼nebilir hatta birden fazla iÅŸi aynÄ± anda yapmak isteyebilirsiniz ama fazla zorlanmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

1 NÄ°SANâ€™DA MERKÃœR RETRO



MerkÃ¼râ€™Ã¼n bu ters hareketi, sizi cÃ¼retkar yapabilir yani sÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ sakÄ±nmaksÄ±zÄ±n sÃ¶yleyebilirsiniz. AlaycÄ±sÄ±nÄ±z ama yanÄ±sÄ±ra da anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z daha yÃ¼ksek. Retroda acele kararlardan ve atÄ±lganlÄ±ktan kaÃ§Ä±nÄ±n, geliÅŸmeler aksayabilir.

3 NÄ°SAN/MARS KOÃ‡ BURCUâ€™NDA



Tam olarak sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¶nemi, yoÄŸunluk hoÅŸunuza gidecek. Cesursunuz fakat eleÅŸtirilere kapalÄ± ve hassassÄ±nÄ±z, Ã§abuk incinebilirsiniz. Spor ve fiziksel hareketlilik daha Ã§ok hoÅŸunuza gidecek. Enerjiniz yÃ¼ksek, hatta entellektÃ¼el enerjiniz daha gÃ¼Ã§lÃ¼. YoÄŸun enerji ve acele kÃ¼Ã§Ã¼k kazalara neden olabilir.

9-13 NÄ°SAN/MARS/MARS



Maddi ve ruhsal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z dorukta olacak. EÄŸitimde olanlar iÃ§in mÃ¼kemmel bir dÃ¶nem. Buna karÅŸÄ±n arada bir gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ± hissine kapÄ±labilir ve aÅŸÄ±rÄ± yorgunluk hissedebilirsiniz. Politika, spor, felsefe, din, sosyoloji, sanat veÂ yayÄ±ncÄ±lÄ±k iÅŸlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in yararlÄ± bir sÃ¼reÃ§.

ASTRO REÃ‡ETE: Bu kadar yoÄŸun enerji elbette gerginlik getirecektir bu nedenle tartÄ±ÅŸmalara girmeyin ve kavgalardan uzak durun.

15-28 NÄ°SAN JÃœPÄ°TER/NEPTÃœN



Ã–nemli bir astro etki daha, idealizminiz artacak ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi ille de anlatmak, duyurmak isteyeceksiniz. Etik ve sosyal fikirlere daha fazla aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. TeÅŸvik edilmek isteyeceksiniz. Bu arada deÄŸiÅŸiklik yapmak isteyeceksiniz, yolculuklar gÃ¼ndeme gelebilir. Yine bu sÃ¼reÃ§te eliniz biraz daha aÃ§Ä±k ama pek dert etmeyin Ã§Ã¼nkÃ¼ fazla zorlanmadan kazanÃ§ ve Ã§Ä±kar saÄŸlayabilirsiniz zira hayallerinizin ve beklentilerinizin gerÃ§ekleÅŸmeleri iÃ§in olumlu bir devredesiniz. Daha Ã¶nce sÄ±kÄ±ntÄ± veren bazÄ± olaylar ÅŸimdi kendiliÄŸinden Ã§Ã¶zÃ¼mlenecekler.



ASTRO REÃ‡ETE: Ä°malÄ± sÃ¶zler etmeyin ve kÄ±rÄ±cÄ± olmayÄ±n, tembellikten muhakkak kaÃ§Ä±nÄ±n.

18-28 NÄ°SAN-MERKÃœR/PLUTO

Ã‡ok gayret ve Ã§alÄ±ÅŸma gerektiren bir on gÃ¼n. Bu yÃ¼zden sinirli olabilirsiniz. Kendinizi daha iyi tanÄ±mak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterin. YabancÄ± Ã¼lkelerde iÅŸleri olanlar iÃ§in Ã¶zellikle yorucu bir dÃ¶nem.

21 NÄ°SAN VENÃœS KOÃ‡ BURCUâ€™NDA

Haydi bakalÄ±m, iÅŸte size aÅŸk gÃ¼nleri, dikkat bu ilk on gÃ¼nde Ã§ok Ã§abuk aÅŸÄ±k olabilirsiniz. Ä°liÅŸkileri hevesle benimseyecek, kabul edeceksiniz. Ä°nandÄ±rÄ±cÄ± ve erotiksiniz, Ã§ekiciliÄŸiniz yalÄ±n, heyecanlÄ± ve ateÅŸlisiniz. Hatta bazen sevginiz veya iliÅŸkiniz zorlayÄ±cÄ± olabilir. VenÃ¼s burcunuzdan Ã§Ä±kÄ±ncaya kadar Ã§abuk para kazanma eÄŸilimleriniz artabilir ve planlar yapabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Belli bir sÄ±nÄ±ra kadar olan iliÅŸkillere evet ama kalÄ±cÄ± olmamasÄ±na dikkat edin Ã§Ã¼nkÃ¼ yanÄ±lma oranÄ± daha yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor...

24 NÄ°SANâ€™DA MERKÃœR RETROâ€™DAN Ã‡IKIYOR. 26-30 NÄ°SAN-MARS/NEPTÃœN

Olumlu bir beÅŸ gÃ¼n, ruhsal aÃ§Ä±dan enerjiniz her zamankinden daha iyi durumda olacak. AlgÄ±lama gÃ¼cÃ¼nÃ¼z mÃ¼kemmel ve yetenekleriniz Ã¶n plana Ã§Ä±kacak. Daha Ã¶nceden planladÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem,Â dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinizi yerine getirebilmeniz iÃ§in iyi bir zamandasÄ±nÄ±z.

3-16 MAYIS-JÃœPÄ°TER/MERKÃœR

Bu bir 8. Astro ev oluÅŸumu yani biraz dikkat gerekecek. Bu dÃ¶nemde dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸebilirler, geÃ§ici basitlik, daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k, yÃ¼zeysellik ve uyumsuz davranÄ±ÅŸlar gÃ¶zlenebilir. EÄŸer borsa veya spekÃ¼lasyon gibi konularla uÄŸraÅŸÄ±yorsanÄ±z bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok dikkat edin hatta vazgeÃ§in Ã§Ã¼rkÃ¼ baÅŸarÄ± oranÄ±nÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼k olacaktÄ±r.



ASTRO REÃ‡ETE: Bu sÃ¼reÃ§te evliler ÅŸanlÄ± olacaklar Ã§Ã¼nkÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k destek eÅŸlerden gelecek.

4-17 MAYIS-GÃœNEÅž/VENÃœS



AÅŸk yaÅŸamÄ±nÄ±z iyi ama dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k heveslerinize hakim olamayacaksÄ±nÄ±z. Bu sÃ¼reÃ§te kiÅŸilerin dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼leri sizin iÃ§ iÃ§ deÄŸerlerden daha Ã¼stÃ¼n olacak. Genel iliÅŸkilerinizde uyumsuzluklar gÃ¶zlenebilir, kendinizi tam olarak ifade edemeyebilirsiniz. Buna karÅŸÄ±n daha becerikli ve araÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ±nÄ±z. Bu dÃ¶nemde kolay affedebilir ama asla unutmazsÄ±nÄ±z.

ASTRO REÃ‡ETE: Abur cubur yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±za dur deyin ve gereksiz masraflardan kaÃ§Ä±nÄ±n.

15 MAYIS-MARS/MERKÃœR/JÃœPÄ°TER



ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k ilginÃ§ bir astro kavuÅŸum. Bu Ã¼Ã§leme yoÄŸun bir enerji getirecektir. ZekanÄ±z daha doÄŸallaÅŸacak yani kaynaklarÄ± Ã§ok daha iyi gÃ¶receksiniz. Birden Ã§ok ÅŸeyi aynÄ± anda yapabilme yeteneÄŸiniz dikkat Ã§ekecek. BÃ¶ylesine yoÄŸun bir enerji elektrikli aletlerin kullanÄ±mÄ±nda risk getirebilir, Ã§ok dikkat edin. Daha kapalÄ± olacak ve gizlice hareket etmeyi seveceksiniz ve dedikodulardan nefret edeceksiniz. TÃ¼m aÅŸÄ±rÄ± heves ve isteklerden kaÃ§Ä±nÄ±n, cinsel enerjiniz tutkuya dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. AceleciliÄŸiniz Ã¶n planda, olaylarÄ± deÄŸerlendirirken abartma eÄŸilimindesiniz. BazÄ± kimselerden acÄ±masÄ±z eleÅŸtiriler alabilirsiniz. Bunlara karÅŸÄ±n ruhsal enerjiniz gÃ¼Ã§lÃ¼, planlarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilicek enerjiye sahipsiniz. Ä°yi kararlar alabildiÄŸiniz iÃ§in iÅŸ bitiricisiniz ve saygÄ±nlÄ±k gÃ¶receksiniz.



Evliler iÃ§in iyi bir ortam. Bir Ã¶nceki sert etkiyi hafifletecek olumlu bir yan etki, size buradan gelecek. BÃ¶ylece, daha Ä±lÄ±mlÄ± ve barÄ±ÅŸÃ§Ä± olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebileceksiniz. Ã–nemli bir uyarÄ±, seksÃ¼el gÃ¼dÃ¼lerinizde artÄ±ÅŸ olacak, bu enerjiyi olumlu olarak her alanda kullanabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Kendinize hakim olun, olaylarÄ±n kolay yÃ¶nlerine kaÃ§mayÄ±n, baÅŸarÄ±sÄ±z veya sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir yolculuk yapabilirsiniz mÃ¼mkÃ¼nse erteleyin.

15 HAZÄ°RAN-URANÃœS/PLUTO



Dikkat Ã§ekici bir oluÅŸum Ã¶zellikle yakÄ±n Ã§evrenizdeki kiÅŸileri ilgilendiriyor. BazÄ±larÄ± hakkÄ±nda evet ya da hayÄ±r gibi kararlar vermeye zorlanabilirsiniz. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±zda gereken bireysel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ saÄŸlayÄ±n. Sizin iÃ§in ideal olan kendiniz iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± unutmamanÄ±zdÄ±r.

11 TEMMUZ-11 ARALIK ARASINDA URANÃœS RETRO 15 TEMMUZ-URANÃœS/MC



Kendinizi kabul ettirme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ekebilirsiniz ama yerinde ve zamanÄ±ndaÂ deÄŸiÅŸiklik yapma arzunuz size bu konuda baÅŸarÄ± getirecektir. Bu sÃ¼reÃ§te meslek deÄŸiÅŸimi gÃ¶rÃ¼lebilir ama ilerlemeniz hÄ±zlÄ± olacaktÄ±r hatta Ã§evre deÄŸiÅŸimi olasÄ±dÄ±r. YÄ±l sonuna kadar olmadÄ±k duygusal aÃ§Ä±lÄ±mlar olabilir ama bu aÅŸklar ani bitebilir. BazÄ± kadÄ±n KoÃ§lara gÃ¶re hamile kalmak iÃ§in zor bir dÃ¶nem.

15 AÄžUSTOS-URANÃœS/MARSÂ Â



Â Maddi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± konularda Ã¶zellikle de gayrimenkul anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nda huzursuzluk Ã¶n planda, katÄ± ve inatÃ§Ä± davranabilirsiniz, agresif ve sabÄ±rsÄ±zlÄ±k gÃ¶zlenebilir. Bu Ã¼Ã§ gÃ¼nde kaza tehlikesi veya makinelardan gelen zararlar olabilir,Â yaralanma veya ameliyat tehlikesi atlatabilirsiniz. Yine bu sÃ¼reÃ§te evinizden uzak kalabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Anne iliÅŸkilerinize Ã¶nem ve Ã¶ncelik verin.

15 AÄžUSTOS-URANÃœS/PLUTO



AynÄ± konumda yine tekrar bir etki. BazÄ±larÄ± hakkÄ±nda evet ya da hayÄ±r gibi kararlar vermeye zorlanabilirsiniz. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±zda gereken bireysel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ saÄŸlayÄ±n. DemiÅŸtim ya, sizin iÃ§in ideal olan kendiniz iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± unutmamanÄ±zdÄ±r.