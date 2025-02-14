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Zeugma’nın antik grafitileri Milliyet Arkeoloji’de

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#Milliyet Arkeoloji#Zeugma#Kültür Sanat
Zeugma’nın antik grafitileri Milliyet Arkeoloji’de
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 14:03

Milliyet Arkeoloji dergisi, 16 Şubat’ta yayımlanacak olan 46. sayısında muhteşem mozaikleri ile bilinen Zeugma Antik Kenti’nin az bilinen bir özelliğini odağına alıyor. Dergi, Milliyet Arkeoloji & İş Sanat Kültürel Miras Buluşmaları kapsamında yeni sayısında Zeugma’yı, özellikle de kentteki Mousalar/Muzalar Evi’ni kapağına taşırken, kentteki Antik Dönem “grafitilerini” detaylı bir şekilde okuyucuya aktarıyor.

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Zeugma’daki duvarlara kazınmış bu antik grafitilerin, kent halkının korkularını, umutlarını, yaşadığı tarihi olayları günümüze taşıdığını anlatan Milliyet Arkeoloji, Zeugma Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay’ın görüşlerinin ışığında bu grafitilerin anlamlarının derinliklerine iniyor. Dergi Zeugma Antik Kenti’nin yanı sıra kentten çıkarılan mozaiklerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi’ni de sayfalarına taşıyor.

Zeugma’nın antik grafitileri Milliyet Arkeoloji’de

Yenilenen Side Müzesi

Dergide okurları Zeugma Mozaik Müzesi’nin dışında yenilenen Side Müzesi hakkında da detaylı bir yazı bekliyor. 1900 yıllık bir yapının ev sahipliği yaptığı müze, kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından dikkat çekici eserlerin yer aldığı koleksiyonu ile kapılarını yeniden açtı…

Zeugma’nın antik grafitileri Milliyet Arkeoloji’de

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Santorini’deki patlama

1800 yıl önce üzümlerin nasıl işlendiğini merak ediyor musunuz? Milliyet Arkeoloji, Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nde üzüm işliğinin yeniden canlandırma çalışmasına ilişkin bir yazıyı da sayfalarına taşıyor. Dergide ayrıca Anadolu’nun kayıp topluluğu Kaşkalara dair ilk buluntular, İzmir’de “tarihin hurdalığından” çıkan binlerce sıra dışı buluntu, bilimin öncü kenti Milet, bugünlerde çokça konuşulan Santorini Adası’nda 3500 yıl önce yaşanan patlamanın İzmir’deki izleri, Anadolu’daki tek örnek olan Hülagü Han’ın sarayında başlayan kazı çalışmaları, M.S. 5. yüzyıla ait bronz içecek filtresi gibi birçok konu yer alıyor.

Milliyet Arkeoloji, 16 Şubat Pazar günü Milliyet gazetesiyle birlikte İstanbul, İzmir, Ankara ve Gaziantep’te bayilerde. Dergi, kaçıranlar ve ulaşamayanlar için de Shopier ve dergikapinda.com sitesinde okurlarını bekliyor. Dergiye, Milliyet e-gazete uygulamasından da ulaşmak mümkün.

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#Milliyet Arkeoloji#Zeugma#Kültür Sanat

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