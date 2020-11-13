Yepyeni online sahne

Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl’an Ertem

Salondan canlı yayınlar, konser kayıtları, yıldız isimlerin olduğu özel konserler gibi pek çok içerik sunacak Zorlu PSM Online platformu, etkinlikleri ev konforuna da taşıyacak. Online.zorlupsm.com adresinden ulaşılan platform, ilk etapta Sertab Erener (8 Aralık), Bedük (5 Aralık), Dilek Türkan ‘Kadın Eli Değmiş Şarkılar’ (4 Aralık) ve Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl’an Ertem (22 Aralık) konserleri ve ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ (16, 23, 30 Kasım; 7, 14, 21 Aralık) etkinliğiyle yayın hayatına başlıyor. Passo.com.tr üzerinden satışa satışa çıkan biletler, kasım ayına özel

olarak 10 TL.