refid:18575207 ilişkili resim dosyası

Hareketlilik daha çok 10. Ve 9. Astrolojik evlerde oluşuyor demek ki eğitim, mekan değiştirmeler, yolculuklar, inanç ve felsefeler ile yasalar ve de yargı gündemde öncelik taşıyan konular. Yanısıra da meslekler, iş yaşamı, amaçlar ve yönetenler de önemli etkiler alacaklar. 23 Ocak’da Jüpiter Koç Burcu’na geçerek sağlık ve fiziksel güç getirecek yanısıra da cesaret, yeni maceralara atılabilirsiniz. Şimdi Koç Burcu için önemli dönemleri ve uyarıları görelim...