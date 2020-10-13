Yeni bina, yeni logo

CSO, yaylı, telli, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan orkestra yapısının hareket, uyum, beceri ve disiplin kavramlarıyla ilişkilendirilen yeni logosuyla çalışmalarını sürdürecek. Logoda, Dünya müziğine Anadolu’dan miras bırakılmış yegane enstrüman olan timpaninin gövdesini saran bakır/bronz sarısı kullanıldı.

Yeni yüzünde, senfonik müziği tanımlayan dört parçalı katmanı ön plana çıkaran CSO’nun yeni logosunda da bu yaklaşımın izleri var. CSO’nun sanatçılarla yüzyüze gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde varılan ortak fikirlerden hareketle üretilen yeni kurumsal kimlik çalışmasını grafik ve fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner tasarladı.