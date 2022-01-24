Zaven Biberyan 100 yaşında

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Aras Yayıncılık ve Yesayan Salonu, Ermenice edebiyatın en önemli isimlerinden, son yıllarda eserlerinin Türkçe çevirileriyle de ilgi gören Zaven Biberyan’ın 100. yaşını, çeşitli etkinliklerin yanı sıra küratörlüğünü Sevengül Sönmez’in yaptığı ‘Yazmak Teselli Oluyor’ adını taşıyan bir sergiyle kutluyor.

Kasım ayında özyaşamöyküsü ‘Mahkûmların Şafağı’ yayımlanan Biberyan’ın yaşamının fotoğraflarla, çalışma rutininin ise el yazısı notları, süreli yayınlardan kupürler ve defterler aracılığıyla anlatıldığı sergide, sanatçının resimleri ile kızı Tilda için tuttuğu günlükleri de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor.

Yıllar içinde geniş bir okur kitlesi kazanan ‘Karıncaların Günbatımı’nın Türkiye’deki yayın serüveni tefrikadan kitaba değişimlerle duvarda yer alırken, Zaven Biberyan’ın kaleme aldığı ama pek bilinmeyen ‘Günahkâr Voski’ veya ‘Bir Keşişin Azabı’ adlı broşürü ve çalışırken tuttuğu notlarla birlikte Ermenice-Türkçe-Fransızca olarak hazırladığı argo ve deyim fihristi de izleyenlerle buluşuyor.

Yesayan Salonu: İstiklal Cad. Hıdivyal Palas No: 231 Kat 1, Beyoğlu / İstanbul