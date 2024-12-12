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“Yıldız Anneler” kitabı raflarda yerini aldı

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#Yıldız Anneler#Ömür Kurt#Kitap
“Yıldız Anneler” kitabı raflarda yerini aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 13:00

Başarılı sporcuların ve annelerinin hikayelerine uzanan Ömür Kurt imzalı söyleşi kitabı ‘Yıldız Anneler’, okurlarıyla buluşuyor. Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlanan ‘Yıldız Anneler’, Türk spor tarihine damga vurmuş 51 milli sporcunun ve onları bugünlere taşıyan annelerinin eşsiz başarı yolculuğunu gözler önüne seriyor.

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‘Yıldız Anneler’, yalnızca sporcuların değil, onları yetiştiren annelerin de yaşam mücadelesini, fedakârlıklarını ve azimlerini annelerin gözünden aktarıyor. ‘Yıldız Anneler’, sadece sporseverler için değil, ilham arayan herkes için bir başucu kitabı olmaya aday.

Kitabın ortaya çıkma sürecini anlatan Ömür Kurt, “Şehir şehir dolaşarak yıldız annelerimizle röportajlar yaptım. Bu sporcular hangi ortamdan, nasıl çıkmışlar ve dünyanın gözbebeği olmuşlar? Hikâyelerini an nelerinden dinledim. Bazen çok duygulandım bazen çok heyecanlandım. Kimi zaman yıldız sporcularımız da bize eşlik ettiler. Onların hikâyelerini dinledikçe, bir sporcunun ne büyük emeklerle bulundukları yere geldiklerini daha iyi anladım. Bu kitap gerçeklere dayanıyor. Yaşanmış, gerçek hikâyelere… Her birimize ilham olacak o müthiş hikâyelere!” diyor.

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Yıldız Anneler’, başarı hikâyelerini sevenlerin yanı sıra spora ilgi duyan geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor. Sporun ve hayatın gerçek kahramanlarını tanımak isteyenler için ‘Yıldız Anneler’ kitabı raflarda yerini alıyor.

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#Yıldız Anneler#Ömür Kurt#Kitap

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