Zekâ çocukluğun kendisinde...

Zeki olmak sadece tüm zor sorulara doğru cevaplar vermek, sınavlarda en yüksek puanı almak, kimsenin bilemediklerini bilmek midir? Böyle olduğuna inananlardansanız düşüncelerinizin temelinden sarsılmasına hazır olun. Sadece zekâ konusunda başkalarıyla kıyaslanan, kendini eksik hisseden, bu yüzden üzülüp kırılan çocuklara değil, zekâyı akademik başarı ve bilgiyle ölçen yetişkinlere de farklı bir pencere açıyor ‘Her Çocuk Zekidir’.

Kâğıttan gemiler ve uçaklar yapan, ejderhalara binmeyi hayal eden, ağlayan birini gördüğünde sevgiyle yaklaşan, oyuncaklarını arkadaşlarıyla paylaşan, hoplayıp zıplayan, baloncuklar yapan, korsan hazinelerinin peşine düşen, çılgınca dans eden, mucizevi iksirler yapan, böcekleri inceleyen, düşlere dalan, hikâyeler uyduran... tüm çocuklara sesleniyor yazar Davina Bell; her birinin çok özel ve kendince zeki olduğunu haykırarak.

Allison Colpoys’un çocuk düşlerinden süzülüp sayfalara konmuş izlenimi veren çizimleri eşliğinde öyle güçlü bir metinle karşımızda ki Bell, çocukluğun başlı başına kendine has bir zekâ olduğuna, bunun oyunlarla, hayallerle, coşkuyla, yaşama sevinciyle hayata geçtiğine inanmaktan başka yol bırakmıyor.

HER ÇOCUK ZEKİDİR

Davina Bell

Resimleyen: Allison Colpoys

Çeviren: Müge Akbulut

Vakıfbank Kültür Yayınları, 2021

36 sayfa, 28 TL.



ORMAN KANUNU DEĞİL, DEMOKRASİ!

Çocuk edebiyatının en güzel taraflarından biri demokrasi, adalet, özgürlük gibi anlatılması güç kavramları bile doğru hikâyelerle çocukların dünyasına taşıyabilmesi. Çocukların da katılımıyla kolektif bir emekle ortaya çıkan ‘Ormanda Seçim Var’ temel değerleriyle birlikte demokrasi kavramını anlatarak yaşamlarımıza ve haklarımıza sahip çıkmanın önemini vurguluyor.

Orman ahalisinin bu aralar en önemli gündemi seçim. Aslan, Maymun, Yılan ve Tembel Hayvan bir yıllığına ormanı yönetmeye adaylar. Ama tabii ki demokrasi seçimlerden ibaret değil. Bu noktada seçimlere giden süreç ön plana çıkıyor.

Her şey yönetimin babadan oğula geçtiği bir sistemle yıllardır sorgusuz sualsiz ormanı yöneten Aslan’dan duyulan rahatsızlıkla başlıyor. Aslan’ın nehrin akış yönünü değiştirip mağarasının önüne havuz yaptırması bardağı taşırıyor, yoğun eleştiri ve sorgulamalar sonucunda protestolar başlıyor.

Dövizler, pankartlar, düşünce ve konuşma balonları içeren güçlü çizimler metin boyunca büyük rol oynuyor. Geniş toplumsal katılım, örgütlülük, haklarımızı ve yaşam alanlarımızı savunma, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi değerler çizimlerle sunuluyor. Ellerinde ‘Su Herkese Aittir’, ‘Nehrimizi Geri Ver’, ‘Kralın Kurallarından Bıktık’ gibi dövizlerle Aslan’ın havuzunun önünde gösteri düzenleyen hayvanlar her şeyi bir çırpıda özetliyor.

Sonunda demokratik bir seçim yapılmasına karar veriliyor ve kurallar belirlenerek kampanyalar başlıyor. Seçmenlere muz dağıttığı için diskalifiye olan Maymun, “Rakipleri mahvetmek yasaktır” kuralı, röportajlar, mitingler ve sonunda kazananın yaptığı o şahane konuşma demokrasi kültürüyle ilgili can alıcı ipuçları verirken muzipliğiyle de bol bol güldürüyor.



ORMANDA SEÇİM VAR

Andre Rodrigues, Paula Desgualdo, Pedro Markun

Resimleyen: Larissa Ribeiro

Çeviren: Nazlı Gürkaş

Tekir Kitap, 2021

48 sayfa, 40 TL.