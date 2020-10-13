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Kitap Sanat
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni bina, yeni logo

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Yeni bina, yeni logo
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Uzun süredir inşaat çalışmaları süren yeni binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kavuşacak olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) logosunu da yeniledi.

CSO, yaylı, telli, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan orkestra yapısının hareket, uyum, beceri ve disiplin kavramlarıyla ilişkilendirilen yeni logosuyla çalışmalarını sürdürecek. Logoda, Dünya müziğine Anadolu’dan miras bırakılmış yegane enstrüman olan timpaninin gövdesini saran bakır/bronz sarısı kullanıldı.

Yeni yüzünde, senfonik müziği tanımlayan dört parçalı katmanı ön plana çıkaran CSO’nun yeni logosunda da bu yaklaşımın izleri var. CSO’nun sanatçılarla yüzyüze gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde varılan ortak fikirlerden hareketle üretilen yeni kurumsal kimlik çalışmasını grafik ve fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner tasarladı.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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