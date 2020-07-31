Yazları sıcak ve çizgili...

Feminist uyarı...

Atwod’un 80’lerde, Ronald Reagan’ın ‘Başkan’ seçildiği ve ABD’nin muhafazakârlaştığı politik ikliminden yola çıkarak yazdığı distopya, belki de günümüzde anlamını daha çok bulduğu için dikkat çekti ve TV dizisi büyük ilgi gördü. Kadınların elitlerin çocuk doğurmak amacıyla köleleştirildiği ‘Gilead Cumhuriyeti’nde geçen roman, aynı zamanda feminist bir uyarı niteliği taşıyordu. Şimdi Kanadalı çizer Renee Nault’un desenleriyle çizgi roman olarak da huzurlarımızda. Klas bir iş... Damızlık Kızın Öyküsü/ Margaret Atwood-Renee Nault/ Doğan

Başkaldıran kadınların hikâyesi

Kadınlara oy hakkı, ayrımcılığa, toplumsal cinsiyet normlarına ve geleneklere karşı mücadele; yani insanlık tarihinin upuzun yürüyüşünde özel sayfalardan biri... ‘Öncü Kadınlar: Bir Direniş Hikâyesi’, meselenin Britanya cephesinde dolaşıyor. 20. yüzyıl başlarındaki zorlu süreci sayfalarına taşıyan çizgi roman bir tür tarih dersi niteliğinde. Kitap Sarah Gavron’ın 2015 tarihli filmi ‘Sufragette’i (bizde ‘Diren!’ adıyla gösterilmişti) tamamlıyor. Öncü Kadınlar: Bir Direniş Hikâyesi/ Mary ve Bryan Talbot/ Desen

Bir uzun yürüyüştü özgürlük…

27 yıllık esaretten sonra özgürlüğüne kavuşan Mandela, kendisine umut bağlayanların da makûs talihini değiştirmişti. ‘Irkçı Apartheid rejimi’ tarihe karışıyor ve Güney Afrika yeni bir geleceğin parçasına dönüşüyordu. ‘Mandela ve General’, siyahi liderin, yeniden yapılanma döneminde faşist beyazların iç savaş çığlıkları atarak arkalarına sığındıkları emekli general Constand Viljoen’le diyaloğa girme sürecine ışık tutuyor. Kitabın metnini The Independent’ın Güney Afrika muhabirliğini yapan ve iki karakterle de görüşen John Carlin kaleme almış. Mandela ve General/ John Carlin, Oriol Malet/ Alfa

Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım!

Issız bir deniz fenerinde, çirkin olduğunu düşündüğü için insanlardan izole yaşayan ve dünyaya bir sözlüğün kendisine çağrıştırdıklarıyla bağlanan bir adamın hikâyesi. Etkileyici çizgiler, çarpıcı bir atmosfer ve gizemli bir hayat... Var oluş, yalnızlık, kendini ve dünyayı keşif gibi temalarda gezinen ‘Yapayalnız’ı okurken ister istemez aklınıza Pelin Esmer’in ‘Gözetleme Kulesi’ ve Robert Eggers’ın ‘The Lighthouse’u da geliyor... Yapayalnız/ Chaboute/ İletişim

Çıkmaz bir sokakta…

Almanların esir kampı Stalag XB’den kurtulan dedektif Nestor Burma, işgal altındaki memleketi Fransa’ya döner ve kendilerini taşıyan tren gara girdiğinde yardımcısı Bob’un öldürülmesine şahit olur. Bu olayla birlikte gizemli bir sırrın peşinde sürüklenecektir. Enfes çizgiler ve Leo Malet’nin harika kaleminden etkileyici bir sosyo-politik polisiye... İstasyon Sokağı No: 120/ Leo Malet-Tardi/ Aylak Çizgi

Sana düşman, bana düşman, okuyan herkese, kitaplara düşman...

Kitapların itfaiyeciler tarafından yakıldığı, insanların televizyondaki beyin yıkayan şovlarla idare edildiği, düşünceye, düşünene düşman bir toplum modeli… İşte bu sistem içinde itfaiyeci olarak çalışan Guy Montag’ın, genç Clarisse’yle tanışmasıyla birlikte kitaplara farklı bir gözle bakmaya bakması ve zamanla isyana yeltenmesi… Ray Bradbury’nin otoriter toplumlara ilişkin 1953’te kaleme aldığı ve günümüz dünyasında karşılığını iyiden iyiye bulan klasiği, Truffaut tarafından sinemaya da uyarlanmıştı. Çizgi roman versiyonu ise Tim Hamilton’ın usta iyi desenleriyle huzurlarımızda. Ayrıca kitabın girişinde yer alan Bradbury’nin kaleme aldığı önsöz de çok güzel ve kıymetli. Fahrenheit 451/ Ray Bradbury-Tim Hamilton/ Epsilon

En ‘Baba’ çizgi roman!

Ergenlikte, mezar taşlarının üzerindeki yazıları silerek tekrar insanlara satan, yetişkinliğinde de Medellin uyuşturucu kartelinin başına geçen Kolombiyalı Pablo Escobar’ın hayat hikâyesinden pasajlar... Escobar: El Patron/ Guido Piccoli, Guiseppe Palumbo/ Karakarga

Aya benzer yüreği…

Yüzeydeki kolonide rutin görevlerini yerine getiren bir polis ve dünyaya geri dönen insanlarla ıssızlaşan bir Ay... Tom Gauld’un son derece sade desenleriyle melankolik bir çizgi roman. Bir Pixar klasiği olan ‘WALL-E’yi de çağrıştırıyor. Ay Polisi/ Tom Gauld/ İthaki

Aylaklığa övgü...

Tanrıların lanetlediği, insanlarla yaşamaya mahkûm bir satirin, Eustis’in, Hortlaklar Kraliçesi Hekate’nin verdiği bir görevi yerine getirme çabası... Mitolojiden yola çıkan ve günümüzde gezinen, desenleri -ve de hayal dünyasını ifadesi- son derece güçlü bir çizgi roman. Avare Tanrı/ Fabrizio Dori/ Baobab

‘3 F’ye karşı edebiyat!

Yıl 1938... Salazar diktatörlüğü-nün hüküm sürdüğü Portekiz’de, muhafazakâr gazete Lisboa’nın kültür-sanat sayfalarını yöneten Pereira’nın dünyası, stajyer yazar olarak işe aldığı genç bir adamla birlikte dönüşüm geçirir. Antonio Tabucchi’nin romanından yapılmış enfes bir uyarlama... Meraklısına not: Roman, 1995’te sinemaya da taşınmıştı. Pereira İddia Ediyor.../ Pierre-Henry Gomont/ Karakarga

‘Paris Komünü’nün anarşist feministi

Öğretmen, sıkı bir direnişçi, anarşist, feminist, teorisyen, ‘Paris Komünü’nün öncü karakteri... Louise Michel, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız siyasi figürleri arasında son derece önemli bir kişilikti. ‘Kızıl Azize’, işte bu kişiliğin hayatındaki kimi baskın izleri sürüyor ve Michel’in Paris Komünü’nden Yeni Kaledonya’daki sürgün günlerine uzanan serüvenini sayfalarına taşıyor. Önemli, öğretici ve hafıza tazeleyici bir çizgi roman. Kızıl Azize: Bir Ütopyanın Peşinde/ Mary M. Talbot, Bryan Talbot/ Desen

Aşk her şeyden üstündür

Nazi işgali altındaki bir ülkede, kocası cephedeyken bir Alman subayına âşık olan Fransız kadının ilişkisi ve genel olarak döneme, sıradan insanların hayatına değen incelikli bir panorama…

İşgal Günlerinde Aşk/ Navie / Carole Maurel/ Yapı Kredi