Zaman zindanları

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Geç kaldın! Geç kaldın! Geç kaldın!... Bir mahkûm olarak bir zindanın merdivenlerinden aşağı doğru inerken bir saat (Gülçin Aksoy) size sürekli geç kaldığınızı söylese, sizin için ne fark eder? Artık dışarıdaki hayata sürekli geç kalacaksınız; ironik bir şekilde de yeni habitatınız olacak, bu zindanda ise zamanın hiçbir anlamı olmayacak. Hiçbir yere geç kalmadığınız, kalamadığınız, geçmeyen, durmuş bir zaman...

Bu sıkışmışlığı yüzüne çarpmak için yeni hayatınızın girişinde altın bir kafese katılmış bir kadın (Nezaket Ekici) karşılıyor sizi. Kafesin üzerinde asılı 30 anahtardan birine uzanıp almak için çabalıyor ama, nafile... Debelenip duruyor o kafesin içinde, çaresizliğiniz gibi... Sonra yeni “evinizde” akşam olunca başınızı rahatsız yastığınıza koyuyorsunuz. Demir, çelik, taş ve ahşap, “Doluya koyuyorum almıyor. Boşa koyuyorum olmuyor” (Osman Dinç). Bu rahatsız yatağın üzerindeki izleyen gözler size rahat vermiyor. Yatağın altındaki kırmızı renk, dünyadaki cehenneminiz oluyor. Kapandığınız bu hücrede kendi ‘Girdap’ınız içindesiniz artık (Vatan Şaşmazer). Hücrede duvara dayanmış kara kara düşünürken iç çatışmalarınız, sinir buhranlarınız, varoluş kriziniz kara fareler gibi kafanıza üşüşüyor. Kimse göremese de siz onlarla yaşıyorsunuz. Siz bu buhranlardayken, başka bir hücreden tüm zindanı dolduran bir ritim (Cevdet Erek) duyuyorsunuz. Kesin, hızlı, acelesi var gibi; diğer mahkûmun bitmeyen volta adımlarına uyumlu bir ritim. Bakın o mahkûm, Diyarbakır Cezaevi’nin inşaatında başlamış volta atmaya. Kafasındaki görüntüler, zindanın duvarlarına yansıyor. ‘Alçak Basınç’ta (Cengiz Tekin), ruhsal bir sis, duman, pus, bulutun altında, sürekli volta atıyor. Sonsuz bir döngü. Neden? Çünkü zamanın önemi yok.