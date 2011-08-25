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Hareketlilik daha Ã§ok 10. Ve 9. Astrolojik evlerde oluÅŸuyor demek ki eÄŸitim, mekan deÄŸiÅŸtirmeler, yolculuklar, inanÃ§ ve felsefeler ile yasalar ve de yargÄ± gÃ¼ndemde Ã¶ncelik taÅŸÄ±yan konular. YanÄ±sÄ±ra da meslekler, iÅŸ yaÅŸamÄ±, amaÃ§lar ve yÃ¶netenler de Ã¶nemli etkiler alacaklar. 23 Ocakâ€™da JÃ¼piter KoÃ§ Burcuâ€™na geÃ§erek saÄŸlÄ±k ve fiziksel gÃ¼Ã§ getirecek yanÄ±sÄ±ra da cesaret, yeni maceralara atÄ±labilirsiniz. Åžimdi KoÃ§ Burcu iÃ§in Ã¶nemli dÃ¶nemleri ve uyarÄ±larÄ± gÃ¶relim...