Yepyeni online sahne
8’inci sezonunda #mesafeliamabirlikte diyerek sanatseverlere kapılarını yeniden açan Zorlu PSM, değişen yaşam biçimimize kültür-sanatı dahil etmek üzere yeni bir dijital platformu hayata geçiriyor.
Salondan canlı yayınlar, konser kayıtları, yıldız isimlerin olduğu özel konserler gibi pek çok içerik sunacak Zorlu PSM Online platformu, etkinlikleri ev konforuna da taşıyacak. Online.zorlupsm.com adresinden ulaşılan platform, ilk etapta Sertab Erener (8 Aralık), Bedük (5 Aralık), Dilek Türkan ‘Kadın Eli Değmiş Şarkılar’ (4 Aralık) ve Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl’an Ertem (22 Aralık) konserleri ve ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ (16, 23, 30 Kasım; 7, 14, 21 Aralık) etkinliğiyle yayın hayatına başlıyor. Passo.com.tr üzerinden satışa satışa çıkan biletler, kasım ayına özel
olarak 10 TL.
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