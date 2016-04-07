Koç burcunda yeni ay, yeni olaylar, ani durumlar

Önümüzdeki iki hafta boyunca enerjimiz çok yüksek ve farklı şeyler yapmak ya da girişimlerde bulunmak konusunda sabırsızlanıyoruz. Motiveyiz, yanlışlıkla keşifler ve buluşlar yapmaya müsait günlerdeyiz. Ancak, Pluton’un konumu güç mücadelelerini, ego savaşlarını, rekabeti, saldırgan kişi ve grupları da gündeme taşıyor. Otorite konumundaki kişilerle ilgili başlıklar ön planda veya bu kişilerle geçinmek ve uzlaşmak zor olabilir. Uranüs ise, bir taraftan çok olumlu sürprizleri, alışılmadık girişimleri ve yenilikleri ya da dahiyane veya daha öce aklımıza hiç gelmemiş fikirleri, keşifleri ön plana taşırken, bir taraftan da ani durumları, beklenmedik olayları, istikrarsızlıkları, planlarda değişiklikleri akla getiriyor. Riskli kişilerden, yerlerden, riskli girişimlerden uzak durmamızda ve sakinliğimizi korumamızda fayda var bu süreçte. Ani hareketlere bağlı sakarlıklar veya ufak tefek kazalar da dikkat gerektirebilir. Bugünlerde ne karalar alıyor veya hangi adımları atıyorsak, uzun vadeli olacağını aklımızda bulundurmalı ve en ince detayına kadar düşünerek harekete geçmeliyiz. Bugünlerdeki girişimlerimiz, Ekim ayı ortalarında sonuçlarını vermeye başlayabilir. Ülkemizde ve dünyada olabilecekler dahil, kendi hayatlarımızla ilgili asıl olabilecek olayları detaylı şekilde Pazartesi günü yazmıştım, o yüzden bugün kısaca ele aldım. Pazartesi yazımızı internet sayfalarımızdan okumanızı özellikle öneririm. Ayrıca, 9 Mart Güneş Tutulması’nın etkilerini hissedebileceğimiz on günlük süreçteyiz. Mart ayı tutulma yorumlarınızı tekrar okumanızda fayda var. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel