Zamanın ve mekânın sarsıldığı buluşma

Birbirinden sürükleyici bilimkurgu romanlarıyla tanınan Christopher Edge, ‘Maisie Day’in Sonsuz Canları’nda fizik yasalarını hayal gücünün süzgecinden geçirerek olağanüstü bir kurguya kavuşturuyor. Görelilik, sonsuzluk, kara delikler, karanlık madde, sanal gerçeklikler gibi konuları hikâyenin sürükleyici dinamikleri haline getirerek anlaşılır kılmakla kalmıyor Edge. Kardeş rekabeti, yalnızlık ve sevgiyi merkeze alarak duygularımızı yakalamayı da başarıyor.

Üniversitede fizik okuyan 10 yaşındaki Maisie, okulda yaşadığı zorbalık sebebiyle eğitiminin çoğunu evde tamamlamak zorunda kalmış yalnız bir deha çocuk. O bir sürü arkadaşı olan ablası Lily’yi, Lily ise onun dehasını kıskanıyor. Lily o kadar öfkeli ki Maisie’nin -hiç arkadaşı olmadığı için daima aile arasında kutlanan- doğum gününde bile kalbini kırmaktan çekinmiyor.

İşte o doğum gününün sabahında Maisie evde yapayalnız uyanıyor ve ailesini aramak için kapıyı açtığında ürkütücü, sonsuz bir karanlıkla karşılaşıyor. Maisie yavaş yavaş genişleyerek her şeyi yutmaya devam eden bu karanlıktan doğum günü hazırlıklarının sürdüğü ‘normal’ güne geçiyor bir anda. Birkaç bölüm sonra fark ediyoruz ki Maisie sürekli değişen bu iki gerçeklik arasında hapsolmuş durumda.

Her bir bölümün sonunu diğerine açılan bir kapı gibi kurgulayan Edge, Maisie’nin anıları, korkuları ve inanılmaz dehası eşliğinde temponun bir an bile düşmediği bir döngü oluşturuyor. Ta ki, iki paralel gerçeklik bükülerek birleşene, Maisie’yle Lily’yi tekrar buluşturana kadar. Zaman ve mekânın sarsıldığı, bildiğimiz tüm gerçekliklerin altüst olduğu bu buluşma anı boğazımıza yumru gibi oturuyor, umudu ve umutsuzluğu aynı anda barındırıyor.

Sona yaklaşırken nefesimizi tam anlamıyla tuttuğumuz ‘Maisie Day’in Sonsuz Canları’, bittikten sonra bile zihnimizde ve kalbimizde genişlemeye devam eden gizemiyle bizi dünyaya bağlayan şeyleri yeniden gözden geçirmeye davet ediyor.

MAISIE DAY’İN SONSUZ CANLARIChristopher EdgeResimleyen: Matt SaundersÇeviren: Ceren CeylanBilgi Yayınları, 2021147 sayfa, 30 TL.

Bilmecelerle dolu bir kule

Fizik öğrencisi Roy, 12 yaşındaki Nico, bulmaca yazarı Leila, sırları çözmeye bayılan Bayan Purple, gizli servis emeklisi Otto ve gazeteci Suzi. İsimsiz birer mektupla Kara Gölgeler Kulesi’nde bir hafta sonu geçirmek için davet ediliyorlar. Uzun zamandır kapalı olan malikâne meçhul bir yabancı tarafından kiralanıyor ancak davetlilere kâhya William ev sahipliği yapacak. O da misafirler gibi ev sahibinin niyetinden ve kimliğinden habersiz.

Sırlarla örülü, gotik öğelerle bezenmiş öykü, davetlilerin yola çıkışlarından itibaren bilmecelerle ilerleyen sıradışı kurgusuyla fark yaratıyor. Konuklar kuleye vardıktan sonra kâhya rehberliğinde kulenin 200 odasını gezecekler. Bir sonraki kapının açılması bilmecelerin, labirentlerin, şifrelerin ve gizemlerin çözülmesiyle mümkün. Ancak asıl sürpriz tüm bunları konuklarla birlikte bizzat okurların da çözmesi gerektiği. Anlayacağınız yedinci davetli bizleriz. Hadi, ne kadar beyin fırtınası yaparsak ev sahibinin kimliğine de o kadar yaklaşıyoruz.

Çeviren: Saliha NilüferDomingo Yayınları, 2022192 sayfa, 40 TL.