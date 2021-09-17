Yeryüzü şiirin yüzü oluncaya dek!

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Dizinin adı ‘Yeryüzü Şiirleri’, başlık olarak bunu yazınca aforizması da peşinden geldi, “şiir yeryüzünü açmak içindir”, “aşmak içindir” diye düşünenler de var, ben ilkine de kabulüm ki ikincisi de olsa, evvelgiden ahbaplardan Adnan Yücel’in “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!” dediği gibi olur. “Yeryüzü şiirin yüzüdür” aynı zamanda.

İlkin albeni demeyi hak eden kapaklarıyla dikkat çekiyor Ketebe’nin ‘Yeryüzü Şiirleri’ dizisi. Asıl olarak da dizide yer alan şairlerin adları elbette, Lorca’dan Pound’a, Jacob’dan Ungaretti’ye şiirin yeryüzü olan şairler.

‘Deniz Bile Ölür’, Ülkü Tamer’in Lorca’dan çevirdiği küçük bir seçki. 1960’ta yapılmış ilk baskısı Kitap Yayınları’ndan. Yayınevleri en azından ilk baskı tarihini belirtse ne iyi olur! Yalnızca Fransız şiirinin değil, Lorca’nın da tek başına şiirimiz üstünde hakkı var. Ben şiirsel adaletin varlığına inananlardanım, Lorca’nın hakkı Lorca’ya. Endülüs duygusundan İspanya İç Savaşı’nda faşistler tarafından katledilen bir Cumhuriyetçi olmasına, şiirinin hem folklorik kaynaklardan beslenip hem de fantastik bir içerik taşımasına ve belki de bunun sağladığı sıcaklığa değin çok benimsenen, bestelenen, nerdeyse bizden biri gibi görülen bir yeryüzü şairi. Yeryüzünü aşk ve şiir kılanların da başında gelir bence.