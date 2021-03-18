Yazmak için okumaya davet: Tersine Mühendislik

Beliz Güçbilmez

Tiyatro kuramcısı, dramaturg, yazar ve çevirmen Prof. Dr. Beliz Güçbilmez'in tasarladığı, üç aşamalı atölye serisinin ilk aşaması 'Tersine Mühendislik: Yazmak için Okumak' atölyesi 27 Mart’ta online başlıyor. 'Tersine Mühendislik, Yazmak için Okumak Atölyesi', bu atölyeye özgü 'Manyetik Alan Metodu' ile kurmacalardan nasıl öğrenebileceğini öğretmeyi hedefliyor. En sevilen kurmacaların nasıl kurulduklarını, nelerden yapıldıklarını görmek için bu metinlerin nasıl söküleceğini öğreten atölye, katılımcıların okurluğunu ve izleyiciliğini bir dönüşüme davet ediyor. Katılımcılar kendi yazarlık deneyimlerinde kullanabileceği 'çalışan' bir metodu öğrenmeye başlıyor.







Yaratıcısı ve yürütücüsü Güçbilmez atölyeyi şu sözlerle tanımlıyor:

"Atölye, kurmacanın hayatla ve gerçekle ilişkisinden, anlatmanın stratejilerine, zaten bildiklerimizi derleyip toplamaya, en aklı başında çağımızda, en doğru bildiklerimizi yeniden sınamaya girişme iştahı veriyor. Dersin derste öğrenildiği, ev ödevsiz bir zihinsel hazırlık süreci bu ilk aşama. Raflarınızda öylece duran sevdiğiniz kurmacalardan, kendinize özel yazarlık hocası yaratmanın, yazanların nasıl yazdığını, kuranların nasıl kurduğunu öğrenmenin, görmenin, nihayet fark etmenin heyecanını yaşatıyor. Bu da, nasıl bir altyapıdan gelirse gelsin, öğrenmekten heyecan duyan herkese açık bir program demek."

Atölyelerde neler olduğu ve katılımcıların tanıklıkları www.belizgucbilmez.com adresinde. 27-28 Mart ve 3-4 Nisan tarihlerinde dört akşam 19.30-21.30 saatleri arasında online gerçekleşecek atölyeye aynı adresten kayıt alınabilir, 0530 474 73 80 numaralı atölye telefonundan whatsapp mesajıyla bilgi alınabilir.