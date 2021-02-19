Zeytini ne kadar tanıyorsunuz?

Son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üzerine kitaplar yayımlanıyor. Zeytin ve zeytinyağı ürünleri çeşitlendiriliyor. Zeytinle ilgili ilk kitap bizde ne zaman çıkmış ve kim neşretmiş?

Kitabın adı: ‘Zeytin Ağacı’

Yazanlar: Mehmed Âkif ve Mikâil Çilingiryan.

İlk sayfadaki yazılar:

Mehmet Âkif ile Mikâil Çilingiryan’ın mütercim ve nâşirleri olan ‘Zeytin Ağacı’nın birinci sayfasında bakın ne yazıyor?

Muharrir ve müşaviri: Mehmed Ekrem (Üzümeri).

Çeviri yazı: Selma Günaydın, Yusuf Turan Günaydın.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Sunuş’ta kitabı tanıtıyor:

“Mehmet Âkif Ersoy’un, Halkalı Ziraat Mektebi hocası olduğu yıllarda talebesi Mikâil Çilingiryan ile birlikte derleyerek tercüme ettiği bu eser (1913), yukarıdaki yaklaşım itibariyle gerçek anlamına kavuşacaktır. Büyük şair, zayıflamakta olan medeniyetin bütün cephelerinde mücadele etmek istemektedir. Öte yandan, hususen bu eser, zeytinin bizim için ifade ettiği değeri çok önceden kavramış bir aydının çabası olmak bakımından da ilginç ve önemlidir.”

‘Zeytin Ağacı=L’Olivier’, Halkalı Ziraat Mektebi çatısı altında şapograf usulüyle çoğaltılmış bir ders kitabıdır.

Bibliyografik görünüşüne bakılırsa kitap asıl itibariyle Leon Degrully (1853-1933) ve Eugene Guillaud&Viala Pierre (1859-1936) kitaplarını tercümeden esas almakta; İtalyanca ve kısmen Türkçe kaynaklardan da ekler barındırmaktadır.”

Ne yazık ki yazarlarımızın tam bir bibliyografyasını bulmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu açıdan da kitap bir önem taşımaktadır.

Kapaktaki bir notu yazımıza alalım:

“Bu genel görünüşe bakarak kitabın tercüme yoluyla teşkil edilmiş bir derleme çalışması olduğu ifade edilmelidir. Eser, Prof. Dr. Ali Birinci’nin engin tecessüsü, Selma Günaydın ve Yusuf Turan Günaydın kardeşlerin çeviri yazı çalışması ile gün ışığına çıkartılmıştır.”



