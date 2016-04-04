Koç burcunda zorlu yeni ay

Bazılarımız yepyeni başlangıçlar yaparken, bazılarımız hayatlarımızın arzu ettiğimiz alanlarında rutinin dışına çıkmak ve farklı şeyler denemek isteyebiliriz. Yeni Ay’ın Koç burcunda olması, harekete geçme veya risk alma arzumuzu arttıracak ve hayatımıza heyecan taşıyacaktır. Enerjik ve harekete hazırız. Herkes biraz daha bencil düşünebilir. EGO SPONSORU BULMAK ZOR!Yeni Ay, Satürn ve Uranüs’le olumlu, Plüton’la olumsuz görünümde meydana geliyor. Dolayısıyla, uzun vadeli hedef, plan ve amaçlarımızı gerçekleştirmeye odaklanıyoruz. Geçmiş gayretlerimizin karşılığını alabiliriz. Planlı ve disiplinli hareket edebilir amaç ve hedeflerimize odaklanabiliriz. Ancak, bazı alanlarda olayları kontrol altında tutmak zor olabilir veya güçlü pozisyondaki ya da otorite konumundaki kişilerle ilişkilerde tartışmalar yaşanabilir. Güç mücadeleleri, ego savaşları, belli ilişkilerde krizler kendimizi köşeye sıkışmış hissetmemize neden olabilir. Bu durum önemli kararları veya yapısal değişikliklere gidilmesi zorunluluğunu ön plana çıkartabilir. Egonuza sponsor arıyorsanız bu hafta mümkün değilSatürn’ün de geri harekette olması, özellikle aşk hayatımız veya maddi başlıklı konularda geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarına dikkat çekiyor. Özel hayatımızda veya genel konjonktür düşünüldüğünde bazı yaralar kaşınabilir veya yaralayıcı durumlar oluşabilir!



ANİ DURUMLAR BEKLENMEDİK OLAYLAR



Uranüs’ün konumu, değişimi, dönüşümü ve bu sefer radikal değişikliklerden çok, daha düzenleyici, şekle sokan ve uzun süreli değişiklikleri akla getiriyor. Ancak, unutulmamalı ki, Uranüs, özgürlük arayışlarını, isyanları, protestoları, heyecan verici olayları, patlamaları, yangınları, gaz sıkışmalarını, havayla bağlantılı olayları(hava koşullarından hava yollarıyla bağlantılı haberlere kadar v.b), uzayla ilgili başlıkları, iletişim, teknoloji, elektrik elektronikle ilgili hadiseleri, yönetim ve yönettiği toplulukları karşı karşıya getiren durumları ve kitleleri ilgilendiren eylemleri, doğal afetleri, kazaları, ani ve beklenmedik olayları akla getiren konumunu koruyor. Bir de Uranüs ve Yeni Ay’ın Koç burcunda olması göz önüne alınırsa, enerji kaynakları, enerji başlıklı konular, egoist kişiler ve açıklamalar, cesaret isteyen hareketler, sporcular, emniyet ve güvenlik güçleri, silahlar, askeri mühimmat depoları, saldırgan kişi, grup ya da ülkeler ön plana çıkıyor. Mars'ın konumu maddi başlıklı konuların da gündemde olduğuna işaret ediyor.Koç’ taki yeni ay, Terazi burcundaki Ay Tutulması’nda ele aldığım , kilit pozisyondaki veya liderlik özellikleri olan kişilerin hayatımızda önemli etkileri olabileceğine veya hayatımıza girecek ya da hayatımızdan çıkacak bu tür lider özellikteki veya kilit pozisyondaki kişilere de bir kez daha dikkat çekiyor.

Gezegen görünümleri dikkatli hareket edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Dolayısıyla, gereksiz riskler almamız ya da üst pozisyonumuzdaki kişilere karşı gelmemiz durumunda, sert karşılıklar alabilir, bulunduğumuz pozisyona zarar verebilir veya fiziken ya da maddi olarak zarar görebiliriz. Heyecan dozumuzu ayarlamamızda fayda var.Uranüs’ün olumsuz taraflarını doğru yönetebilirsek bizi sürprizler bekliyor unutmayalım. Yeni ve farklı yapıda kişilerle tanışabilir, yeni çevrelere girebilir, orijinal veya daha önce denemediğimiz şeyler deneyebilir, farklı kültürlere, inanç sistemlerine ilgi duyabiliriz. Bilinçaltımızın hareketli olacağı bir süreçte olmamız, sezgilerimizi güçlendirip daha doğru hareket etmemize bir ölçüde yardım edecek, alışılmadık fikirlerimizle dikkat çekmemizi sağlayacaktır. Tepkisel ve hızlı hareketlerden, ani çıkışlardan, risk içeren başlıklardan uzak duralım. Güç mücadeleleri için uygun günler değil. Tutulmaların etkileri de devam ediyor.





YENİ DÜNYA DÜZENİ !

Bu olumsuz görünümlerin altını çizmemdeki asıl sebep son yıllarda global anlamda, ülkemizde ve bireysel hayatlarımızda yaşanan olmadık olay, beklenmedik hadise ve radikal değişikliklere neden olan Uranüs ve Plüton etkileşimleridir. Ancak, bir güzel haberim de var aslında. Uranüs ve Plüton olumsuz etkileşimi önümüzdeki Şubat(2017) ayından itibaren tamamen kaybolmak üzere şu an da zayıflayan bir trend içerisinde. Asıl olan bitense, Uranüs’ün olumlu görünümlerinin sahneye çıkıyor olması. Dolayısıyla, bundan böyle yavaş yavaş yaşadığımız şiddet içeren şoklar azalmaya başlıyor olacaktır ve yerini hayatlarımızda gerçekleştireceğimiz uzun vadeli yepyeni olaylara bırakacaktır. Kökten ve zorunluluklar nedeniyle meydana gelen değişimlerden çok, daha planlı programlı değişimler yapma fırsatımız olacaktır.Dünya genelinde ise, köklü politik değişiklikler, haritasal kaymalar, bu aydan itibaren daha büyük bir otoritenin müdahalesiyle şekle sokulmaya başlıyor. Politik devrimler veya kaoslar önemli ve güçlü bir elin vereceği şekille yapısal anlamda düzenlenmeye başlıyor.