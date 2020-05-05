Yönetmen Özer Kızıltan veda etti...
Kanser tedavisi gören sinema ve TV dizileri yönetmeni Özer Kızıltan 57 yaşında vefat etti.
Kanser tedavisi gören yönetmen Özer Kızıltan, 57 yaşında vefat etti. Kızıltan’ın vefatı sosyal medyada Antrakt Sinema hesabından duyuruldu. 2005 yılında ‘Takva’ adlı filmin yönetmenliği üstlenen Kızıltan, 'Beni Unutma', 'Aşkın 5 Hali', 'Mahrumlar' adlı filmlere imza atmıştı. 'Gülbeyaz', 'Kurşun Yarası', 'Yaralı Yürek', 'Hayat Yokuşu' gibi dizilerde yönetmenlik yapan, 1963 doğumlu Kızıltan 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu.
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