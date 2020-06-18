Yeni basımını beklediğim kitaplar

Talat Sait Halman

Bir konu için ‘Beş Romancı Tartışıyor’u arıyordum, yeni basımının yapılmadığını öğrendim. Önemli bir kitaptır. Kimler tartışıyor: Orhan Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip Apaydın. Sonradan yazdıklarına ışık tutmaz mı bu tartışmalar? Ben ışık tutacağı kanısındayım.

Dergilerde, gazete eklerinde kalmış yazıların da biri tarafından toplanması gerekmez mi? Edebiyatın nabzını tutan Dr. Mustafa Şerif Onaran’ın yazıları toplansa, bir dönemin edebi panoraması öğrenilir. Televizyon konuşmalarının kitaplaşmasının da araştırıcılar için kaynak işlevi göreceğinde ısrarlıyım. Talât Sait Halman, Dr. Mustafa Şerif Onaran, Hilmi Yavuz üçlüsünün kayıtları yazıya aktarılmalı.

Bazı kitapların tamamlanmasını bekliyorum. Hangileri öncelik taşıyor?

◊ Mehmet Seyda’nın ‘Edebiyat Dostları’.

◊ Behçet Necatigil’in ‘Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’ ile ‘Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü’.

◊ Asım Bezirci’nin ‘Şiir Antolojisi’ni Kemal Özer tamamladı. İkisinin de edebi, siyasal, toplumsal görüşleri uyuştuğu için bu tamamlamayı beğeniyorum.

◊ Nevzat Üstün’ün kitaplarını bulmak mümkün mü? Şiirlerinden seçmeler ‘Ak Yeşil Kavak Ağaçları’ adıyla çıkmıştı, o da tükendi.

Sevdiğim bir şair A. Kadir’in bugünün diliyle kitapları dışında şiir kitapları ilgi görüyor mu? Bulabilir misiniz? Hayır.

Feridun Metin’in evinde toplantılar yapılırdı; edebiyatçılar, ressamlar sohbet ederlerdi. 1950 Kuşağı’nın içinden biridir. Feridun Metin, yurtdışında olduğundan birinci A Dergisi çalışmaları içinde yer almamıştı. Kemal Özer’in ikinci A Dergisi girişimine katılmıştı.

Ercüment Uçarı bir kitapta yok. Şiiri dergilerde kaldı... Teoman Aktürel de İstanbul’dan, edebiyat çevrelerinden uzaklaştı. Aktürel’in tek şiir kitabı ‘Devinek’, A Dergisi Yayınları’ndan çıktı. A Dergisi yazarları olarak bu kitabın çıkmasına bizim Laleli’deki evimizde yapılan toplantıda karar verilmişti. Aktürel, Philippe Soupault’tan ‘Şarlo’ kitabını çevirmiş, Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü almıştı.

İki kitap daha, Hüseyin Cöntürk’le Asım Bezirci’nin ortak kitabı da yayınlarımız arasında çıkmıştı.

Popüler çeviri romanların da ömrü uzun sürmüyor. Çevrilmiş kitapların yeniden çevrilmesi, çevirmenin kaderi. Bir çevirmenler antolojisi yapılmalı. Çevirinin özellikle cumhuriyetten sonraki katkısı böylece gündeme gelir.

Peki kitap kapakları yapanları tanıyor muyuz? Anıyor muyuz? Okurla ilk teması sağlayanların önemini vurguladık mı?

Yayın dünyasında hatırlatılmaya değer o kadar çok şey var ki!



