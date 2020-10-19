Yunus Nadi Ödülü romanda Ömer F. Oyal'a

Ömer F. Oyal

Öykü, roman, şiir, sosyal bilimler araştırması, karikatür, fotoğraf olmak üzere altı dalda sekiz eserin ödüle değer bulunduğu 75. Yunus Nadi Ödülleri’nde yazar Ömer F. Oyal, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 'Gemide Yer Yok' kitabıyla roman dalında ödüle layık görüldü. 75’inci Yunus Nadi Ödülleri, kasım ayında gerçekleşecek törenle sahiplerine verilecek.

2019 yılında Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 'Gemide Yer Yok', Ömer F. Oyal’in beklense de hazırlıksız yakalanılan bir iç savaşı bir iç konuşma, gündelik olaylar, küçük ama hayati ayrıntılar üzerinden anlattığı çarpıcı bir roman. Bütün hayatların ve mekânların işgal edildiği, yetişkinlerin hızla zalimleştiği, çocukların hızla büyüdüğü, yarın duygusunun herkesin avucundan kayıp gittiği, umutsuzca bir bilinmeze yelken açılan bir hayatta kalma mücadelesi…