KOBİ’leri güçlendiren eğitimler ve dijitalleşme destekleri devam ediyor

Visa, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde, otuz banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum projesi, geliştirilen içeriği ve şu ana kadar ulaştığı üç bine yakın KOBİ ile başarıyla yoluna devam ediyor.

Gerek eğitimleri tamamlayan gerekse dijitalleşme ve mentorluk desteklerini alan KOBİ’lerin geri bildirimleri, projenin, hedefleri doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Projeye dahil olduktan sonra ihracata başlayan, online satışa geçen ve işlerini daha iyi yöneterek büyüten KOBİ’lerin sayısı her geçen gün artıyor.

Eğitimler artık hem online hem de yüz yüze

İki sene önce hayata geçen ve altı ilde yüz yüze eğitimlerle başlayan proje, pandemi döneminde online platforma taşındı ve eğitimler hız kazanarak devam etti. KOBİ’lerin 7/24 ulaşabileceği detaylı içerik ve eğitimlerin yer aldığı isimiyonetebiliyorum.com web sitesi de bu dönemde KOBİ’lerin erişimine sunuldu. Pandeminin ardından normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, yüz yüze eğitimler Kasım ayında Avrupa KOBİ Haftası ile birlikte yeniden başladı ve online eğitimlerin de dahil olduğu hibrit bir modele geçildi. Kendilerini dijitalleşme yönünde ileri taşımak isteyen tüm KOBİ’ler ister online, ister yüz yüze eğitimlerden kolaylıkla faydalanabiliyor.

Eğitimleri tamamlayan KOBİ’lere dijitalleşme ve dijital pazarlama desteği

Proje, başarı çıtasını yükseltmek isteyen tüm KOBİ’lere açık. İşimi Yönetebiliyorum projesi kapsamında, dijitalleşme hedefini iş stratejisi olarak benimsemiş ancak henüz hayata geçirememiş olan KOBİ’lere, bu dönüşümü gerçekleştirmeleri için gerekli eğitimler sonrasında e-ticarete giriş ve dijital pazarlama konularında destekler de sağlanıyor. Bugüne kadar 200’ün üzerinde KOBİ, bu destekten faydalandı.





KOBİ’lerimiz büyüdükçe Türkiye büyüyor





Dünya ikiz dönüşüm olarak da adlandırılan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odağında yeni bir sisteme doğru evriliyor. Ekonomik sistemi de kapsayan bu yeni düzen, çalışma hayatından iş yapma modellerine, sosyal alışkanlıklardan tüketim tercihlerine kadar neredeyse hayatın tamamını dönüştürüyor. Bu süreçte de adaptasyon yeteneği yüksek, inovasyona, katma değer yaratmaya ağırlık veren firmalar rekabet avantajı yakalıyor. Türkiye’de bu değişimi gerçekleştirecek en önemli aktörler, tarım dışı sektörlerde toplam cironun yarısını, istihdamın ise yüzde 72,4’ünü sağlayarak ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimizdir. Ancak araştırmalar özellikle küçük işletmelerimizin bu alanlarda henüz yolun başında olduğunu gösteriyor. Bu noktada ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesi ile işini değer yaratarak yöneten işletmelerimizin, sadece nicelik değil niteliklerini de geliştirmeyi ve çözümün parçası olmalarını sağlamayı hedefledik. Dönüşümün yalnızca teknolojik değil kültürel ve zihinsel kısmına da odaklandık. Diğer taraftan KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek, onlara global bir vizyon kazandırmak, kentlerimizin rekabetçiliğini de artırıyor ve yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçiriyor. Dolayısıyla KOBİ’lerimiz büyüdükçe Türkiye de büyüyor.

KOBİ'leri dijitalleşen ticaret dünyasına hazırlıyoruz



Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel

İçinden geçmekte olduğumuz dönem bize bir kez daha gösterdi ki, KOBİ’lerin güçlenmesinin yolu dijitalleşmeden ve dijital ödeme kabulünden geçiyor. İster kuruluş aşamasında olsun, ister belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış olsun, dijitalleşme işletmeler için daha ileri gitmenin, işi geliştirmenin olmazsa olmazı. Bugüne kadar eğitimlerimize katılan, desteklerden faydalanan kuruluşlardan aldığımız geri bildirimler çok güzel. Mesela İşimi Yönetebiliyorum kapsamında tüm kurucuları kadın olan Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne, eğitimlerimizin yanı sıra e-ticarete geçişleri konusunda destek sağlandı. Kooperatif şu an web sitesinden aktif şekilde, yöre kadınlarının ürettiği birbirinden özel ürünleri tüm dünyaya ulaştırabiliyor. Pandemi döneminde 40 KOBİ’ye dijital pazarlama, 163 KOBİ’ye e-ticaret desteği sağladık. Bunlardan 135’inin e-ticaret sitesi kurulumu gerçekleştirildi, 28 sitede satışlar başladı. İşte, bu tür başarı öykülerimiz her geçen gün artıyor ve bize motivasyon veriyor. İşimi Yönetebiliyorum ile Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lerimize fayda sağlamaya ve projemizi her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz. Kendini geliştirmek isteyen tüm KOBİ’leri eğitimlerimize davet ediyoruz.

Tüm dünya için kapsayıcı bir iş modeli





BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton

UNDP olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma yolunda özel sektörle iş birliği içinde hareket etmekten gurur duyuyoruz. Çevreyi koruma, eşitsizliklerle mücadele ve hayatın her alanında fırsat eşitliği sağlama konularındaki kabiliyetlerimizi, özel sektörün kaynakları, bilgi birikimi ve uzmanlığı ile birleştirdiğimizde, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’leri daha iyi destekleyebileceğimizi biliyoruz. KOBİ’lerin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarını hep birlikte doğrudan ve hızlı biçimde teşhis edebilir ve karşılayabiliriz. Geçen üç yılda, zorlu pandemi koşulları altında, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü ve finansal sağlıklarını desteklediğimiz ortak projemizi yeniden şekillendirdik. Şimdi de, etkili ve sürdürülebilir iş modelleri sunarak KOBİ'ler için “yeşil dönüşümü” kolaylaştırmak amacıyla programımıza eğitim ve koçluk desteği olanaklarını ekliyoruz. Alacağımız sonuç, ekonomiye, çevreye ve topluma fayda sağlayacak. “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin, tüm şirketlerin, özelde de bankacılık ve finans sektörünün, TÜRKONFED gibi iş ağları ve paydaşlarla ortaklıklar yoluyla ve iş birliği içinde hareket etmeyi başarıp gerçek sosyal ve ticari etki sağlayarak yalın ve yeşil bir ekonomiye katkı sunabileceklerini tüm dünyaya sergileyecek kapsayıcı bir iş modeli oluşturacağına tüm kalbimle inanıyorum.

Proje kapsamında destek alan KOBİ’lerden geri bildirimler

Seda Kut - Tera Giyim

“En büyük katkılarından biri mentorluk almam oldu”

Tera Giyim olarak, kumaş ve konfeksiyon tasarım ve üretiminde aranan firmalar arasına girmeyi başardık ve halen 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şubat 2020’de İşimi Yönetebiliyorum projesinin KOBİ’ler için düzenlediği iki günlük eğitim seminerine katıldım. İşimi Yönetebiliyorum projesinin bana kişisel olarak en büyük katkılarından biri sektörümüzün önde gelen isimlerinden birinden mentorluk almam oldu. Mentorluk programında Sunteks, Ekoten, Jimmy Key gibi markaların kurucu ortağı Şükrü Ünlütürk ile eşleştim ve yaklaşık altı ay süren mentor-menti görüşmelerini video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Değişen pazar koşullarında büyüme stratejileri, kurumsallaşma, üretim birimleri arasında koordinasyon, insan kaynakları yönetimi, sektörümüzde moda ve trendler, Covid-19’un giyim sektörüne etkileri de dahil, tartıştık ve görüş alışverişinde bulunduk. Programın sonunda Tera Giyim yönetimi olarak İzmir’de Ekoten-Suntekstil’e bir günlük iş ziyareti yaptık ve oradaki uygulamaları, birebir personelden sunumlar halinde dinledik.

Yasemin Ademoğlu - Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Sınırlı Sorumlusu

“İşimi Yönetebiliyorum sayesinde işimizi yönetebilme imkânına kavuştuk”

İlçemizin ilk ve tek kadın kooperatifi olan Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hepsi Salihli’de yaşayan, büyük çoğunluğu üniversite mezunu ve meslek sahibi kadınlar tarafından, 2019 Temmuz ayında kuruldu. Üzerinde yaşadığımız bereketli toprakların, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve doğal güzelliklerinin bilincindeyiz. Bu potansiyeli de bölge için ekonomik ve sosyal zenginliğe çevirmek amacındayız.

İşimi Yönetebiliyorum projesi çerçevesinde, işletme yönetimi, pazarlama ve e- ticaret eğitimlerine katıldım. Her ikisi de çok iyi hazırlanmış eğitimlerdi, iki eğitimden de çok faydalandım. Öğrendiklerimi kooperatifimizde arkadaşlarım ile de paylaşarak fayda katsayısını artırdık.

E-ticaret bizim için yeni bir konu olduğundan ilk başta çok karmaşık ve zor geldi. Ancak İşimi Yönetebiliyorum ekibi bu konuda bize her aşamada çok yardımcı oldu. Bıkmadan usanmadan her sorumuza cevap verdiler, tekrar tekrar uygulamalı olarak nasıl ürün yükleneceğini, web sayfasının nasıl yönetileceğini gösterdiler. Artık gayet seri ve kolay bir şekilde sipariş alabiliyor, ürün yollayabiliyoruz. Bu sayede yeni müşteriler de kazandık. İşimi Yönetebiliyorum projesi sayesinde gerçekten işimizi yönetebilme imkânına kavuştuk.

İşimi Yönetebiliyorum Dijitalleşme Destekleri

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ve dijital araçlarla satışlarımızı artırdık

Yeme içme sektörü (Antalya) – “Eğitimlerde SEO ve online satışlarla ilgili aldığımız bilinçle Google tarafını öğrendik. Somut olarak satışlarımızın artmasına büyük katkı sağladı. 20 senedir çok fazla eğitime katıldım. Beni bu kadar etkileyen başka bir eğitim olmadı."

Şirket kurmaya karar verdim

Gıda üretimi sektörü (Malatya)- “E-ticaret altyapısı olsun, ödeme sistemleri olsun, dijital ortamda ne tarafa gitmemiz gerektiği, finansal kaynakları nasıl değerlendirmemiz gerektiğiyle ilgili eğitimler aldık ve benim için çok verimli geçti. Bu sayede şirket kurmaya karar verdim.”

E-ticarete başladık

İlaçlama sektörü (Erzurum)- "Dijital pazarlamaya nasıl geçebiliriz noktasında bir farkındalık yakaladık başka bir arayışın içine girdik, eğitimler bize başka pencereler açtı. Kendi içimizde düşündüğümüz projeleri ertesi gün şirket kurarak hayata geçirme kararı aldık. E-ticarete başladık."

Yıllara göre İşimi Yönetebiliyorum Erişimi

2019: 973 KOBİ Temsilcisi, %34 kadın, 6 şehir (Yüz yüze)

2020: 550 KOBİ Temsilcisi, %41 kadın, 41 şehir (Online)

2021: 1.264 KOBİ Temsilcisi, %41 kadın, 75 şehir (Online + Yüz Yüze Eğitimler)

KOBİ’lere pandemi döneminde sunulan destekler

KOBİ’lere Patrondan Patrona Mentorluk (TÜSİAD ile)

KOBİ’lere Uzmandan Uzmana Mentorluk (Visa ile)

163 KOBİ’ye E-ticaret Desteği: 135 yeni e-ticaret sitesi kurulumu gerçekleştirildi, 28 sitede satışlar başladı.

40 KOBİ’ye Dijital Pazarlama Danışmanlığı: 20 KOBİ’nin web sitesi için, Facebook, Instagram, Google reklamları yayınlandı, 17 KOBİ’nin web sitesi için Google Analytics uygulaması, 28 web sitesinde ise SEO uygulaması hayata geçirildi.

KOBİ’lerin eğitim üssü isimiyonetebiliyorum.com

Projenin web sitesini düzenli takip eden KOBİ’ler, dönemsel olarak duyurulan destek kampanyalarından da faydalanabiliyor. Siteyi bugüne kadar 80.000 kişi ziyaret etti ve eğitimlere 3.100 KOBİ kayıt yaptırdı.

Detaylı Eğitimler

İşimi Yönetebiliyorum projesi ile dijitalleşme konusunda, 16 akademisyen, 33 uzman konuşmacı ve 7 kategoride 47 eğitim şu başlıklar altında sunuluyor:

Finansal Disiplin

Dijitalleşme ve E-Ticaret

PandemiDöneminde İş Sürekliliği ve Risk Yönetimi

Markalaşma

Pazarlama

Uluslararası Ticaret ve E-İhracat

Yönetim Stratejisi

Yeşil Dönüşüm

Yeşil Dönüşüm de müfredata dahil edildi

2022’de İşimi Yönetebiliyorum projesine önemli bir eğitim başlığı daha ekleniyor. AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yer alan, 2030 ve 2050 yıllarına kadar ulaşılması planlanan hedefler doğrultusunda, KOBİ’lerin karşılaşacakları düzenlemelerin aktarılacağı ‘Yeşil Dönüşüm 101’ eğitim içeriği hazırlanıyor. Eğitimin kapsamında yer alacak konular arasında “Yeşil Dönüşüm Nedir?”, “Avrupa Yeşil Mutabakatı KOBİ’leri hangi alanlarda etkilemektedir?”, “Sınırda Karbon Düzenlemesi nedir?”, “Karbon Ayak İzi Hesaplaması ve Etkileri” gibi başlıklar yer alıyor.



Detaylı bilgi için tıklayın!

İlandır.