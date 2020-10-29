Yıllar öncesinin çocuk kitapları

Kemalettin Tuğcu

Kütüphaneme baktığımda yıllar öncesinde düzenlediğim raflarımda, iki tür yetersiz sayıda. Biri polisiye, diğeri de çocuk kitapları. Çocuk kitaplarının çoğunun baskısı özensiz ve çeviri eserlerden oluşuyordu. Büyükler için olan kitaplar da gerçi böyleydi. Yazarlar da çok azdı. En çok okunan da Kemalettin Tuğcu idi.

Tartışılan bir konu. Çocuklar için yazılmış kitaplar mı yoksa büyükler için yazılmış kitapların çocuklar için baskısı mı?

Günümüzde iyi çocuk yazarları olduğu gibi, baskıların da kalitesi arttı.

Birçok yazarımız çocuklar için roman, öykü, şiir yazdı. Ayrıca çocuklar için antolojiler de yayımlandı. Yaş gruplarına göre kitaplar düzenlendiği gibi, ünlü yazarların belli kelime sayısına göre klasikleri de yayımlandı.

Kitap fuarlarında çocuk stantlarının yüzölçümü gittikçe artıyor.

Ciltli iki kitap. Biri birçok çocuğun okuduğu ‘Küçük Kadınlar’, yazarı Louisa May Alcott, çevirmeni Suna Asımgil. Yayınevi; Neşriyat Anonim Şirketi, Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A.Ş., İstanbul 1970. Armağan Çocuk Klâsikleri. Yöneten: Vahdet Gültekin.

Vahdet Gültekin Amerikan edebiyatının birçok önemli kitabını dilimize çevirmiş, çeşitli ansiklopedilerin de yöneticiliğini yapmıştı.

Bu yayıncı adlarından sadece Doğan Kardeş çocuk yayınlarını sürdürüyor.

Çevirinin başında ‘Romandaki Başlıca Kişiler’ yer alıyor.

Bir dipnot: Olay 19’uncu yüzyılda Amerika’da geçer.

Türkçesi bugün de anlaşılır, sözlüğe bakmaya gereksinim göstermeyen kıvamda. Kitap filme de aktarıldı.

İkinci kitap ise ‘Kimsesiz Çocuk’, çevirmeni Feyza Ataman. Kitabın başında gene ‘Romandaki Başlıca Kişiler’ listesi var.

Kapak düzeni de Ersal Yavi’nin.

Hiç kuşkusuz kütüphanemde Eflatun Cem Güney’in masalları da okurunu bekliyor. İnternet çağında çocuğun kitapla ilgisini kesmeyin.

Bütün yayınevlerinin çocuk kitapları yayını var.

Görselle okumayı bağdaştıran bir okuma sistemi kurulabilir. m